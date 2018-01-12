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12 января, источник: ТАСС

Российская биатлонистка Кайшева выступит в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге

ТАСС, 12 января. Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова и Екатерина Юрлова-Перхт выступят в эстафете в составе сборной России по биатлону на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

23-летняя Кайшева в сезоне-2017/18 одержала пять побед на Кубке IBU — втором по значимости после Кубка мира турнире биатлонистов. Накануне она выступала в индивидуальной гонке в Рупольдинге, где заняла 89-е место.

Женская эстафета пройдет 13 января, начало — 16:30 мск.

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