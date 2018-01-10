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10 января, источник: ТАСС

Мартен Фуркад надеется, что Бьорндален выступит на Олимпиаде в Пхёнчхане

РУПОЛЬДИНГ /Германия/, 10 января. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион, лидер общего зачета Кубка мира по биатлону нынешнего сезона Мартен Фуркад надеется, что восьмикратному олимпийскому чемпиону норвежцу Уле-Эйнару Бьорндалену удастся выступить на предстоящих Играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом он рассказал журналистам.

В среду на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге Бьорндален занял 42-е место в индивидуальной гонке, которая являлась заключительным отборочным стартом на Игры. Спортсмену в этом сезоне ни разу не удалось занять призовое место на этапах Кубка мира или дважды оказаться в числе шести сильнейших, что гарантировало бы ему принять участие в ОИ-2018.

«Это спорт и я сам был в такой ситуации на прошлой неделе, когда мой брат (Симон) не квалифицировался на Игры, — сказал Фуркад. — Но в биатлоне все решает не семья или друзья, здесь главенствует спорт. Биатлон тем и хорош, что именно результат определяет то, кто квалифицировался».

«Поэтому у Уле сейчас не очень хорошая ситуация, но я желаю ему успехов и надеюсь, что он выступит на Олимпиаде», — добавил он.

На счету норвежца, которому 27 января исполнится 44 года, 13 олимпийских наград, из которых восемь золотых. 20 раз норвежец выигрывал чемпионаты мира, еще шесть раз он становился победителем Кубка мира.

До старта Олимпиады пройдет еще один этап — в Антхольце (Италия), однако в нем, по заверению тренерского штаба сборной Норвегии, примут участие только те биатлонисты, которые отобрались на Игры. Олимпиада стартует 9 февраля, она может стать для Бьорндалена седьмой по счету.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Моравец О.
Чехия
3.
Бе Й.
Норвегия
10.01.2018, 16:20 Рупольдинг (Германия) Индивидуальная гонка (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 44.27,9
2 Ондржей Моравец Чехия +01.01,0
3 Йоханнес Бе Норвегия +01.06,3
4 Роман Рес Германия +01.19,1
5 Михал Крчмарж Чехия +01.36,6
6 Доминик Ландертингер Австрия +02.21,9
7 Симон Эдер Австрия +02.23,8
8 Михал Шлезингр Чехия +02.26,5
9 Лукас Хофер Италия +03.00,3
10 Красимир Анев Болгария +03.02,3
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