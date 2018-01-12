Коукалова, скорее всего, пропустит Олимпиаду

Источник: Спорт-Экспресс

Официально об этом должно быть объявлено на следующей неделе.

Отмечается, что Коукалова с конца декабря не тренируется, так как все еще испытывает проблемы со здоровьем. Напомним, 28-летняя спортсменка пропустила начало сезона из-за проблем с икроножными мышцами.