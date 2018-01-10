Бьорндален заявил, что не оставляет надежды выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане

В среду на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге Бьорндален занял 42-е место в индивидуальной гонке, которая являлась заключительным отборочным стартом на Игры. Спортсмену в этом сезоне ни разу не удалось занять призовое место на этапах Кубка мира или дважды оказаться в числе шести сильнейших, что гарантировало бы ему участие в ОИ-2018.

«Я хотел выступить на Олимпиаде, но с тем, чтобы продемонстрировать там что-нибудь. Я уверен, что моя форма к Олимпиаде станет лучше. Мое функциональное состояние уже лучше, так что теперь надо поработать над стрельбой», — сказал Бьорндален.

«Однако вопрос моего участия в Олимпиаде теперь надо задавать тренерам, они принимают решение», — добавил он.

На счету Бьорндален, которому 27 января исполнится 44 года, 13 олимпийских наград, из которых восемь золотых. 20 раз норвежец выигрывал чемпионаты мира, еще шесть раз он становился победителем Кубка мира.