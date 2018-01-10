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11 января, источник: ТАСС

Домрачева заявила, что «до последнего» будет надеяться на участие Бьорндалена в ОИ-2018

РУПОЛЬДИНГ /Германия/, 11 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева не оставляет надежды, что ее муж, восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, выступит на предстоящих Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом она заявила ТАСС.

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В среду на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге Бьорндален занял 42-е место в индивидуальной гонке, которая являлась заключительным отборочным стартом на Игры. Спортсмену в этом сезоне ни разу не удалось выполнить критерии отбора на Игры-2018, однако тренерский штаб норвежской сборной пока не заявил об исключении 43-летнего Бьорндалена из числа участников Олимпиады.

«Во-первых, пока официальное решение не оглашено, мы ждем, когда кто-то из представителей команды внесет ясность в ситуацию. До последнего буду надеяться, что он сможет поехать на Олимпийские игры в качестве спортсмена и хорошо там выступить. Сильно переживаю по этому поводу», — сказала Домрачева.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, которые стартуют 9 февраля, могут стать для Бьорндалена седьмыми по счету.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Моравец О.
Чехия
3.
Бе Й.
Норвегия
10.01.2018, 16:20 Рупольдинг (Германия) Индивидуальная гонка (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 44.27,9
2 Ондржей Моравец Чехия +01.01,0
3 Йоханнес Бе Норвегия +01.06,3
4 Роман Рес Германия +01.19,1
5 Михал Крчмарж Чехия +01.36,6
6 Доминик Ландертингер Австрия +02.21,9
7 Симон Эдер Австрия +02.23,8
8 Михал Шлезингр Чехия +02.26,5
9 Лукас Хофер Италия +03.00,3
10 Красимир Анев Болгария +03.02,3
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