Домрачева заявила, что «до последнего» будет надеяться на участие Бьорндалена в ОИ-2018

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В среду на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге Бьорндален занял 42-е место в индивидуальной гонке, которая являлась заключительным отборочным стартом на Игры. Спортсмену в этом сезоне ни разу не удалось выполнить критерии отбора на Игры-2018, однако тренерский штаб норвежской сборной пока не заявил об исключении 43-летнего Бьорндалена из числа участников Олимпиады.

«Во-первых, пока официальное решение не оглашено, мы ждем, когда кто-то из представителей команды внесет ясность в ситуацию. До последнего буду надеяться, что он сможет поехать на Олимпийские игры в качестве спортсмена и хорошо там выступить. Сильно переживаю по этому поводу», — сказала Домрачева.