Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц снялась в новом сериале «Первого канала»
Люди определили больных по лицу
Женщина выпала из окна в сугроб во время родов
"Злости у меня нет": как живет Маргарита после операции на кистях
Фото дня: Юлия Высоцкая позирует в откровенном образе
Текущие события
Биатлон. Биатлон
16:30
Рупольдинг (Германия)
Эстафета (М)
Биатлон. Биатлон
6.01
Оберхоф (Германия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
7.01
Оберхоф (Германия)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
7.01
Оберхоф (Германия)
Эстафета (М)
Биатлон. Биатлон
10.01
Рупольдинг (Германия)
Индивидуальная гонка (М)
Биатлон. Биатлон
11.01
Рупольдинг (Германия)
Индивидуальная гонка (Ж)
Все события
FP: США проморгали угрозу похлеще России и Китая
Хакеры взломали МОК: отстранение РФ было заказом
«Патриот» для богатых — неизвестная разработка марки УАЗ (фото)
Автосалон в Детройте: 8 главных премьер
Определены биатлонисты РФ, которые претендуют на участие в ОИ
Названа главная проблема Кокорина
Дочь Кончаловского и Толкалиной похудела на 30 килограммов
Кидман, Уизерспун и другие звезды на церемонии вручения премии
Врачей кардиодиспансера уволили после застолья на работе
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
8Загитова и другие триумфаторы ЧР по фигурному катанию
14Денис Юсков — чемпион Европы! Лучшие кадры
13:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Коукалова, скорее всего, пропустит Олимпиаду

Чешка Габриэла Коукалова, скорее всего, пропустит Олимпийские игры в Пхенчхане, утверждает isport.blesk.cz.

Источник: Спорт-Экспресс

Официально об этом должно быть объявлено на следующей неделе.

Отмечается, что Коукалова с конца декабря не тренируется, так как все еще испытывает проблемы со здоровьем. Напомним, 28-летняя спортсменка пропустила начало сезона из-за проблем с икроножными мышцами.

— Официально мы все обсудим с Габриэлой в понедельник. Тогда же мы объявим состав на Олимпиаду и дадим комментарий по поводу участия Коукаловой в Играх, — отметил глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза.

"Динамо" может расторгнуть контракт с Погребняком из-за одного фото
Борющиеся за Неймара подняли предложение до полумиллиарда евро
Чем хакеры могут навредить Олимпиаде в корейском Пхенчхане?
Определены биатлонисты РФ, которые претендуют на участие в ОИ
Названа главная проблема Кокорина
«Челси» начал поиски преемника Конте на посту главного тренера
«Манчестер Юнайтед» хочет совершить обмен с «Арсеналом»
Новости
Авто
Как сделать «буханку» из японского микроавтобуса (фото) За подобные переделки фанаты уазовской модели из Японии готовы заплатить немалые деньги
Hi-Tech
Самые красивые девушки CES 2018 Мы собрали галерею девушек, которые представляли новейшие гаджеты на выставке в Лас-Вегасе
Кино
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков В США продолжается сезон наград: критики раздали статуэтки лучшим актерам и актрисам, среди которых оказалась юная звезда фильма «Проект "Флорида"» Бруклин Принс
Недвижимость
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Аномальное тепло обрушило спрос на новогоднюю аренду коттеджей
Референдум об объединении Марьино и Люблино может пройти в день выборов
Чиновники Сочи объяснили проживание учителей в подвале школы
Леди
Нет времени объяснять: звезды, которые слишком быстро сыграли свадьбу Опыт этих знаменитостей (почти всех) доказывает: лучше уж потянуть с церемонией, чем бежать под венец с тем, кого едва знаешь.
Дети
Слухи о беременности жены Дмитрия Тарасова подтвердились Журналисты «застукали» Анастасию Костенко во время похода на УЗИ.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь