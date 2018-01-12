Бабиков: Сборная России способна побеждать в эстафетах на этапах Кубка мира

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу сборная России в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Бабикова и Антона Шипулина заняла третье место в эстафете в Рупольдинге, уступив командам Франции и Норвегии. Эта награда стала второй для российских биатлонистов в нынешнем розыгрыше Кубка мира. Ранее бронзовую медаль выиграл Шипулин — в гонке преследования на третьем этапе, который прошел во Франции.

«Думаю, что эффект от сегодняшней эстафеты я буду ощущать в будущем, потому что сейчас я несколько подавлен своим самочувствием. Но третье место — минимум, на который мы способны. Однозначно, мы способны всегда быть в тройке и быть первыми», — сказал Бабиков.

После предыдущего этапа Кубка мира в немецком Оберхофе Бабиков провел непродолжительный сбор в горах и пропустил индивидуальную гонку в Рупольдинге, которая прошла в среду.

«Самочувствие это не исправило, потому что три дня в горах — достаточно непривычно для меня, я раньше такого никогда не делал, поэтому было сложно предугадать, как это скажется на организме. Но это положительно сказалось на психологии: вчера вечером после приезда мы с Максимом [Цветковым] были в хорошем настроении, улыбались и тем самым заражали позитивными эмоциями ребят, которые были немного подавлены», — сказал Бабиков.