Тихонов: Шипулин целеустремленно шел к уровню 54-го места в результатах

Источник: РИА "Новости"

Комментируя выступление Шипулина, Тихонов подверг критике отдельных тренеров мужской сборной России.

«Я скажу так: он (Шипулин) целеустремленно шел к этим результатам, — сказал Тихонов по телефону, добавив, что в тренерском штабе команды есть “люди, которые никогда не носили винтовку, люди, которые никогда не занимались данным видом спорта”. — Я им предлагал пойти на стрельбище, посидеть, поговорить».

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Шипулин в индивидуальной гонке в немецком Рупольдинге стал 54-м с четырьмя промахами. Победу одержал француз Мартен Фуркад.

Собеседник агентства считает, что тренеры российских биатлонистов не справляются со своими обязанностями в полной мере.