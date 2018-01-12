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12 января, источник: ТАСС

Российские биатлонисты стали третьими в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге

РУПОЛЬДИНГ /Германия/, 12 января. /ТАСС/. Сборная России по биатлону в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина заняла третье место в эстафетной гонке 4×7,5 км на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Рупольдинге.

Источник: РИА "Новости"

Победу одержала команда Норвегии, за которую бежали Ларс Биркеланд, Тарьей Бё, Эмиль Свендсен и Йоханнес Бё. Они преодолели дистанцию за 1 час 13 минут 11,1 секунды, использовав семь дополнительных патронов. Второй стала французская команда в составе Симона Дестье, Кентена Майе, Мартена Фуркада и Антонена Гигонна (отставание 24,9 секунды, 6 дополнительных патронов).

Россияне отстали от сборной Норвегии на 1 минуту 3,3 секунды и использовали четыре дополнительных патрона.

Эта награда стала второй для российских биатлонистов в нынешнем розыгрыше Кубка мира. Ранее бронзовую медаль выиграл Шипулин — в гонке преследования на третьем этапе, который прошел во Франции.

Этап в Рупольдинге завершится 14 января.

1.
Норвегия
2.
Франция
3.
Россия
12.01.2018, 16:30 Рупольдинг (Германия) Эстафета (мужчины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Норвегия Ларс Хельге Биркеланн, Тарьей Бе, Эмиль Хегле Свендсен, Йоханнес Бе 01:13.11,1
2 Франция Симон Дестье, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад, Антонен Гигонна +24,9
3 Россия Алексей ВОЛКОВ, Максим ЦВЕТКОВ, Антон БАБИКОВ, Антон ШИПУЛИН +53,4
4 Германия Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп +01.26,5
5 Австрия Давид Комац, Симон Эдер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер +01.39,8
6 Швеция Торстейн Стенерсен, Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Фредрик Линдстрем +01.50,6
7 Италия Томас Бормолини, Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Тьерри Шеналь +01.58,5
8 Чехия Ондржей Гошек, Михал Крчмарж, Михал Шлезингр, Ондржей Моравец +02.05,4
9 Болгария Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев +02.27,6
10 Словения Миха Довжан, Матей Дриновец, Ленарт Облак, Яков Фак +02.46,4
Смотреть полные результаты гонки

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