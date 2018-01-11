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11 января, источник: ТАСС

Сливко не обращает внимания на «гадости» про ее выступление за сборную России

РУПОЛЬДИНГ /Германия/, 11 января. /ТАСС/. Российская биатлонистка Виктория Сливко не обращает внимание на заявление тех, кто считает, что она незаслуженно выступает в составе сборной России на этапах Кубка мира. Об этом она рассказала журналистам после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, где она заняла 39-е место.

Источник: ИТАР-ТАСС

Сливко в нынешнем сезоне, несмотря на невысокие результаты, выступила практически на всех этапах Кубка мира, пропустив личные гонки только на старте в австрийском Хохфильцене. Ряд экспертов это связывает с тем, что одним из членов правления Союза биатлонистов России является губернатор Тюменской области, которую представляет спортсменка. Старший тренер женской сборной Сергей Коновалов ранее в четверг заявил, что у Сливко нет «тюменского блата».

«Первое время я все это читала, но не расстраивалась и не обращала внимания. Сейчас я вообще не читаю комментарии, стараюсь не видеть, что обо мне думают. Если мне тренеры доверяют, значит, я заслужила. Я буду показывать то, на что способна, а те, кто говорит про меня всякие гадости, лишь демонстрируют, что они за люди, им же только хуже», — сказала Сливко.

В эстафете на предыдущем этапе Кубка мира в Оберхофе Сливко на первом этапе уступила лидеру больше одной минуты при том, что ни разу не промахнулась.

«Меня эта эстафета не надломила, поскольку справилась со стрельбой даже в таком плохом состоянии, когда мне было тяжело. А что касается хода, то это такая штука, что сегодня ты чувствуешь себя плохо, а завтра — намного лучше», — отметила она.

«Сегодня старалась ходом максимально себя показать, потому что надо было разложить свои силы по дистанции. Со стрельбой немного не справилась, но ничего страшного. Я знаю, почему это произошло, с тренером мы это обсудим и все будет нормально», — добавила она.

1.
Вирер Д.
Италия
2.
Мякяряйнен К.
Финляндия
3.
Кроуфорд Р.
Канада
11.01.2018, 16:20 Рупольдинг (Германия) Индивидуальная гонка (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Доротея Вирер Италия 41.29,0
2 Кайса Мякяряйнен Финляндия +12,7
3 Розанна Кроуфорд Канада +21,2
4 Юлия Джима Украина +45,9
5 Валентина Семеренко Украина +52,6
6 Дарья Домрачева Беларусь +01.04,0
7 Надежда Скардино Беларусь +01.04,8
8 Анаис Бескон Франция +01.06,4
9 Анастасия Кузьмина Словакия +01.32,3
10 Байба Бендика Латвия +01.34,6
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