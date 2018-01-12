Биатлонисты Норвегии победили в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге, белорусы заняли 16-е место

Квартет победителей в составе Ларса Биркеланда, Тарье Бё, Эмиля Свендсена и Йоханнеса Бё показал результат — 1 час 13 минут 11,1 секунды (0+7). Второе место заняли биатлонисты Франции, за которых на третьем этапе выступал Мартен Фуркад. Лидер общего зачета Кубка мира смог уверенно провести свой этап, что позволило взойти на пьедестал французской команде — +26,4 секунды (0+6). Бронзовые награды у сборной России — +53,4 секунды (0+4).

Белорусская команда в составе Максима Воробья, Романа Елётнова, Антона Смольского и Дмитрия Абашева финишировала на 16-й позиции. Белорусы использовали 13 дополнительных патронов и отстали от победителей на 3 минуты 38,7 секунды.