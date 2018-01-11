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Коновалов: Никакого тюменского блата у Сливко нет
Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов прокомментировал выступления в текущем сезоне биатлонистки Виктории Сливко.
Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов прокомментировал выступления в текущем сезоне биатлонистки Виктории Сливко.
— Я вас уверяю, никакого тюменского блата у Сливко нет. Это тренерское решение, которого мы стараемся придерживаться, — заявил Коновалов.
Напомним, одним из членов правления Союза биатлонистов России является губернатор Тюменской области Владимир Якушев.