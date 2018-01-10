Катастрофа в мужском биатлоне: виноват немец?

Новый этап Кубка мира начался для России с новой безмедальной гонки. В 27-м старте нынешнего розыгрыша Кубка мира мы оказались вне подиума в 26-й раз. В мужской «индивидуалке» лучшим в составе нашей команды оказался Алексей Волков — он 27-й. Лидер сборной Антон Шипулин — в недавнем прошлом один из лучших биатлонистов мира — финишировал в шестом десятке, проиграв победителю более пяти минут. Одного виноватого в этой ситуации быть не может по определению. У истоков нынешнего провала комплекс причин. Но есть ряд специалистов и чиновников, с которых можно спрашивать за их зону ответственности. Так, например, кажется логичным задавать вопросы относительно готовности команды старшему тренеру. По крайней мере, так делается в остальных видах спорта. В нашем случае эту должность занимает Рикко Гросс. Полного доверия к немецкому специалисту в команде сейчас нет. Об этом стало понятно после недавнего комментария Антона Бабикова в прямом эфире.

— Лучше всех бежит тот, кто больше всего делает по своим ощущениям. И не слушает того, что обещают нам некоторые люди, — не сдержался спортсмен.

Кого конкретно имел в виду Бабиков, сам спортсмен не уточнил. Но очевидно, что в первую очередь тучи сгущаются на Рикко Гроссом, который работает с нашей командой уже третий сезон и при котором результаты россиян стремительно катятся вниз. Возможно, все это — хитрый маневр, и после Олимпиады в Пхенчхане мы будем носить немецкого тренера на руках. Но до Олимпиады еще надо выжить в том вале критики, который обрушился на сборную. Корреспондент «СЭ» поинтересовался у экспертов, спортсменов и болельщиков: какова вина немецкого специалиста в нынешних неудачах россиян?

ПЕРЕРАБОТАЛИ ЛИ МЫ? ВОЗМОЖНО

Матвей ЕЛИСЕЕВ, действующий биатлонист сборной России:

— Пока идет сезон, я не буду ничего сваливать на старшего тренера. Он работает не один — у нас связка. И пока до главного старта есть какое-то время, будем биться до конца. Ведь за оставшийся месяц что-то глобально изменить невозможно. Была разработана большая проблема, почти на год. Надо дойти до конца. Переработали ли мы? Возможно. Желание было слишком большое. Больше, чем надо. А это всегда мешает.

Евгений ГАРАНИЧЕВ, действующий биатлонист сборной России:

— В этом сезоне Рикко Гросс работал вместе с Андреем Викторовичем Падиным. Плюс есть аналитический отдел, к которому они прислушиваются. Всем заметно, что у нас есть проблемы. И они, наверное, в нас. Думаю, каждый спортсмен должен искать в себе. Конечно, ехать в Пхенчхан хочется. Но если там будут результаты, которые есть на данный момент, ничего хорошего на Олимпиаде не будет. Но время еще есть. Думаю, тренеры разберутся, что-то придумают, и помогут выйти нам на те скорости, на которых мы сможем конкурировать со всеми.

ГЛАВНОЕ БЫЛО НЕ НАВРЕДИТЬ. НО, ПОХОЖЕ, НАВРЕДИЛИ

Дмитрий ВАСИЛЬЕВ, двукратный олимпийский чемпион:

— Почему именно Рикко? Все тренеры, которые отвечают за мужскую команду — виноваты. У них все решения принимаются коллегиально, а не одним Гроссом. Добавим сюда аналитический отдел и прочих умников и советников. Ответственность несут все. И есть за что — более разобранной команды в олимпийский сезон я не помню. Вешать всех собак за это на одного человека? Это просто нереально.

И почему речь только о Рикко Гроссе? А Андрей Крючков? У него готовилась отдельная группа — и где она? Где Шипулин? Крючков — молодец. Взял самого сильного спортсмена и сказал, что сделает из него олимпийского чемпиона. Ты из самого слабого сделай! А работать с топовым спортсменом много ума не надо. Тут главное не навредить. Хотя он, похоже, навредил. С каждым годом у Антона шел регресс относительно себя самого. Предчувствия перед Пхечханом относительно выступления нашей сборной у меня не лучшие.

Виктор МАЙГУРОВ, первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU):

— Я согласен с Васильевым. Добавлю лишь, что спортсмены сами должны думать головой, анализировать. Они же не маленькие. Лучше их самих никто их организм не знает. Отталкиваясь от этого они должны вносить коррективы в тренировочный процесс, причем порой серьезные. Но глубокие выводы сейчас делать не хочется — давайте подождем до Пхенчхана.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bdxgg9AHwVd/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bdxgg9AHwVd/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">В начале сезона Уле - Айнар Бьёрндален был лёгок и весел!!! Сегодня очередное горькое поражение!!!! Труднейший вопрос для тренеров норвежцев - брать Бьёрндалена на Олимпиаду ?????Наставники скандинавов отложили решение до Антхольца!!! Ваше мнение , друзья , пригодится ли нынешний Бьёрндален сборной Норвегии на играх в Корее?????????????????❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️????????????????????????? #бьерндален #норвегия #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #матчтв #улеайнарбьерндален</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/guberniev_dmitry/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Дмитрий Губерниев?</a> (@guberniev_dmitry) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-10T15:13:35+00:00">Jan 10, 2018 at 7:13am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ЗАЧЕМ КОМАНДА ВООБЩЕ ВЫСТУПАЛА?!

Дмитрий ГУБЕРНИЕВ, известный комментатор:

— Не будем забывать, что у нас работаем тандем тренеров. И спрос с Андрея Падина не меньше, чем с Рикко Гросса. Для меня загадка: а зачем сегодня команда вообще выступала?! Неужели никто не видит, что сейчас лучше вообще не бегать, а как Бабиков и Цветков отправиться на сборы. Понятно, что у нас сейчас и с резервистами не фонтан, но страна пережила бы отсутствие сборной России в сегодняшней гонке. Хочу задать этот вопрос и Андрею Крючкову. Хотя относительно Антона Шипулина у меня есть ощущение, что в индивидуальной гонке еще и с лыжами была беда.

Константин КЛИМЕНКО, обозреватель самого популярного биатлонного сайта Украины biathlon.com.ua:

— Если нет результата, то логично задавать соответствующие вопросы старшему тренеру. При этом я детально не знаю всей ситуации в вашей сборной, но мне кажется, что пока лучше не делать поспешных выводов и подождать до Олимпийских игр. Какой смысл критиковать его сейчас, ведь до Пхенчхана перемен в тренерском штабе все равно не будет. Лучше поддержать человека. Может быть, пик вашей команды придется как раз на Корею. А что касается нынешних выступлений, то, наверняка, на них сказываются и все эти известные внешние события, к которым Гросс не имеет отношения.

Виолетта УСТЮЖАНИНА, болельщица:

— Мы приехали в Рупольдинг из Кургана. Приезжаем на этапы поболеть за нашу сборную довольно давно — с 2012 года. Я не считаю, что в нынешних неудачах виноват Гросс. Почему именно он? Мне кажется, что все дело в прессинге, который постоянно оказывается на Россию. Все эти допинговые дела… Наши спортсмены находятся в каком-то напряжении. Но, думаю, они справятся. Уже тут, в Рупольдинге, дела пойдут на лад. А в Пхенчхане так вообще побегут!