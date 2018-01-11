Виролайнен: Мама попросила не брать в руки винтовку
Необычный совет Анфисы Резцовой, проблемы со стрельбой, ссылка на Кубок IBU и расслабленная стрельба в Рупольдинге.
Необычный совет Анфисы Резцовой, проблемы со стрельбой, ссылка на Кубок IBU и расслабленная стрельба в Рупольдинге.
Дарья Виролайнен стала лучшей из россиянок в индивидуальной гонке, заняв 16-е место с одним промахом. На фоне неутешительной скорости большинства наших спортсменок — это неплохой результат и хорошая заявка на попадание в олимпийский состав. После гонки Виролайнен рассказала российским журналистам, среди которых был и спецкор «Чемпионата» о своих проблемах со стрельбой и что помогло их преодолеть.
— Вы не очень быстро начали гонку, а потом вошли в ритм?
— Для меня нормальная тенденция всегда проигрывать много на первом круге. Не знаю, почему это происходит. Может не хватает
— Чувствуете себя уверенно на рубежах?
— Конечно. Но хотелось бы ещё большей уверенности.
— В чём допустили ошибку?
— Это уже привычное дело для меня, немножко не довожу выстрел сверху. Сейчас снова её повторила.
— Как удалось собраться на следующие два рубежа?
— Я была настроена на стрельбу, и мне не нужно было собираться. Я была собрана и так. Хочется, чтобы было немножко полегче в функциональном состоянии.
— Сергей Коновалов сказал, что после этапа в Рупольдинге будет определён состав на Олимпийские игры. На вас давила необходимость отбираться и показывать результат уже сейчас?
— Нет. Ничего на меня не давило. Мы не обсуждали вопрос с отбором, я просто делала своё дело.
— Отправка по ходу сезона на Кубок IBU не выбивала вас из колеи?
— Меня это не выбило, потому что я понимала, что ход у меня был не блестящий и чувствовала я себя не очень хорошо, да и со стрельбой были проблемы. Я была последним номером в команде и понимала, что на тот момент это был оптимальный вариант. Я вернулась совсем другим человеком.
— Ходом удавалось цепляться, когда вас обходили более сильные соперницы?
— Конечно, мне это помогло. Я старалась за ними цепляться, хотя за Дашей Домрачевой разве усидишь, когда нужно стрелять. Но на последнем круге старалась терпеть.
— Ваша мама Анфиса Резцова просила не трогать вас. Вы с ней обсуждаете своё состояние?
— Да, мы с ней общаемся. Когда были проблемы со стрельбой, обсуждали этот момент. Думали, как лучше решить эту проблему. Я много работала с винтовкой, делала тренаж, а она высказала точку зрения, что мне нужно было пару дней отдохнуть, не брать винтовку в руки, и после этого всё встало на свои места. Также как и от нагрузки, нужно делать выходные и от стрельбы. Наверное, работа с винтовкой в новогоднюю паузу помогла мне отпустить ситуацию.
— Вы делали много тренажа по своему желанию или по плану?
— Был общий план, но так как у меня не всё было в порядке, я работала немного больше.
— Если сейчас оценивать прошедшую гонку, что можно было сделать лучше?
— Конечно, стрельба на втором рубеже. Можно было пройти его чисто. Но когда идёшь с тремя нулями, трудно стрелять и на последнем.
— Считается, что в Рупольдинге стрелять гораздо легче, чем в Оберхофе, так как нет ветра и относительно закрытое стрельбище, но
— Когда есть
— Присутствие супруга в составе сборной Кореи морально помогает вам?
— Конечно.
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|11.01.2018, 16:20
|Рупольдинг (Германия)
|Индивидуальная гонка (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Доротея Вирер
|Италия
|41.29,0
|2
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+12,7
|3
|Розанна Кроуфорд
|Канада
|+21,2
|4
|Юлия Джима
|Украина
|+45,9
|5
|Валентина Семеренко
|Украина
|+52,6
|6
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|+01.04,0
|7
|Надежда Скардино
|Беларусь
|+01.04,8
|8
|Анаис Бескон
|Франция
|+01.06,4
|9
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+01.32,3
|10
|Байба Бендика
|Латвия
|+01.34,6