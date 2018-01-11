Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала
Люди определили больных по лицу
Пара продала все и отправилась с детьми в путешествие (фото)
Силуанов ответил на слова о закончившихся «резервных» деньгах
Ани Лорак отдыхает с семьей в Мексике
Текущие события
Биатлон. Биатлон
11.01
Рупольдинг (Германия)
Индивидуальная гонка (Ж)
Биатлон. Биатлон
6.01
Оберхоф (Германия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
6.01
Оберхоф (Германия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
7.01
Оберхоф (Германия)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
7.01
Оберхоф (Германия)
Эстафета (М)
Биатлон. Биатлон
10.01
Рупольдинг (Германия)
Индивидуальная гонка (М)
Все события
Эмма Уотсон: «Я испытала весь спектр сексуальных домогательств»
Татьяна Арнтгольц снялась в новом сериале «Первого канала»
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
Драма дня: Кайшева стреляла вслепую
«Барселона» разгромила «Сельту» и вышла в 1/4 Кубка Испании
Жена Хью Джекмана вышла в свет в причудливом наряде
Фото дня: Юлия Высоцкая позирует в откровенном образе
Что делать, если на праздниках вы сбили график сна
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
В Москве хотят объединить районы Марьино и Люблино
В Сочи учителей поселили в подвале школы
Фоторепортажи
10«Барселона» обыграла «Реал» в класико
10Сборная России будущего. По версии УЕФА
11 января, источник: ТАСС

Акимова с трудом привыкла к новому тренировочному процессу в сборной России

РУПОЛЬДИНГ /Германия/, 11 января. /ТАСС/. Российская биатлонистка, бронзовый призер чемпионата мира в смешанной эстафете Татьяна Акимова с трудом привыкла к новому тренировочному процессу, который использовался в сборной России с начала подготовительного периода к нынешнему сезону. Об этом она рассказала журналистам после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, где она заняла 21-е место.

Источник: ИТАР-ТАСС

Сейчас Акимова занимает 25-е место в общем зачете Кубка мира.

«Подготовка [по сравнению с прошлым сезоном] поменялась полностью, и первые полгода, все лето было сложно к этому привыкать, причем не только физически, но и психологически. Сезон уже стартовал, а ты не знаешь, как себя будешь чувствовать. Нет нужной базы и опыта с прошлого сезона, если бы тот год был, то можно было бы полностью ощущать происходящее, а так даже не знаешь, когда будешь в форме и будешь нормально себя чувствовать», — сказала Акимова.

«В целом сегодня по трассе бежалось лучше, чем на прошлом этапе в Оберхофе, но от своего нормального состояния еще далековато. Не знаю, с чем это связано. Мы работаем, выполняем все требования тренеров, стараемся, на трассе не отдыхаем, терпим, но результат не такой, какой хотелось бы. Не знаю почему», — добавила она.

До старта Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане остается меньше месяца. «Будем надеяться на лучшее, надеюсь, что с каждым стартом будем разгоняться. Время еще есть», — отметила она.

1.
Вирер Д.
Италия
2.
Мякяряйнен К.
Финляндия
3.
Кроуфорд Р.
Канада
11.01.2018, 16:20 Рупольдинг (Германия) Индивидуальная гонка (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Доротея Вирер Италия 41.29,0
2 Кайса Мякяряйнен Финляндия +12,7
3 Розанна Кроуфорд Канада +21,2
4 Юлия Джима Украина +45,9
5 Валентина Семеренко Украина +52,6
6 Дарья Домрачева Беларусь +01.04,0
7 Надежда Скардино Беларусь +01.04,8
8 Анаис Бескон Франция +01.06,4
9 Анастасия Кузьмина Словакия +01.32,3
10 Байба Бендика Латвия +01.34,6
Смотреть полные результаты гонки

Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
Манчини не исключил, что уже летом уйдет из "Зенита"
Драма дня: Кайшева стреляла вслепую
«Барселона» разгромила «Сельту» и вышла в 1/4 Кубка Испании
Полузащитник «Локомотива» попал в сферу интересов «Интера»
Революция Федуна: процесс пошел
ЦСКА разгромил «Милан» в матче Евролиги
«Матч ТВ»: «Динамо» хочет оштрафовать Погребняка на 20 млн евро
Тринадцать игроков КХЛ вошли в состав сборной Канады на ОИ-2018
Спорт-Экспресс
Авто
«Патриот» для богатых — неизвестная разработка марки УАЗ (фото) В базе Роспатента обнаружилась старая запись, касающаяся необычной версии ульяновского внедорожника
Hi-Tech
Необычный способ заняться сексом «Защищать» себя перед контактом следует не только с помощью презерватива
Кино
Эмма Уотсон: «Я испытала весь спектр сексуальных домогательств» По словам актрисы, с домогательствами сталкивались многие ее друзья и коллеги
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
РБК: власти Москвы решили снизить уровень преступности путем сноса хрущевок
Роспотребнадзор опроверг введение особых требований по инсоляции
Ипотека станет доступнее, но далеко не для всех
Леди
Все женщины Андрея Малахова Телеведущий не всегда отличался постоянством: в его резюме числятся красивые и богатые женщины, а вспомнить о былых победах на любовном фронте всегда приятно.
Дети
В каких семьях вырастают хулиганы: мнение психолога Почему подростки становятся «трудными» и что с этим делать?
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь