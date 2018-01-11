Волков, Цветков, Бабиков и Шипулин выступят в эстафете в Рупольдинге

Источник: Reuters

Команду представят Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин. Цветков и Бабиков пропустили вчерашнюю индивидуальную гонку и сегодня вечером должны приехать в расположение национальной команды.

По сравнению с эстафетой в Оберхофе, где россияне стали четвертыми, в составе сборной произошло одно изменение — Цветков заменил Александра Логинова.

Отметим, что именно в таком составе сборная России завоевала золото в эстафете на чемпионате мира-2017.