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10 января, источник: Спорт-Экспресс

Катастрофа в мужском биатлоне: виноват немец?

Мужская сборная России провалила еще один старт, заняв в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге места с 27-го по 97-е. И это за месяц до Олимпиады. Кто должен ответить за то состояние, в котором оказалась наша команда? И надо ли срочно менять тренеров, как это предлагает комментатор Дмитрий Губерниев.

Новый этап Кубка мира начался для России с новой безмедальной гонки. В 27-м старте нынешнего розыгрыша Кубка мира мы оказались вне подиума в 26-й раз. В мужской «индивидуалке» лучшим в составе нашей команды оказался Алексей Волков — он 27-й. Лидер сборной Антон Шипулин — в недавнем прошлом один из лучших биатлонистов мира — финишировал в шестом десятке, проиграв победителю более пяти минут. Одного виноватого в этой ситуации быть не может по определению. У истоков нынешнего провала комплекс причин. Но есть ряд специалистов и чиновников, с которых можно спрашивать за их зону ответственности. Так, например, кажется логичным задавать вопросы относительно готовности команды старшему тренеру. По крайней мере, так делается в остальных видах спорта. В нашем случае эту должность занимает Рикко Гросс. Полного доверия к немецкому специалисту в команде сейчас нет. Об этом стало понятно после недавнего комментария Антона Бабикова в прямом эфире.

— Лучше всех бежит тот, кто больше всего делает по своим ощущениям. И не слушает того, что обещают нам некоторые люди, — не сдержался спортсмен.

Кого конкретно имел в виду Бабиков, сам спортсмен не уточнил. Но очевидно, что в первую очередь тучи сгущаются на Рикко Гроссом, который работает с нашей командой уже третий сезон и при котором результаты россиян стремительно катятся вниз. Возможно, все это — хитрый маневр, и после Олимпиады в Пхенчхане мы будем носить немецкого тренера на руках. Но до Олимпиады еще надо выжить в том вале критики, который обрушился на сборную. Корреспондент «СЭ» поинтересовался у экспертов, спортсменов и болельщиков: какова вина немецкого специалиста в нынешних неудачах россиян?

ПЕРЕРАБОТАЛИ ЛИ МЫ? ВОЗМОЖНО

Матвей ЕЛИСЕЕВ, действующий биатлонист сборной России:

— Пока идет сезон, я не буду ничего сваливать на старшего тренера. Он работает не один — у нас связка. И пока до главного старта есть какое-то время, будем биться до конца. Ведь за оставшийся месяц что-то глобально изменить невозможно. Была разработана большая проблема, почти на год. Надо дойти до конца. Переработали ли мы? Возможно. Желание было слишком большое. Больше, чем надо. А это всегда мешает.

Евгений ГАРАНИЧЕВ, действующий биатлонист сборной России:

— В этом сезоне Рикко Гросс работал вместе с Андреем Викторовичем Падиным. Плюс есть аналитический отдел, к которому они прислушиваются. Всем заметно, что у нас есть проблемы. И они, наверное, в нас. Думаю, каждый спортсмен должен искать в себе. Конечно, ехать в Пхенчхан хочется. Но если там будут результаты, которые есть на данный момент, ничего хорошего на Олимпиаде не будет. Но время еще есть. Думаю, тренеры разберутся, что-то придумают, и помогут выйти нам на те скорости, на которых мы сможем конкурировать со всеми.

ГЛАВНОЕ БЫЛО НЕ НАВРЕДИТЬ. НО, ПОХОЖЕ, НАВРЕДИЛИ

Дмитрий ВАСИЛЬЕВ, двукратный олимпийский чемпион:

— Почему именно Рикко? Все тренеры, которые отвечают за мужскую команду — виноваты. У них все решения принимаются коллегиально, а не одним Гроссом. Добавим сюда аналитический отдел и прочих умников и советников. Ответственность несут все. И есть за что — более разобранной команды в олимпийский сезон я не помню. Вешать всех собак за это на одного человека? Это просто нереально.

И почему речь только о Рикко Гроссе? А Андрей Крючков? У него готовилась отдельная группа — и где она? Где Шипулин? Крючков — молодец. Взял самого сильного спортсмена и сказал, что сделает из него олимпийского чемпиона. Ты из самого слабого сделай! А работать с топовым спортсменом много ума не надо. Тут главное не навредить. Хотя он, похоже, навредил. С каждым годом у Антона шел регресс относительно себя самого. Предчувствия перед Пхечханом относительно выступления нашей сборной у меня не лучшие.

Виктор МАЙГУРОВ, первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU):

— Я согласен с Васильевым. Добавлю лишь, что спортсмены сами должны думать головой, анализировать. Они же не маленькие. Лучше их самих никто их организм не знает. Отталкиваясь от этого они должны вносить коррективы в тренировочный процесс, причем порой серьезные. Но глубокие выводы сейчас делать не хочется — давайте подождем до Пхенчхана.

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ЗАЧЕМ КОМАНДА ВООБЩЕ ВЫСТУПАЛА?!

Дмитрий ГУБЕРНИЕВ, известный комментатор:

— Не будем забывать, что у нас работаем тандем тренеров. И спрос с Андрея Падина не меньше, чем с Рикко Гросса. Для меня загадка: а зачем сегодня команда вообще выступала?! Неужели никто не видит, что сейчас лучше вообще не бегать, а как Бабиков и Цветков отправиться на сборы. Понятно, что у нас сейчас и с резервистами не фонтан, но страна пережила бы отсутствие сборной России в сегодняшней гонке. Хочу задать этот вопрос и Андрею Крючкову. Хотя относительно Антона Шипулина у меня есть ощущение, что в индивидуальной гонке еще и с лыжами была беда.

Константин КЛИМЕНКО, обозреватель самого популярного биатлонного сайта Украины biathlon.com.ua:

— Если нет результата, то логично задавать соответствующие вопросы старшему тренеру. При этом я детально не знаю всей ситуации в вашей сборной, но мне кажется, что пока лучше не делать поспешных выводов и подождать до Олимпийских игр. Какой смысл критиковать его сейчас, ведь до Пхенчхана перемен в тренерском штабе все равно не будет. Лучше поддержать человека. Может быть, пик вашей команды придется как раз на Корею. А что касается нынешних выступлений, то, наверняка, на них сказываются и все эти известные внешние события, к которым Гросс не имеет отношения.

Виолетта УСТЮЖАНИНА, болельщица:

— Мы приехали в Рупольдинг из Кургана. Приезжаем на этапы поболеть за нашу сборную довольно давно — с 2012 года. Я не считаю, что в нынешних неудачах виноват Гросс. Почему именно он? Мне кажется, что все дело в прессинге, который постоянно оказывается на Россию. Все эти допинговые дела… Наши спортсмены находятся в каком-то напряжении. Но, думаю, они справятся. Уже тут, в Рупольдинге, дела пойдут на лад. А в Пхенчхане так вообще побегут!

Владимир ИВАНОВ
из Рупольдинга.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Моравец О.
Чехия
3.
Бе Й.
Норвегия
10.01.2018, 16:20 Рупольдинг (Германия) Индивидуальная гонка (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 44.27,9
2 Ондржей Моравец Чехия +01.01,0
3 Йоханнес Бе Норвегия +01.06,3
4 Роман Рес Германия +01.19,1
5 Михал Крчмарж Чехия +01.36,6
6 Доминик Ландертингер Австрия +02.21,9
7 Симон Эдер Австрия +02.23,8
8 Михал Шлезингр Чехия +02.26,5
9 Лукас Хофер Италия +03.00,3
10 Красимир Анев Болгария +03.02,3
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