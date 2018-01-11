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11 января, источник: Спорт-Экспресс

Драма дня: Кайшева стреляла вслепую

Лучшая из россиянок Дарья Виролайнен стала 16-й в женской индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Победу одержала итальянка Доротея Вирер.

Источник: РИА "Новости"

АНТЕРСЕЛЬВА НЕ ЗА ГОРАМИ

Доротея Вирер здорово подготовилась накануне домашнего этапа Кубка мира и, конечно, накануне Олимпиады. «Ноль» в индивидуальной гонке — это всегда показатель мастерства, а с учетом того, что на четырех рубежах идеально отстрелять лидерам удается далеко не каждый раз, еще и дополнительный шанс на успех. В этот раз блеснула Вирер, которая справилась со стрельбой и стала лучшей — и это несмотря на две минуты проигрыша ногами. Хорошая заявка перед важными стартами для лидера женской сборной Италии. По-прежнему хороша в своем деле и Кайса Мякяряйнен, которая тоже набирает форму перед Олимпиадой. Одна штрафная минута не помешала финке оказаться на втором месте.

ОТКРЫТИЕ ДНЯ

Открытием дня стала канадка Розанна Кроуфорд, которая впервые в сезоне забежала в призы. Безошибочная стрельба и ей позволила при менее сильном ходе оказаться в числе трех лучших. В прошлом году ее вспоминал глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов, когда канадская команда грозила бойкотом этапа Кубка мира в Тюмени. «Бойкот — это право канадцев. Ведь они “великая” биатлонная держава… Розанна Кроуфорд — вот и все, кто более-менее известен из их команды», — говорил Кравцов тогда. Теперь Кроуфорд подтвердила, что она не просто «более-менее» известна, но и что может финишировать намного выше россиянок. Еще к сюрпризам, пожалуй, можно отнести и Байбу Бендику из Латвии. С одним промахом она замкнула десятку сильнейших.

БЫСТРЕЙШАЯ ЛЫЖНИЦА И ЛИДЕР

Лучшая ходом сегодня — хозяйка трассы и бывшая лыжница Дениза Херрманн. Это немного выправило ее ситуацию, но при пяти штрафных минутах рассчитывать на высокие позиции не приходилось — она осталась 40-й. Любопытно, что не слишком удалась гонка и у лидера тотала Анастасии Кузьминой, которая проиграла немке на лыжне всего 10 секунд. По крайней мере после ее предыдущих успехов так можно было сказать о занятом девятом месте. Тем не менее, хорошая форма при трех штрафных минутах позволила представительнице Словении зацепиться за десятку — вот кто будет опаснее многих на олимпийской трассе в Пхенхчане.

В ЦВЕТАХ

Позволить себе оказаться высоко со штрафными минутами может в своей нынешней форме и Дарья Домрачева из Белоруссии. Она дважды была неточной при стрельбе и проиграла Херманн ходом почти 50 секунд. Но даже такой расклад позволил ей остаться «в цветах» и занять шестое место. Хорошо готовы в январе украинки — Джима и Семеренко забежали в пятерку сильнейших. То же можно сказать и о белорусках — за Домрачевой седьмой идет Скардино, Кривко — одиннадцатая. Но не все лидеры в идеальных кондициях. Немка Лаура Дальмайер, к примеру, не похожа на саму себя образца прошлого сезона, и пока в индивидуальной гонке лишь 48-я с четырьмя минутами штрафа, хотя ходом — в десятке.

СНОВА НЕ В ПЕРВЫХ РЯДАХ

У сборной России по-прежнему одна медаль — теперь уже в 28 гонках сезона. А лучшим все так же остается седьмой результат Акимовой в преследовании. Лучший результат показала Дарья Виролайнен, которая заработала минуту штрафа. Она — 16-я. У Акимовой 21-й результат также при одной минуте штрафа. Услугина и Сливко — обе с двумя минутами штрафа — заняли 38-е и 39-е места соответственно, показав, что любопытно, практически одинаковый ход. Обе опередили Херманн в итоговом протоколе, которая, напомним, завершила гонку с пятью непораженными мишенями.

ЦЕЛИТЬСЯ БЕЗ ПРИЦЕЛА

Приглашения Кайшевой на Кубок мира ждали давно. Но первая гонка в этом сезоне не удалась — 89 место и шесть минут штрафа. Однако же — лучший ход среди наших спортсменок — 2,50 от лидера. Такой стрельбе должно было быть объяснение, и оно прозвучало после гонки. На втором рубеже спортсменка обнаружила, что у винтовки отвалился диоптр. Целиться пришлось вслепую, что и повлекло за собой три промаха. На 3−4 рубеже Кайшевой дали запасную винтовку, которую она, к счастью, опробовала накануне. Но быстро привыкнуть к оружию не получилось — все-таки своя винтовка и дежурная разные вещи, тем более сказался стресс от второго рубежа. Тем не менее для биатлонистки в гонке все равно есть что записать в актив.

1.
Вирер Д.
Италия
2.
Мякяряйнен К.
Финляндия
3.
Кроуфорд Р.
Канада
11.01.2018, 16:20 Рупольдинг (Германия) Индивидуальная гонка (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Доротея Вирер Италия 41.29,0
2 Кайса Мякяряйнен Финляндия +12,7
3 Розанна Кроуфорд Канада +21,2
4 Юлия Джима Украина +45,9
5 Валентина Семеренко Украина +52,6
6 Дарья Домрачева Беларусь +01.04,0
7 Надежда Скардино Беларусь +01.04,8
8 Анаис Бескон Франция +01.06,4
9 Анастасия Кузьмина Словакия +01.32,3
10 Байба Бендика Латвия +01.34,6
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