Андрей Падин: Состав в Пхенчхан будем формировать из восьмерки, которая выступает в Рупольдинге

Источник: Спорт-Экспресс

Владимир ИВАНОВ

из Рупольдинга

— Почему наша команда столь тяжело выглядит на лыжне?

— Согласно нашему анализу, в этом сезоне мы бежим на 1,5 процента медленнее, чем в прошлом. Но отступать от выбранной линии и менять что-то не собираемся. Метания из стороны в сторону ни к чему хорошему не приведут. Всем нам нужно успокоиться и ждать результата. Мы пока еще ничего не проиграли.

— То есть бежит команда практически так же, как и в прошлом сезоне?

— Да.

— Получается, другие прибавили?

— Правильно. Хороший вопрос. Относительно прошлого года существенная прибавка по скорости произошла у норвежцев. По отношению к остальным мы держимся стабильно ровно.

— Есть объяснение, почему прибавили норвежцы?

— Думаю, они могут быть только после окончания сезона, если норвежцы раскроют свои карты. Наверное, они нашли какую-то новую схему подготовки. Но все покажет главный старт сезона. Вот если и там они будут всех превосходить по скорости, это будет показательно.

— Но то, что сейчас наши спортсмены в таком состоянии, не совсем по плану?

— В принципе, все идет по намеченному плану. И на данном этапе мы и не должны были показывать лучшие результаты. Да, до Нового года у нас было только одно призовое место, но радовало, что мы всей шестеркой сидели в первой двадцатке. Это дорогого стоит.

— Недавно я общался с главным тренером сборной России по конькам Константином Полтавцом, и он уверял, что существенная прибавка по ходу сезона в циклических видах маловероятна.

— Не соглашусь. В коньках всегда стандартный круг и одни и те же условия. Тренировки у них строятся на определенное количество шагов и отталкиваний, никаких изменений нет. У нас же они во всем — в погодных условиях, в рельефе трассы, состоянии снега и подготовке лыж. Представляете, сколько факторов? А у конькобежцев, легкоатлетов и пловцов все стандартно. И когда теряется скорость у них — я согласен, изменить что-то за короткий срок сложно. В биатлоне, где много субъективных факторов, возможно все.

— Полтавец еще говорил, что сейчас в циклике все работают с выходом на два пика формы по ходу сезона. В биатлоне, кажется, планируется один.

— Да, один. Это было сразу запланировано. У нас пока еще нет модели с двумя пиками. Тем более посмотрите на наш нынешний состав — из опытных только Женя Гараничев и Антон Шипулин. А Антон Бабиков, Максим Цветков и Матвей Елисеев еще практически новички. Они выступают на таком уровне только второй-третий сезон. Для них делать два пика пока не совсем реально. Поэтому пожелал бы болельщикам и прессе лучше поддерживать ребят и создавать больше позитива.

— Просто вы наверняка слышали, что тот же Бабиков задается вопросами относительно правильности проделанной работы. Какой у вас сейчас контакт со спортсменами? Есть ли полное доверие?

— Конечно, когда спортсмен не совсем удовлетворен своими результатами, доверие немного пропадает. Но мы прошли не один тренировочный год вместе, общаемся, контакт есть. Я, как тренер, привык доводить начатое до конца. И хотел бы, чтобы спортсмены придерживались той же позиции, а не слушали советов со стороны, будто нужно срочно что-то менять.

— Что касается сегодняшней эстафеты. Можно ли сказать, что этот состав наигрывается на Олимпиаду?

— Этот состав наигрался еще в прошлом году. Мы проверяли и других ребят в этом сезоне, но на сегодняшний день именно эта четверка представляется лучшим вариантом для эстафеты.

— Когда определится шестерка, которая поедет на Олимпийские игры?

— Думаю, только после Антерсельвы. Там полная программа, поэтому этап будет показательным.

— С Кубка IBU кого-то приглашать в Италию планируете?

— Наверное, нет. Там нет столь ярких результатов, чтобы делать какую-то ротацию.

— То есть состав в Пхенчхан будет выбираться из тех, кто сейчас в Рупольдинге?