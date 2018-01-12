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11:31 (мск), источник: ТАСС

Чемпионка Европы по биатлону Якушова объявила о завершении карьеры

ТАСС, 12 января. Чемпионка Европы по биатлону Ольга Якушова завершила карьеру. Об этом спортсменка написала на своей странице в Instagram.

Источник: РИА "Новости"

«О спорт — тебе скажу я до свидания, пусть Новый год свершений мечт преподнесет», — написала 26-летняя Якушова.

Якушова завоевала золото чемпионата Европы 2016 года в Тюмени в смешанной эстафете. В сезоне-2014/15 спортсменка в составе сборной России выступала на Кубке мира, лучшим результатом для нее стало 38-е место в гонке преследования на этапе в Эстерсунде (Швеция). Последним стартом для спортсменки стала гонка преследования 10 декабря прошлого года в ходе этапа Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде, Якушова по итогам соревнований показала 16-й результат.

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