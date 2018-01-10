Гараничев не собирается завершать карьеру после Олимпиады-2018

Источник: ИТАР-ТАСС

13 февраля Гараничеву исполнится 30 лет. Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля.

«Буду отталкиваться от того, какое у меня будет здоровье. Если я смогу бегать дальше, выйти на тот уровень, который позволит мне бороться, то почему нет? Все будет зависеть от результата и от сил», — сказал Гараничев.

В нынешнем сезоне спортсмен занимает 38-е место в общем зачете Кубка мира, он является кандидатом на участие в Олимпийских играх, которые стартуют 9 февраля.

«Конечно, хочется поехать, но при этом ты понимаешь, что тот результат, который есть на данный момент, ничего хорошего на Олимпиаде тебе показать не позволит. Но есть еще время, я верю, что тренеры что-нибудь придумают, помогут нам разобраться и мы выйдем на ту скорость, которая позволит нам конкурировать с остальными спортсменами», — сказал спортсмен.