Виролайнен: Мама попросила не брать в руки винтовку

Источник: РИА "Новости"

Дарья Виролайнен стала лучшей из россиянок в индивидуальной гонке, заняв 16-е место с одним промахом. На фоне неутешительной скорости большинства наших спортсменок — это неплохой результат и хорошая заявка на попадание в олимпийский состав. После гонки Виролайнен рассказала российским журналистам, среди которых был и спецкор «Чемпионата» о своих проблемах со стрельбой и что помогло их преодолеть.

— Вы не очень быстро начали гонку, а потом вошли в ритм?

— Для меня нормальная тенденция всегда проигрывать много на первом круге. Не знаю, почему это происходит. Может не хватает скоростно-силовой работы. Я давно это замечала. Не знаю, что с собой сделать. Думаю, это надо нарабатывать в тренировочном процессе, а не на соревнованиях.

— Чувствуете себя уверенно на рубежах?

— Конечно. Но хотелось бы ещё большей уверенности.

— В чём допустили ошибку?

— Это уже привычное дело для меня, немножко не довожу выстрел сверху. Сейчас снова её повторила.

— Как удалось собраться на следующие два рубежа?

— Я была настроена на стрельбу, и мне не нужно было собираться. Я была собрана и так. Хочется, чтобы было немножко полегче в функциональном состоянии. Всё-таки я не ожидала, что будет настолько тяжело. На последнем круге терпела из последних сил.

— Сергей Коновалов сказал, что после этапа в Рупольдинге будет определён состав на Олимпийские игры. На вас давила необходимость отбираться и показывать результат уже сейчас?

— Нет. Ничего на меня не давило. Мы не обсуждали вопрос с отбором, я просто делала своё дело.

— Отправка по ходу сезона на Кубок IBU не выбивала вас из колеи?

— Меня это не выбило, потому что я понимала, что ход у меня был не блестящий и чувствовала я себя не очень хорошо, да и со стрельбой были проблемы. Я была последним номером в команде и понимала, что на тот момент это был оптимальный вариант. Я вернулась совсем другим человеком.

— Ходом удавалось цепляться, когда вас обходили более сильные соперницы?

— Конечно, мне это помогло. Я старалась за ними цепляться, хотя за Дашей Домрачевой разве усидишь, когда нужно стрелять. Но на последнем круге старалась терпеть.

— Ваша мама Анфиса Резцова просила не трогать вас. Вы с ней обсуждаете своё состояние?

— Да, мы с ней общаемся. Когда были проблемы со стрельбой, обсуждали этот момент. Думали, как лучше решить эту проблему. Я много работала с винтовкой, делала тренаж, а она высказала точку зрения, что мне нужно было пару дней отдохнуть, не брать винтовку в руки, и после этого всё встало на свои места. Также как и от нагрузки, нужно делать выходные и от стрельбы. Наверное, работа с винтовкой в новогоднюю паузу помогла мне отпустить ситуацию.

— Вы делали много тренажа по своему желанию или по плану?

— Был общий план, но так как у меня не всё было в порядке, я работала немного больше.

— Если сейчас оценивать прошедшую гонку, что можно было сделать лучше?

— Конечно, стрельба на втором рубеже. Можно было пройти его чисто. Но когда идёшь с тремя нулями, трудно стрелять и на последнем.

— Считается, что в Рупольдинге стрелять гораздо легче, чем в Оберхофе, так как нет ветра и относительно закрытое стрельбище, но почему-то люди ошибаются.

— Когда есть какие-то сложности вроде тумана или ветра, ты лучше концентрируешься, а здесь расслабляешься в штиль, и это отвлекает.

— Присутствие супруга в составе сборной Кореи морально помогает вам?