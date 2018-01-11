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11 января, источник: ТАСС

Более 10 млн зрителей посмотрели трансляции биатлонных турниров в новогодние праздники

ТАСС, 11 января. Трансляции соревнований по биатлону, которые прошли во время новогодних праздников, на телеканале «Матч ТВ» посмотрели 10,6 млн зрителей. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Накануне Нового года были показаны соревнования в рамках Рождественской гонки. Согласно данным в 2017 году, интерес аудитории “мужчины старше 18 лет” к данным трансляциям вырос: доля трансляций составила 6,9% (в 2016 — 5,1%). Показ подтвердил традиционно высокий зрительский интерес к любимому зимнему виду спорта россиян», — говорится в сообщении.

«Самой популярной трансляцией с показателем доли смотрения 13,1% в аудитории «мужчины старше 18 лет» стала эстафета на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, состоявшаяся 7 января — ее посмотрели более 3,5 миллионов человек. Вторая по популярности гонка — женская эстафета, которая состоялась в тот же день и продемонстрировала долю смотрения 12,0% в сегменте телеаудитории «мужчины старше 18 лет», а зрительский охват составил около 3,2 миллионов человек. В целом, трансляции Рождественской гонки и этапа Кубка мира по биатлону в период новогодних праздников (с 28 декабря по 8 января) посмотрели свыше 10,6 миллионов зрителей «Матч ТВ», — добавили в пресс-службе телеканала.

В рамках Рождественской гонки российские биатлонисты Екатерина Юрлова-Перхт и Алексей Волков стали победителями масс-старта и гонки преследования.

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