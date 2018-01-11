Акимова с трудом привыкла к новому тренировочному процессу в сборной России

«Подготовка [по сравнению с прошлым сезоном] поменялась полностью, и первые полгода, все лето было сложно к этому привыкать, причем не только физически, но и психологически. Сезон уже стартовал, а ты не знаешь, как себя будешь чувствовать. Нет нужной базы и опыта с прошлого сезона, если бы тот год был, то можно было бы полностью ощущать происходящее, а так даже не знаешь, когда будешь в форме и будешь нормально себя чувствовать», — сказала Акимова.