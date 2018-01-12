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Российская биатлонистка Кайшева выступит в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге
ТАСС, 12 января. Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова и Екатерина
ТАСС, 12 января. Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова и Екатерина
23-летняя Кайшева в сезоне-2017/18 одержала пять побед на Кубке IBU — втором по значимости после Кубка мира турнире биатлонистов. Накануне она выступала в индивидуальной гонке в Рупольдинге, где заняла 89-е место.
Женская эстафета пройдет 13 января, начало — 16:30 мск.