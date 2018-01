Катастрофа в мужском биатлоне: виноват немец?

В начале сезона Уле - Айнар Бьёрндален был лёгок и весел!!! Сегодня очередное горькое поражение!!!! Труднейший вопрос для тренеров норвежцев - брать Бьёрндалена на Олимпиаду ?????Наставники скандинавов отложили решение до Антхольца!!! Ваше мнение , друзья , пригодится ли нынешний Бьёрндален сборной Норвегии на играх в Корее?????????????????❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️????????????????????????? #бьерндален #норвегия #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #матчтв #улеайнарбьерндален

A post shared by Дмитрий Губерниев? (@guberniev_dmitry) on Jan 10, 2018 at 7:13am PST