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Волков, Цветков, Бабиков и Шипулин выступят в эстафете в Рупольдинге
Стал известен состав мужской сборной России на эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Стал известен состав мужской сборной России на эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Команду представят Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин. Цветков и Бабиков пропустили вчерашнюю индивидуальную гонку и сегодня вечером должны приехать в расположение национальной команды.
По сравнению с эстафетой в Оберхофе, где россияне стали четвертыми, в составе сборной произошло одно изменение — Цветков заменил Александра Логинова.
Отметим, что именно в таком составе сборная России завоевала золото в эстафете на чемпионате мира-2017.
Мужская эстафета на этапе Кубка мира в Рупольдинге пройдет в пятницу, 12 января, и начнется в 16.30 по московскому времени.