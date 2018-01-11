Акимова с трудом привыкла к новому тренировочному процессу в сборной России

Сейчас Акимова занимает 25-е место в общем зачете Кубка мира.
«Подготовка [по сравнению с прошлым сезоном] поменялась полностью, и первые полгода, все лето было сложно к этому привыкать, причем не только физически, но и психологически. Сезон уже стартовал, а ты не знаешь, как себя будешь чувствовать. Нет нужной базы и опыта с прошлого сезона, если бы тот год был, то можно было бы полностью ощущать происходящее, а так даже не знаешь, когда будешь в форме и будешь нормально себя чувствовать», — сказала Акимова.
«В целом сегодня по трассе бежалось лучше, чем на прошлом этапе в Оберхофе, но от своего нормального состояния еще далековато. Не знаю, с чем это связано. Мы работаем, выполняем все требования тренеров, стараемся, на трассе не отдыхаем, терпим, но результат не такой, какой хотелось бы. Не знаю почему», — добавила она.
До старта Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане остается меньше месяца. «Будем надеяться на лучшее, надеюсь, что с каждым стартом будем разгоняться. Время еще есть», — отметила она.