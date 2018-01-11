Более 10 млн зрителей посмотрели трансляции биатлонных турниров в новогодние праздники

«Самой популярной трансляцией с показателем доли смотрения 13,1% в аудитории «мужчины старше 18 лет» стала эстафета на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, состоявшаяся 7 января — ее посмотрели более 3,5 миллионов человек. Вторая по популярности гонка — женская эстафета, которая состоялась в тот же день и продемонстрировала долю смотрения 12,0% в сегменте телеаудитории «мужчины старше 18 лет», а зрительский охват составил около 3,2 миллионов человек. В целом, трансляции Рождественской гонки и этапа Кубка мира по биатлону в период новогодних праздников (с 28 декабря по 8 января) посмотрели свыше 10,6 миллионов зрителей «Матч ТВ», — добавили в пресс-службе телеканала.