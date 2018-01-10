Гараничев заявил, что у него нет разногласий с тренером Гроссом

Источник: ИТАР-ТАСС

Гросс начал работу в национальной команде в августе 2015 года. В нынешнем сезоне у российской сборной только одно призовое место на этапах Кубка мира — Антон Шипулин занял третье место на этапе во французском Анси. Гараничев в общем зачете Кубка мира занимает 38-е место.

«У нас нет никаких разногласий. На форумах я не сижу, поэтому о подобном слышу впервые. Если я и уезжал отдельно на сборы, то это было согласовано не только с Рикко, но и со всем тренерским штабом. В начале зимы и сейчас нам просто надо было провести сбор в горах. План нам пишет Рикко, мы с ним практически каждый день на связи, не было ни одного момента, который бы испортил наши отношения», — сказал Гараничев.

«Это все выдумки. Мы с ним даже ни разу не говорили на повышенных тонах», — подчеркнул он.

По неофициальной информации, инициатором приглашения немецкого специалиста стал губернатор Тюменской области Владимир Якушев, который также является членом правления Союза биатлонистов России (СБР). По причине того, что Гараничев представляет Тюменскую область, приглашение немецкого специалиста связывали с желанием спортсмена.