Тихонов: Шипулин целеустремленно шел к уровню 54-го места в результатах

Комментируя выступление Шипулина, Тихонов подверг критике отдельных тренеров мужской сборной России.
«Я скажу так: он (Шипулин) целеустремленно шел к этим результатам, — сказал Тихонов по телефону, добавив, что в тренерском штабе команды есть “люди, которые никогда не носили винтовку, люди, которые никогда не занимались данным видом спорта”. — Я им предлагал пойти на стрельбище, посидеть, поговорить».
Шипулин в индивидуальной гонке в немецком Рупольдинге стал 54-м с четырьмя промахами. Победу одержал француз Мартен Фуркад.
Собеседник агентства считает, что тренеры российских биатлонистов не справляются со своими обязанностями в полной мере.
«Все интервью ребят: “Мы верим, мы все равно верим”. Верим кому? Задача тренера — сделать спортсмена грамотным, чтобы он по собственным ощущениям и самочувствию мог корректировать свою спортивную форму. А у нас из них (спортсменов) сделали роботов», — сказал Тихонов.