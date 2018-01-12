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12 января, источник: БЕЛТА

Биатлонисты Норвегии победили в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге, белорусы заняли 16-е место

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонисты Норвегии победили в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге, белорусы заняли 16-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Квартет победителей в составе Ларса Биркеланда, Тарье Бё, Эмиля Свендсена и Йоханнеса Бё показал результат — 1 час 13 минут 11,1 секунды (0+7). Второе место заняли биатлонисты Франции, за которых на третьем этапе выступал Мартен Фуркад. Лидер общего зачета Кубка мира смог уверенно провести свой этап, что позволило взойти на пьедестал французской команде — +26,4 секунды (0+6). Бронзовые награды у сборной России — +53,4 секунды (0+4).

Белорусская команда в составе Максима Воробья, Романа Елётнова, Антона Смольского и Дмитрия Абашева финишировала на 16-й позиции. Белорусы использовали 13 дополнительных патронов и отстали от победителей на 3 минуты 38,7 секунды.

В Кубке наций среди мужчин лидируют норвежцы, белорусская команда располагается на 19-й позиции. Этап Кубка мира продолжится 13 января эстафетной гонкой у женщин, которая стартует в 16.30. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию из Рупольдинга.

1.
Норвегия
2.
Франция
3.
Россия
12.01.2018, 16:30 Рупольдинг (Германия) Эстафета (мужчины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Норвегия Ларс Хельге Биркеланн, Тарьей Бе, Эмиль Хегле Свендсен, Йоханнес Бе 01:13.11,1
2 Франция Симон Дестье, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад, Антонен Гигонна +24,9
3 Россия Алексей ВОЛКОВ, Максим ЦВЕТКОВ, Антон БАБИКОВ, Антон ШИПУЛИН +53,4
4 Германия Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп +01.26,5
5 Австрия Давид Комац, Симон Эдер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер +01.39,8
6 Швеция Торстейн Стенерсен, Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Фредрик Линдстрем +01.50,6
7 Италия Томас Бормолини, Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Тьерри Шеналь +01.58,5
8 Чехия Ондржей Гошек, Михал Крчмарж, Михал Шлезингр, Ондржей Моравец +02.05,4
9 Болгария Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев +02.27,6
10 Словения Миха Довжан, Матей Дриновец, Ленарт Облак, Яков Фак +02.46,4
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