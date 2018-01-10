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10 января, источник: БЕЛТА

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Рупольдинге, лучший из белорусов — 23-й

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге, лучшим из белорусов стал Сергей Бочарников, который занял 23-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победитель преодолел дистанцию 20 км с четырьмя огневыми рубежами за 44 мин. 27,9 сек. (0+0+0+1). Чешский биатлонист Ондржей Моравец не допустил ни одного промаха, но уступил в ходе по дистанции французу — + 1 мин. 01,0 сек. Бронзовым призером индивидуальной гонки стал Йоханнес Бё из Норвегии — + 1 мин. 06,3 сек. (0+0+0+1).

Лучшим из белорусов стал Сергей Бочарников, который неплохо стрелял на огневом рубеже и отстал от француза на 3 мин. 45,0 сек. (0+1+0+0). Дмитрий Абашев уступил первому месту более шести минут и разместился на 76-й позиции — + 6 мин. 22,2 сек. (0+2+0+1), Антон Смольский занял 85-е место — + 7 мин.17,0 сек. (1+0+2+1). Роман Елетнов стал 87-м — 7 мин. 33,8 сек. (2+0+3+1).

Общий зачет Кубка мира возглавляет Мартен Фуркад — 612 очков. Лучший из белорусов — Сергей Бочарников, расположившийся на 44-й позиции с 65 баллами.

Этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге продолжится индивидуальной гонкой у женщин на 15 км, которая начнется 11 января в 16.20.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Моравец О.
Чехия
3.
Бе Й.
Норвегия
10.01.2018, 16:20 Рупольдинг (Германия) Индивидуальная гонка (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 44.27,9
2 Ондржей Моравец Чехия +01.01,0
3 Йоханнес Бе Норвегия +01.06,3
4 Роман Рес Германия +01.19,1
5 Михал Крчмарж Чехия +01.36,6
6 Доминик Ландертингер Австрия +02.21,9
7 Симон Эдер Австрия +02.23,8
8 Михал Шлезингр Чехия +02.26,5
9 Лукас Хофер Италия +03.00,3
10 Красимир Анев Болгария +03.02,3
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