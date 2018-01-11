Не все могут короли. Почему Бьорндален не хочет соскочить «с иглы»
Тренеры и пресса не щадят живую легенду и готовы плясать на его костях. Бьорндален не нужен норвежскому биатлону.
Тренеры и пресса не щадят живую легенду и готовы плясать на его костях. Бьорндален не нужен норвежскому биатлону.
От ненависти до жалости
Большинство моих коллег искренне переживали в этой гонке за него, желали забежать в десятку, но он финишировал вне очковой зоны, как и на предыдущих двух этапах, вызывая на финише жалость. Такое чувство со стороны окружающих для великого спортсмена оскорбительно, и он точно не хотел бы быть включённым в состав команды за былые заслуги. Но гонку, в которую он ввязался, не выигрывал ещё никто. Никому не удавалось обогнать время и обмануть собственный возраст, но соскочить с этой «иглы» после Сочи, когда ты на пике, Бьорндалену было ой как тяжело.
Карьера Бьорндалена, которому уже половина биатлонного «пелотона» годится в сыновья, для меня целая жизнь. В конце 90-х я сбегал с уроков ради того, чтобы посмотреть гонку с участием быстроногого норвежца, в 2006-м наблюдал его поражение от Венсана Дефрана в преследовании, когда весь зал букмекерской конторы радовался сенсации, а мне казалось это жуткой несправедливостью. Позже, уже став журналистом, гордился самими фактами интервью с Великим и Ужасным, восхищался его долголетием и профессионализмом.
Я ни разу не помню, чтобы он отказывал коллегам в интервью или уходил от неудобных вопросов. Король был королём в каждом движении. Он никогда не мог позволить себе уничижительный взгляд в сторону соперников, позёрство на рубеже или, как нынешний король, пойти красоваться перед зрителями вместо того, чтобы принять поздравления соперника на финише. Но сейчас я ловлю себя на мысли, что не могу больше это смотреть. Финиш Бьорндалена в пятом десятке — это всё равно что улетающий в нокаут Фёдор Емельяненко.
Трудности отбора
Если в сборной России выбор спортсменов на Олимпиаду полностью отдан на откуп тренерам, в Норвегии есть чёткие критерии отбора на Олимпиаду. Их придерживаются все федерации, а тренеры отбирают кандидатов лишь на оставшиеся места. Так, в мужской команде уже точно в Корею поедут братья Бё, Эмиль Хегле Свендсен и Ларс Хельге Биркеланн. Вакантными остались ещё две позиции, но, как мне объяснили коллеги с норвежского NRK, выступать будут пять спортсменов.
Таким образом, на оставшееся место будут претендовать Хенрик Л’Абе-Лунд, Эрленн Бьонтегорд и Бьорндален. Мой коллега из NRK Ханс Эрик Лёкен считает, что шансы
Пляски на костях или сведение счётов
В самой Норвегии отношение к включению Бьорндалена в состав далеко не однозначно. Рыжий Бё поддерживает годящуюся ему в отцы легенду добрыми словами, однако тренерский тандем Мазе — Кристиансен не горит желанием давать ему авансы за былые заслуги. Понять их можно. Бьорндален тренировался отдельно от команды, игнорировал советы заслуженного французского специалиста по стрельбе по смене стрелковой техники, а с Кристиансеном у него были непростые отношения, ещё в бытность того тренером по лыжным гонкам.
В прессе та же ситуация. Если блестящий комментатор Уле Кристиан Столтенберг поддерживает Великого и Ужасного, то его коллега Ула Лунде, с которым постоянно общается Дмитрий Губерниев, позволяет себе едкие уколы, а Юхан Каггестад с TV-2 и вовсе выдал пару жёстких статей. Как бы то ни было, а всё решит спортивный принцип, о котором в России иногда принято забывать. Бьорндален больше не выступит в Рупольдинге, а старты в Антхольце и возможные успехи там как бы не стали запоздалыми. В его последней предолимпийской гонке фаворитом считается Л’Абе-Лунд. Впрочем, история порой возвращает долги. 24 года назад именно Бьорндален вытеснил из норвежской команды кумира 80-х Эйрика Квальфосса, крепко сдавшего к домашней Олимпиаде в Лиллехаммере. Сейчас сам