Чемпионка Европы по биатлону Якушова объявила о завершении карьеры

Якушова завоевала золото чемпионата Европы 2016 года в Тюмени в смешанной эстафете. В сезоне-2014/15 спортсменка в составе сборной России выступала на Кубке мира, лучшим результатом для нее стало 38-е место в гонке преследования на этапе в Эстерсунде (Швеция). Последним стартом для спортсменки стала гонка преследования 10 декабря прошлого года в ходе этапа Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде, Якушова по итогам соревнований показала 16-й результат.