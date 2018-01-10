Мартен Фуркад надеется, что Бьорндален выступит на Олимпиаде в Пхёнчхане

В среду на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге Бьорндален занял 42-е место в индивидуальной гонке, которая являлась заключительным отборочным стартом на Игры. Спортсмену в этом сезоне ни разу не удалось занять призовое место на этапах Кубка мира или дважды оказаться в числе шести сильнейших, что гарантировало бы ему принять участие в ОИ-2018.

«Это спорт и я сам был в такой ситуации на прошлой неделе, когда мой брат (Симон) не квалифицировался на Игры, — сказал Фуркад. — Но в биатлоне все решает не семья или друзья, здесь главенствует спорт. Биатлон тем и хорош, что именно результат определяет то, кто квалифицировался».

«Поэтому у Уле сейчас не очень хорошая ситуация, но я желаю ему успехов и надеюсь, что он выступит на Олимпиаде», — добавил он.

На счету норвежца, которому 27 января исполнится 44 года, 13 олимпийских наград, из которых восемь золотых. 20 раз норвежец выигрывал чемпионаты мира, еще шесть раз он становился победителем Кубка мира.