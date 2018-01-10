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10 января, источник: Спорт-Экспресс

«Уволить всех тренеров за неделю до Игр»

Стартовую индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге выиграл Мартен Фуркад. Россияне выступили в своем стиле.

Источник: Спорт-Экспресс

РЕЗУЛЬТАТА НЕТ, РЕЙТИНГИ ЕСТЬ

Рейтинги гонок бьют рекорды, сообщил во время трансляции телеведущий Дмитрий Губерниев. И это несмотря на то, что в этом сезоне у команды с результатами явно не клеится. Есть отдельные положительные моменты, но в сегодняшней гонке на 20 км у мужчин их найти реально трудно. В очередной раз подсчитываем, что к началу пятого этапа на нашем счету в этом сезоне лишь одна бронза.

Но болельщики биатлона не опускают рук и все равно включают телевизоры в надежде, что в один день нас все-таки прорвет — в хорошем смысле слова.

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НЕУДЕРЖИМЫЙ ЛЮБИМЧИК СУДЬБЫ

И если в начале сезона Мартена Фуркада сумел затмить норвежец Йоханнес Бе, который рвал буквально всех, даже главную звезду последних шести лет, то теперь французский биатлонист вернул свои позиции. Да еще в излюбленном стиле.

Фуркад был бы безоговорочно первым, не допусти ошибок в стрельбе. Но промах все-таки случился — последним выстрелом. И он ринулся на заключительный круг без победных жестов, настроившись на работу. Для того, чтобы опередить идущего позади Бе, пришлось бы потрудиться. Но Фортуна вновь улыбается французу — Бе на своей заключительной стрельбе также допустил одну ошибку. И Фуркад мог праздновать победу — ходом он сегодня был недосягаем, выиграв у норвежского соперника почти минуту на лыжне. Показатель фантастический.

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ЦИФРЫ ВЕСЕЛЫЕ И ГРУСТНЫЕ

Это пятая победа Фуркада в текущем сезоне, по этому показателю он сравнялся с Йоханнесом Бе. Вне пьедестала в последний раз Фуркад был когда-то весьма давно, в этом сезоне — так вовсе ни разу, а в этом календарном году пока еще не опускался ниже первого места. И его 14 подиумов подряд стали новым рекордом. Предыдущий, впрочем, принадлежал ему же.

Для россиян же лучшим результатом стало 27-е место Алексея Волкова, который прошел свою коронную дистанцию с одним промахом. Это не слишком весело, но дальше все намного печальнее. Гараничев 43-й с тремя штрафными минутами, Елисеев 45-й с двумя, Шипулин 54-й с четырьмя, Логинов 73-й с пятью, Шопин 97-й с семью. Поводов для оптимизма ровно нисколько. Лучший ходом Логинов отстал от Фуркада более чем на две минуты и 17-й по этому показателю. Шипулин проиграл ногами 2 минуты 23 секунды.

ЛУЧШИЙ И ХУДШИЙ

Волков стал лучшим в протоколе среди соотечественников, но только за счет стрельбы — ногами он абсолютно худший, уступил больше четырех минут Фуркаду. Как признался сам, ледянистые трассы — не его конек. Но подобные отставания говорят не только о том, что условия были не самыми благоприятными. Елисеев выглядел ходом чуть лучше, но — ненамного. А после гонки и вовсе признался, что просто в шоке от своей скорости. Какой тут выход из положения, сказать сейчас, похоже, не может никто. Волков и Елисеев разводят руками, а остальные и вовсе отказались от общения с журналистами. Что будет дальше, пока неясно, но если все так же плохо? Ответ есть у Губерниева: уволить всех тренеров за неделю до Игр и взять новых. Хуже, возможно, уже не будет.

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НЕМЕЦКАЯ СЕНСАЦИЯ

Открытием дня стал немецкий биатлонист Роман Рес, который суперуверенно пробежал 20 км и стал четвертым — неожиданно для многих и, возможно, самого себя. При этом Рес прошел дистанцию практически в одни ноги с Шипулиным — они соседи в начале двадцатки с разницей в четыре секунды в пользу немца. Но чистая стрельба позволила хозяину трассы разместится в другом протоколе — финишном — аккурат вслед за тройкой призеров. Что в российской ситуации выглядело хотя бы более-менее обнадеживающим.

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НЕДОВОЛЬНЫЙ БЕ

Лидер сборной Норвегии, как уже смело можно называть Йоханнеса Бе, остался не слишком доволен своим третьим местом. Он заработал одну штрафную минуту, но если бы и не она, то все равно не видать ему золота. Слишком уж силен сейчас Фуркад, а его форма, напротив, пошла на спад. Но еще неизвестно, кто будет смеяться последним — ведь Фуркаду придется сохранить эту форму еще больше, чем на месяц, а Бе предстоит выйти на пик во второй раз. Что же, интрига должна получиться зрелищной.

Чех Ондржей Моравец же «вывез» за счет чистой стрельбы, ведь ходом он прошел в одни ноги с Логиновым. Итог — серебряная медаль и хорошая заявка на олимпийскую индивидуалку, которая уже не за горами.

БЬОРНДАЛЕН МИМО ОЛИМПИАДЫ?

Для норвежского ветерана каждая гонка в этом январе — на вес золота. На кону вопрос его попадания в олимпийскую команду, и здесь прославленному спортсмену нет никаких авансов.

По итогам гонки, в которой Бьорндален занял 42-е место с тремя штрафами, получилось так, что он не пробился в масс-старт и не выполнил таким образом критерии отбора внутри своей национальной сборной. Для этого требовалось один раз попасть в топ-6 или два в топ-12. Но Бьорндален лишь дважды был 18-м, и это на данный момент его самые серьезные достижения в текущем сезоне. Впрочем, пока не было объявлено, что это окончательное решение — до объявления состава еще есть время, равно как и есть шансы на иное решение тренерского штаба.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Моравец О.
Чехия
3.
Бе Й.
Норвегия
10.01.2018, 16:20 Рупольдинг (Германия) Индивидуальная гонка (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 44.27,9
2 Ондржей Моравец Чехия +01.01,0
3 Йоханнес Бе Норвегия +01.06,3
4 Роман Рес Германия +01.19,1
5 Михал Крчмарж Чехия +01.36,6
6 Доминик Ландертингер Австрия +02.21,9
7 Симон Эдер Австрия +02.23,8
8 Михал Шлезингр Чехия +02.26,5
9 Лукас Хофер Италия +03.00,3
10 Красимир Анев Болгария +03.02,3
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