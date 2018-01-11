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11 января, источник: БЕЛТА

Надежда Скардино, став 7-й в индивидуалке на этапе КМ в Рупольдинге, выиграла Малый хрустальный глобус

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Лучшая из пятерки белорусских спортсменок Дарья Домрачева заняла 6-е место, Надежда Скардино — седьмая, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В результате, прошедшая 15-километровую гонку без единого промаха, Скардино сумела сохранить за собой красную майку лидера общего зачета «индивидуалок», добытую после победы на первом этапе КМ в шведском Эстерсунде. Поскольку в нынешнем кубковом сезоне подобных гонок больше не предусмотрено, Скардино впервые в своей карьере стала обладательницей Малого хрустального глобуса. Белоруска набрала по сумме двух гонок 96 очков и на 5 баллов опередила свою ближайшую преследовательницу, украинку Юлию Джиму, занявшую сегодня в Рупольдинге 4-е место.

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Индивидуальная гонка является самым успешным видом соревновательной программы для Надежды Скардино. Именно в этой дисциплине она стала бронзовым призером Олимпийских игр — 2014 в Сочи. Белорусские любители спорта надеются, что Надежда продолжит свою медальную серию и на предстоящей Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

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Что касается общего зачета нынешнего Кубка мира, то после 11 проведенных гонок Надежда Скардино занимает 19-е место, набрав 225 очков. Из белорусок выше нее Дарья Домрачева — 13-я позиция (247 баллов) и Ирина Кривко — 17-е место (239). Генеральную классификацию возглавляет представительница Словакии Анастасия Кузьмина — 454, на второй строке финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен — 429, третьей идет итальянка Доротея Вирер — 378.

1.
Вирер Д.
Италия
2.
Мякяряйнен К.
Финляндия
3.
Кроуфорд Р.
Канада
11.01.2018, 16:20 Рупольдинг (Германия) Индивидуальная гонка (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Доротея Вирер Италия 41.29,0
2 Кайса Мякяряйнен Финляндия +12,7
3 Розанна Кроуфорд Канада +21,2
4 Юлия Джима Украина +45,9
5 Валентина Семеренко Украина +52,6
6 Дарья Домрачева Беларусь +01.04,0
7 Надежда Скардино Беларусь +01.04,8
8 Анаис Бескон Франция +01.06,4
9 Анастасия Кузьмина Словакия +01.32,3
10 Байба Бендика Латвия +01.34,6
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