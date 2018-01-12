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12 января, источник: ТАСС

Бабиков: Сборная России способна побеждать в эстафетах на этапах Кубка мира

РУПОЛЬДИНГ /Германия/, 12 января. /ТАСС/. Мужской сборной России по биатлону по силам одерживать победы в эстафетных гонках. Такое мнение журналистам высказал Антон Бабиков, который в составе команды занял третье место на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу сборная России в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Бабикова и Антона Шипулина заняла третье место в эстафете в Рупольдинге, уступив командам Франции и Норвегии. Эта награда стала второй для российских биатлонистов в нынешнем розыгрыше Кубка мира. Ранее бронзовую медаль выиграл Шипулин — в гонке преследования на третьем этапе, который прошел во Франции.

«Думаю, что эффект от сегодняшней эстафеты я буду ощущать в будущем, потому что сейчас я несколько подавлен своим самочувствием. Но третье место — минимум, на который мы способны. Однозначно, мы способны всегда быть в тройке и быть первыми», — сказал Бабиков.

После предыдущего этапа Кубка мира в немецком Оберхофе Бабиков провел непродолжительный сбор в горах и пропустил индивидуальную гонку в Рупольдинге, которая прошла в среду.

«Самочувствие это не исправило, потому что три дня в горах — достаточно непривычно для меня, я раньше такого никогда не делал, поэтому было сложно предугадать, как это скажется на организме. Но это положительно сказалось на психологии: вчера вечером после приезда мы с Максимом [Цветковым] были в хорошем настроении, улыбались и тем самым заражали позитивными эмоциями ребят, которые были немного подавлены», — сказал Бабиков.

«Возможно, моя сегодняшняя удачная стрельба — это результат такой психологической разгрузки. В физическом плане эта поездка пока ничего не дала, но она была запланирована не для того, чтобы здесь быть в лучшей форме, а на будущее», — добавил он.

1.
Норвегия
2.
Франция
3.
Россия
12.01.2018, 16:30 Рупольдинг (Германия) Эстафета (мужчины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Норвегия Ларс Хельге Биркеланн, Тарьей Бе, Эмиль Хегле Свендсен, Йоханнес Бе 01:13.11,1
2 Франция Симон Дестье, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад, Антонен Гигонна +24,9
3 Россия Алексей ВОЛКОВ, Максим ЦВЕТКОВ, Антон БАБИКОВ, Антон ШИПУЛИН +53,4
4 Германия Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп +01.26,5
5 Австрия Давид Комац, Симон Эдер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер +01.39,8
6 Швеция Торстейн Стенерсен, Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Фредрик Линдстрем +01.50,6
7 Италия Томас Бормолини, Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Тьерри Шеналь +01.58,5
8 Чехия Ондржей Гошек, Михал Крчмарж, Михал Шлезингр, Ондржей Моравец +02.05,4
9 Болгария Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев +02.27,6
10 Словения Миха Довжан, Матей Дриновец, Ленарт Облак, Яков Фак +02.46,4
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