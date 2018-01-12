Российские биатлонисты стали третьими в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге

Победу одержала команда Норвегии, за которую бежали Ларс Биркеланд, Тарьей Бё, Эмиль Свендсен и Йоханнес Бё. Они преодолели дистанцию за 1 час 13 минут 11,1 секунды, использовав семь дополнительных патронов. Второй стала французская команда в составе Симона Дестье, Кентена Майе, Мартена Фуркада и Антонена Гигонна (отставание 24,9 секунды, 6 дополнительных патронов).
Россияне отстали от сборной Норвегии на 1 минуту 3,3 секунды и использовали четыре дополнительных патрона.
Эта награда стала второй для российских биатлонистов в нынешнем розыгрыше Кубка мира. Ранее бронзовую медаль выиграл Шипулин — в гонке преследования на третьем этапе, который прошел во Франции.
Этап в Рупольдинге завершится 14 января.