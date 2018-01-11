Сливко не обращает внимания на «гадости» про ее выступление за сборную России

Источник: ИТАР-ТАСС

Сливко в нынешнем сезоне, несмотря на невысокие результаты, выступила практически на всех этапах Кубка мира, пропустив личные гонки только на старте в австрийском Хохфильцене. Ряд экспертов это связывает с тем, что одним из членов правления Союза биатлонистов России является губернатор Тюменской области, которую представляет спортсменка. Старший тренер женской сборной Сергей Коновалов ранее в четверг заявил, что у Сливко нет «тюменского блата».

«Первое время я все это читала, но не расстраивалась и не обращала внимания. Сейчас я вообще не читаю комментарии, стараюсь не видеть, что обо мне думают. Если мне тренеры доверяют, значит, я заслужила. Я буду показывать то, на что способна, а те, кто говорит про меня всякие гадости, лишь демонстрируют, что они за люди, им же только хуже», — сказала Сливко.

В эстафете на предыдущем этапе Кубка мира в Оберхофе Сливко на первом этапе уступила лидеру больше одной минуты при том, что ни разу не промахнулась.

«Меня эта эстафета не надломила, поскольку справилась со стрельбой даже в таком плохом состоянии, когда мне было тяжело. А что касается хода, то это такая штука, что сегодня ты чувствуешь себя плохо, а завтра — намного лучше», — отметила она.