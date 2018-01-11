Драма дня: Кайшева стреляла вслепую
Лучшая из россиянок Дарья Виролайнен стала 16-й в женской индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Победу одержала итальянка Доротея Вирер.
Лучшая из россиянок Дарья Виролайнен стала 16-й в женской индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Победу одержала итальянка Доротея Вирер.
АНТЕРСЕЛЬВА НЕ ЗА ГОРАМИ
Доротея Вирер здорово подготовилась накануне домашнего этапа Кубка мира и, конечно, накануне Олимпиады. «Ноль» в индивидуальной гонке — это всегда показатель мастерства, а с учетом того, что на четырех рубежах идеально отстрелять лидерам удается далеко не каждый раз, еще и дополнительный шанс на успех. В этот раз блеснула Вирер, которая справилась со стрельбой и стала лучшей — и это несмотря на две минуты проигрыша ногами. Хорошая заявка перед важными стартами для лидера женской сборной Италии.
ОТКРЫТИЕ ДНЯ
Открытием дня стала канадка Розанна Кроуфорд, которая впервые в сезоне забежала в призы. Безошибочная стрельба и ей позволила при менее сильном ходе оказаться в числе трех лучших. В прошлом году ее вспоминал глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов, когда канадская команда грозила бойкотом этапа Кубка мира в Тюмени. «Бойкот — это право канадцев. Ведь они “великая” биатлонная держава… Розанна Кроуфорд — вот и все, кто
БЫСТРЕЙШАЯ ЛЫЖНИЦА И ЛИДЕР
Лучшая ходом сегодня — хозяйка трассы и бывшая лыжница Дениза Херрманн. Это немного выправило ее ситуацию, но при пяти штрафных минутах рассчитывать на высокие позиции не приходилось — она осталась 40-й. Любопытно, что не слишком удалась гонка и у лидера тотала Анастасии Кузьминой, которая проиграла немке на лыжне всего 10 секунд. По крайней мере после ее предыдущих успехов так можно было сказать о занятом девятом месте. Тем не менее, хорошая форма при трех штрафных минутах позволила представительнице Словении зацепиться за десятку — вот кто будет опаснее многих на олимпийской трассе в Пхенхчане.
В ЦВЕТАХ
Позволить себе оказаться высоко со штрафными минутами может в своей нынешней форме и Дарья Домрачева из Белоруссии. Она дважды была неточной при стрельбе и проиграла Херманн ходом почти 50 секунд. Но даже такой расклад позволил ей остаться «в цветах» и занять шестое место. Хорошо готовы в январе украинки — Джима и Семеренко забежали в пятерку сильнейших. То же можно сказать и о белорусках — за Домрачевой седьмой идет Скардино, Кривко — одиннадцатая. Но не все лидеры в идеальных кондициях. Немка Лаура Дальмайер, к примеру, не похожа на саму себя образца прошлого сезона, и пока в индивидуальной гонке лишь 48-я с четырьмя минутами штрафа, хотя ходом — в десятке.
СНОВА НЕ В ПЕРВЫХ РЯДАХ
У сборной России
ЦЕЛИТЬСЯ БЕЗ ПРИЦЕЛА
Приглашения Кайшевой на Кубок мира ждали давно. Но первая гонка в этом сезоне не удалась — 89 место и шесть минут штрафа. Однако же — лучший ход среди наших спортсменок — 2,50 от лидера. Такой стрельбе должно было быть объяснение, и оно прозвучало после гонки. На втором рубеже спортсменка обнаружила, что у винтовки отвалился диоптр. Целиться пришлось вслепую, что и повлекло за собой три промаха. На 3−4 рубеже Кайшевой дали запасную винтовку, которую она, к счастью, опробовала накануне. Но быстро привыкнуть к оружию не получилось —
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|11.01.2018, 16:20
|Рупольдинг (Германия)
|Индивидуальная гонка (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Доротея Вирер
|Италия
|41.29,0
|2
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+12,7
|3
|Розанна Кроуфорд
|Канада
|+21,2
|4
|Юлия Джима
|Украина
|+45,9
|5
|Валентина Семеренко
|Украина
|+52,6
|6
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|+01.04,0
|7
|Надежда Скардино
|Беларусь
|+01.04,8
|8
|Анаис Бескон
|Франция
|+01.06,4
|9
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+01.32,3
|10
|Байба Бендика
|Латвия
|+01.34,6