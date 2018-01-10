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10 января, источник: ТАСС

Гараничев не собирается завершать карьеру после Олимпиады-2018

РУПОЛЬДИНГ /Германия/, 10 января. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи биатлонист Евгений Гараничев готов продолжить карьеру после окончания Игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом он рассказал ТАСС.

Источник: ИТАР-ТАСС

13 февраля Гараничеву исполнится 30 лет. Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля.

«Буду отталкиваться от того, какое у меня будет здоровье. Если я смогу бегать дальше, выйти на тот уровень, который позволит мне бороться, то почему нет? Все будет зависеть от результата и от сил», — сказал Гараничев.

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В нынешнем сезоне спортсмен занимает 38-е место в общем зачете Кубка мира, он является кандидатом на участие в Олимпийских играх, которые стартуют 9 февраля.

«Конечно, хочется поехать, но при этом ты понимаешь, что тот результат, который есть на данный момент, ничего хорошего на Олимпиаде тебе показать не позволит. Но есть еще время, я верю, что тренеры что-нибудь придумают, помогут нам разобраться и мы выйдем на ту скорость, которая позволит нам конкурировать с остальными спортсменами», — сказал спортсмен.

На Играх в Сочи Гараничев стал бронзовым призером в индивидуальной гонке на 20 км. На счету россиянина также шесть побед на этапах Кубка мира по биатлону.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Моравец О.
Чехия
3.
Бе Й.
Норвегия
10.01.2018, 16:20 Рупольдинг (Германия) Индивидуальная гонка (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 44.27,9
2 Ондржей Моравец Чехия +01.01,0
3 Йоханнес Бе Норвегия +01.06,3
4 Роман Рес Германия +01.19,1
5 Михал Крчмарж Чехия +01.36,6
6 Доминик Ландертингер Австрия +02.21,9
7 Симон Эдер Австрия +02.23,8
8 Михал Шлезингр Чехия +02.26,5
9 Лукас Хофер Италия +03.00,3
10 Красимир Анев Болгария +03.02,3
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