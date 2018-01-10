«Уволить всех тренеров за неделю до Игр»
Стартовую индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге выиграл Мартен Фуркад. Россияне выступили в своем стиле.
Стартовую индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге выиграл Мартен Фуркад. Россияне выступили в своем стиле.
РЕЗУЛЬТАТА НЕТ, РЕЙТИНГИ ЕСТЬ
Рейтинги гонок бьют рекорды, сообщил во время трансляции телеведущий Дмитрий Губерниев. И это несмотря на то, что в этом сезоне у команды с результатами явно не клеится. Есть отдельные положительные моменты, но в сегодняшней гонке на 20 км у мужчин их найти реально трудно. В очередной раз подсчитываем, что к началу пятого этапа на нашем счету в этом сезоне лишь одна бронза.
Но болельщики биатлона не опускают рук и все равно включают телевизоры в надежде, что в один день нас
НЕУДЕРЖИМЫЙ ЛЮБИМЧИК СУДЬБЫ
И если в начале сезона Мартена Фуркада сумел затмить норвежец Йоханнес Бе, который рвал буквально всех, даже главную звезду последних шести лет, то теперь французский биатлонист вернул свои позиции. Да еще в излюбленном стиле.
Фуркад был бы безоговорочно первым, не допусти ошибок в стрельбе. Но промах
ЦИФРЫ ВЕСЕЛЫЕ И ГРУСТНЫЕ
Это пятая победа Фуркада в текущем сезоне, по этому показателю он сравнялся с Йоханнесом Бе. Вне пьедестала в последний раз Фуркад был
Для россиян же лучшим результатом стало 27-е место Алексея Волкова, который прошел свою коронную дистанцию с одним промахом. Это не слишком весело, но дальше все намного печальнее. Гараничев 43-й с тремя штрафными минутами, Елисеев 45-й с двумя, Шипулин 54-й с четырьмя, Логинов 73-й с пятью, Шопин 97-й с семью. Поводов для оптимизма ровно нисколько. Лучший ходом Логинов отстал от Фуркада более чем на две минуты и 17-й по этому показателю. Шипулин проиграл ногами 2 минуты 23 секунды.
ЛУЧШИЙ И ХУДШИЙ
Волков стал лучшим в протоколе среди соотечественников, но только за счет стрельбы — ногами он абсолютно худший, уступил больше четырех минут Фуркаду. Как признался сам, ледянистые трассы — не его конек. Но подобные отставания говорят не только о том, что условия были не самыми благоприятными. Елисеев выглядел ходом чуть лучше, но — ненамного. А после гонки и вовсе признался, что просто в шоке от своей скорости. Какой тут выход из положения, сказать сейчас, похоже, не может никто. Волков и Елисеев разводят руками, а остальные и вовсе отказались от общения с журналистами. Что будет дальше, пока неясно, но если все так же плохо? Ответ есть у Губерниева: уволить всех тренеров за неделю до Игр и взять новых. Хуже, возможно, уже не будет.
НЕМЕЦКАЯ СЕНСАЦИЯ
Открытием дня стал немецкий биатлонист Роман Рес, который суперуверенно пробежал 20 км и стал четвертым — неожиданно для многих и, возможно, самого себя. При этом Рес прошел дистанцию практически в одни ноги с Шипулиным — они соседи в начале двадцатки с разницей в четыре секунды в пользу немца. Но чистая стрельба позволила хозяину трассы разместится в другом протоколе — финишном — аккурат вслед за тройкой призеров. Что в российской ситуации выглядело хотя бы
НЕДОВОЛЬНЫЙ БЕ
Лидер сборной Норвегии, как уже смело можно называть Йоханнеса Бе, остался не слишком доволен своим третьим местом. Он заработал одну штрафную минуту, но если бы и не она, то все равно не видать ему золота. Слишком уж силен сейчас Фуркад, а его форма, напротив, пошла на спад. Но еще неизвестно, кто будет смеяться последним — ведь Фуркаду придется сохранить эту форму еще больше, чем на месяц, а Бе предстоит выйти на пик во второй раз. Что же, интрига должна получиться зрелищной.
Чех Ондржей Моравец же «вывез» за счет чистой стрельбы, ведь ходом он прошел в одни ноги с Логиновым. Итог — серебряная медаль и хорошая заявка на олимпийскую индивидуалку, которая уже не за горами.
БЬОРНДАЛЕН МИМО ОЛИМПИАДЫ?
Для норвежского ветерана каждая гонка в этом январе — на вес золота. На кону вопрос его попадания в олимпийскую команду, и здесь прославленному спортсмену нет никаких авансов.
По итогам гонки, в которой Бьорндален занял 42-е место с тремя штрафами, получилось так, что он не пробился в
|
|
|
|10.01.2018, 16:20
|Рупольдинг (Германия)
|Индивидуальная гонка (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|44.27,9
|2
|Ондржей Моравец
|Чехия
|+01.01,0
|3
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+01.06,3
|4
|Роман Рес
|Германия
|+01.19,1
|5
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+01.36,6
|6
|Доминик Ландертингер
|Австрия
|+02.21,9
|7
|Симон Эдер
|Австрия
|+02.23,8
|8
|Михал Шлезингр
|Чехия
|+02.26,5
|9
|Лукас Хофер
|Италия
|+03.00,3
|10
|Красимир Анев
|Болгария
|+03.02,3