Определены восемь биатлонистов РФ, которые будут претендовать на участие в ОИ-2018

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил ТАСС тренер мужской команды Андрей Падин, в этот список вошли Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев и Юрий Шопин.

«Шестерка определится после следующего этапа Кубка мира, который пройдет в Антхольце. Здесь [на этапе в Рупольдинге] был всего один личный старт — индивидуальная гонка, а там пройдут спринт, пасьют, масс-старт. Плюс будем смотреть на рейтинг Международного союза биатлонистов», — сказал Падин.

«Пока состав назвать не готовы, но мы, скорее всего, не будем рассматривать кандидатов с Кубка IBU, где мы не видим ярких результатов, которые бы заставили произвести ротацию. Будем выбирать из тех восьми спортсменов, которые сейчас находятся на этапе в Рупольдинге», — добавил он.

Этап в Антхольце, который предваряет Игры, пройдет с 21 по 24 января. Старший тренер женской сборной Сергей Коновалов ранее отметил, что к этому старту уже может быть определен олимпийский состав команды, в которую войдут пять биатлонисток.