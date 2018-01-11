Не все могут короли. Почему Бьорндален не хочет соскочить «с иглы»

Источник: РИА "Новости"

От ненависти до жалости

Уле-Эйнар Бьорндален — самый обсуждаемый биатлонист на этапе Кубка мира в Рупольдинге. О нём пишут и говорят журналисты всех стран, спрашивают всех членов большой биатлонной семьи и постоянно показывают на большом стадионном табло. Вот он приехал на стадион, вот проходит материальный контроль, вот разминается. Каждый шаг живой легенды рассматривается под микроскопом. Все понимают, что лучший биатлонист в истории находится в шаге от завершения карьеры. В Кубке мира он идёт седьмым среди норвежских биатлонистов, и если не покажет результат здесь и сейчас, в Корею не поедет.

Большинство моих коллег искренне переживали в этой гонке за него, желали забежать в десятку, но он финишировал вне очковой зоны, как и на предыдущих двух этапах, вызывая на финише жалость. Такое чувство со стороны окружающих для великого спортсмена оскорбительно, и он точно не хотел бы быть включённым в состав команды за былые заслуги. Но гонку, в которую он ввязался, не выигрывал ещё никто. Никому не удавалось обогнать время и обмануть собственный возраст, но соскочить с этой «иглы» после Сочи, когда ты на пике, Бьорндалену было ой как тяжело.

Карьера Бьорндалена, которому уже половина биатлонного «пелотона» годится в сыновья, для меня целая жизнь. В конце 90-х я сбегал с уроков ради того, чтобы посмотреть гонку с участием быстроногого норвежца, в 2006-м наблюдал его поражение от Венсана Дефрана в преследовании, когда весь зал букмекерской конторы радовался сенсации, а мне казалось это жуткой несправедливостью. Позже, уже став журналистом, гордился самими фактами интервью с Великим и Ужасным, восхищался его долголетием и профессионализмом.

Я ни разу не помню, чтобы он отказывал коллегам в интервью или уходил от неудобных вопросов. Король был королём в каждом движении. Он никогда не мог позволить себе уничижительный взгляд в сторону соперников, позёрство на рубеже или, как нынешний король, пойти красоваться перед зрителями вместо того, чтобы принять поздравления соперника на финише. Но сейчас я ловлю себя на мысли, что не могу больше это смотреть. Финиш Бьорндалена в пятом десятке — это всё равно что улетающий в нокаут Фёдор Емельяненко.

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Трудности отбора

Если в сборной России выбор спортсменов на Олимпиаду полностью отдан на откуп тренерам, в Норвегии есть чёткие критерии отбора на Олимпиаду. Их придерживаются все федерации, а тренеры отбирают кандидатов лишь на оставшиеся места. Так, в мужской команде уже точно в Корею поедут братья Бё, Эмиль Хегле Свендсен и Ларс Хельге Биркеланн. Вакантными остались ещё две позиции, но, как мне объяснили коллеги с норвежского NRK, выступать будут пять спортсменов.

Таким образом, на оставшееся место будут претендовать Хенрик Л’Абе-Лунд, Эрленн Бьонтегорд и Бьорндален. Мой коллега из NRK Ханс Эрик Лёкен считает, что шансы Уле-Эйнара невелики, но его могут включить шестым участником команды, который получит статус запасного. Но разве это подарок для легенды — ехать на Олимпиаду, чтобы не пробежать там ни одной гонки? «Тренеры в любом случае выберут тех, у кого есть потенциал занять призовое место, а у Бьорндалена его пока не видно», — считает Ханс. Мне кажется это большим унижением, чем перевод на Кубок IBU. В таком случае Бьорндалену стоило бы завершить карьеру в том месте, где он впервые выступил на чемпионате мира и занял там четвёртое место, в Антхольце.

Пляски на костях или сведение счётов

В самой Норвегии отношение к включению Бьорндалена в состав далеко не однозначно. Рыжий Бё поддерживает годящуюся ему в отцы легенду добрыми словами, однако тренерский тандем Мазе — Кристиансен не горит желанием давать ему авансы за былые заслуги. Понять их можно. Бьорндален тренировался отдельно от команды, игнорировал советы заслуженного французского специалиста по стрельбе по смене стрелковой техники, а с Кристиансеном у него были непростые отношения, ещё в бытность того тренером по лыжным гонкам.