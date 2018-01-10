Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
Названа опасность дневного сна
Рики Мартин показал публике подросших сыновей
2 крупных конфликта могут стать главными вызовами для РФ в 2018-м
Боня и Бузова в блестящих нарядах повеселились на вечеринке
Текущие события
Биатлон. Биатлон
10.01
Рупольдинг (Германия)
Индивидуальная гонка (М)
Биатлон. Биатлон
5.01
Оберхоф (Германия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
6.01
Оберхоф (Германия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
6.01
Оберхоф (Германия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
7.01
Оберхоф (Германия)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
7.01
Оберхоф (Германия)
Эстафета (М)
Все события
СМИ: 400 "кадыровцев" берут штурмом квартал, где живут Ямадаевы
Le Temps: Россия готовится к новому конфликту
Массовое сокращение сотрудников ГИБДД: теперь официально
Платные парковки во дворах: нужны или нет?
Тихонов: Антон Шипулин целеустремленно шел к уровню 54-го места
Sky Sports: Смолов хочет перейти в «Вест Хэм»
Кейт Миддлтон надела платье за $90
«Осунувшееся лицо» Меньшовой вызвало беспокойство у поклонников
Люди определили больных по лицу
Что делать, если на праздниках вы сбили график сна
Утверждены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Фоторепортажи
8Загитова и другие триумфаторы ЧР по фигурному катанию
1017-я победа «Ман Сити» подряд и другие события выходных
10 января, источник: ТАСС

Гараничев заявил, что у него нет разногласий с тренером Гроссом

РУПОЛЬДИНГ /Германия/, 10 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи биатлонист Евгений Гараничев никогда не имел разногласий со старшим тренером мужской сборной России Рикко Гроссом. Об этом он рассказал ТАСС.

Источник: ИТАР-ТАСС

Гросс начал работу в национальной команде в августе 2015 года. В нынешнем сезоне у российской сборной только одно призовое место на этапах Кубка мира — Антон Шипулин занял третье место на этапе во французском Анси. Гараничев в общем зачете Кубка мира занимает 38-е место.

«У нас нет никаких разногласий. На форумах я не сижу, поэтому о подобном слышу впервые. Если я и уезжал отдельно на сборы, то это было согласовано не только с Рикко, но и со всем тренерским штабом. В начале зимы и сейчас нам просто надо было провести сбор в горах. План нам пишет Рикко, мы с ним практически каждый день на связи, не было ни одного момента, который бы испортил наши отношения», — сказал Гараничев.

«Это все выдумки. Мы с ним даже ни разу не говорили на повышенных тонах», — подчеркнул он.

По неофициальной информации, инициатором приглашения немецкого специалиста стал губернатор Тюменской области Владимир Якушев, который также является членом правления Союза биатлонистов России (СБР). По причине того, что Гараничев представляет Тюменскую область, приглашение немецкого специалиста связывали с желанием спортсмена.

«Он не мой личный тренер, и когда его приглашали, то никто моего мнения не спрашивал. Никаких разногласий между нами быть не может: он сам недавно завершил карьеру и понимает нас как никто», — отметил спортсмен.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Моравец О.
Чехия
3.
Бе Й.
Норвегия
10.01.2018, 16:20 Рупольдинг (Германия) Индивидуальная гонка (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 44.27,9
2 Ондржей Моравец Чехия +01.01,0
3 Йоханнес Бе Норвегия +01.06,3
4 Роман Рес Германия +01.19,1
5 Михал Крчмарж Чехия +01.36,6
6 Доминик Ландертингер Австрия +02.21,9
7 Симон Эдер Австрия +02.23,8
8 Михал Шлезингр Чехия +02.26,5
9 Лукас Хофер Италия +03.00,3
10 Красимир Анев Болгария +03.02,3
Смотреть полные результаты гонки

Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
Манчини не исключил, что уже летом уйдет из "Зенита"
Тихонов: Антон Шипулин целеустремленно шел к уровню 54-го места
Sky Sports: Смолов хочет перейти в «Вест Хэм»
Трое россиян примут участие в Матче всех звезд НХЛ
«Челси» и «Арсенал» не выявили победителя в матче Кубка лиги
Стала известна дата боя Емельяненко за чемпионский пояс Bellator
Определился еще один участник плей-офф КХЛ
Российские клубы по-прежнему не проигрывают в Топ-16 Еврокубка
Новости
Авто
В Китае произошла авария «из анекдотов» (виновнику не до смеха) Кому-то это ДТП может показаться смешным, но только не его виновнику, которому теперь придется раскошелиться на очень серьезную сумму
Hi-Tech
Осторожно: китайские смартфоны опасны В итоге в рамках выставки CES у Huawei сорвалось несколько сделок
Кино
Памяти Михаила Державина: 8 фильмов с любимым актером 10 января ушел из жизни народный артист России Михаил Державин. «Кино Mail.Ru» представляет подборку фильмов с участием великого актера
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
В Финляндии открыли ледяной отель для фанатов «Игры престолов»
Установлены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Леди
Крем от первых морщин: пора или не пора Как бы ты себя ни успокаивала, крем от первых морщин — это все же антивозрастной уход за кожей. Поможем определить, нужен ли он тебе прямо сейчас.
Дети
На Камчатке школьницы спасли провалившегося под лед одноклассника Юные героини не оставили друга в беде.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь