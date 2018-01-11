Надежда Скардино, став 7-й в индивидуалке на этапе КМ в Рупольдинге, выиграла Малый хрустальный глобус

В результате, прошедшая 15-километровую гонку без единого промаха, Скардино сумела сохранить за собой красную майку лидера общего зачета «индивидуалок», добытую после победы на первом этапе КМ в шведском Эстерсунде. Поскольку в нынешнем кубковом сезоне подобных гонок больше не предусмотрено, Скардино впервые в своей карьере стала обладательницей Малого хрустального глобуса. Белоруска набрала по сумме двух гонок 96 очков и на 5 баллов опередила свою ближайшую преследовательницу, украинку Юлию Джиму, занявшую сегодня в Рупольдинге 4-е место.

Индивидуальная гонка является самым успешным видом соревновательной программы для Надежды Скардино. Именно в этой дисциплине она стала бронзовым призером Олимпийских игр — 2014 в Сочи. Белорусские любители спорта надеются, что Надежда продолжит свою медальную серию и на предстоящей Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.