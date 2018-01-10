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10 января, источник: Р-Спорт

Тихонов: Шипулин целеустремленно шел к уровню 54-го места в результатах

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости, Тарас Барабаш. Четырехкратный олимпийский чемпион, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов заявил РИА Новости, что российский биатлонист Антон Шипулин целеустремленно шел в своих результатах к уровню 54-го места, которое он занял на этапе Кубка мира в Германии по итогам индивидуальной гонки.

Источник: РИА "Новости"

Комментируя выступление Шипулина, Тихонов подверг критике отдельных тренеров мужской сборной России.

«Я скажу так: он (Шипулин) целеустремленно шел к этим результатам, — сказал Тихонов по телефону, добавив, что в тренерском штабе команды есть “люди, которые никогда не носили винтовку, люди, которые никогда не занимались данным видом спорта”. — Я им предлагал пойти на стрельбище, посидеть, поговорить».

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Шипулин в индивидуальной гонке в немецком Рупольдинге стал 54-м с четырьмя промахами. Победу одержал француз Мартен Фуркад.

Собеседник агентства считает, что тренеры российских биатлонистов не справляются со своими обязанностями в полной мере.

«Все интервью ребят: “Мы верим, мы все равно верим”. Верим кому? Задача тренера — сделать спортсмена грамотным, чтобы он по собственным ощущениям и самочувствию мог корректировать свою спортивную форму. А у нас из них (спортсменов) сделали роботов», — сказал Тихонов.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Моравец О.
Чехия
3.
Бе Й.
Норвегия
10.01.2018, 16:20 Рупольдинг (Германия) Индивидуальная гонка (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 44.27,9
2 Ондржей Моравец Чехия +01.01,0
3 Йоханнес Бе Норвегия +01.06,3
4 Роман Рес Германия +01.19,1
5 Михал Крчмарж Чехия +01.36,6
6 Доминик Ландертингер Австрия +02.21,9
7 Симон Эдер Австрия +02.23,8
8 Михал Шлезингр Чехия +02.26,5
9 Лукас Хофер Италия +03.00,3
10 Красимир Анев Болгария +03.02,3
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