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10 января, источник: Спорт-Экспресс

Алексей Волков: У нашей команды такие результаты, что вопрос по участию в Пхенчхане стоит не только по мне

Олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете, ставший сегодня 27-м в индивидуальной гонке, признался, что не знает, по каким принципам будет формироваться состав на Игры в Пхенчхан.

Источник: Спорт-Экспресс

— Почему наша сборная сегодня столько мазала?

— Здесь коварный ветерок. Даже если флажки немного поднимаются — нужно моментально делать поправку. Это показала еще вчерашняя тренировка. Концентрацию терять нельзя вообще. Не знаю, как стреляли парни, но мой промах — исключительно моя ошибка, моя невнимательность.

— Все говорили, что сегодня момент истины для Бьорндалена. Это был его последний шанс отобраться на Олимпийские игры. Мне кажется, для вас эта гонка была тоже во многом определяющей.

— Не знаю. Мне кажется, у команды сейчас такие результаты, что вопрос стоит не только мне. По многим.

— Есть вообще понимание, по каким принципам у нас определяется олимпийский состав? У норвежцев, например, четкие критерии. Вы знаете, как нужно выступать, чтобы попасть в Пхенчхан?

— Не знаю. Моя задача — хорошо выступать, показывать результат, а дальше, насколько я понимаю, решать будет тренерский штаб. Если они посчитают, что я нужен на Олимпиаде, наверное, меня возьмут. Нет — так нет.

— Но конкретного разговора на эту тему у вас не было?

— Есть определяющие задачи, которые стоят перед каждым спортсменом, гонки на которых он должен выглядеть хорошо. У кого-то цель — сильно бежать в эстафете, у кого-то — не провалиться в спринте и быть близко в преследовании.

— Этап в Антерсельве будет иметь значение в плане отбора на Игры-2018?

— Думаю, все будет понятно уже после этого этапа. Может быть, даже после сегодняшнего старта.

— Что думаете относительно своих шансов?

— Завтра будет новый день — будет новая пища.

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Источник: РИА

24-летний спортсмен об очередной неудаче сборной.

— У всей сборной были проблемы со стрельбой. Как думаете: почему?

— Ветра сегодня не было, я даже не представляю с чем это связать.

— Могло ли сказаться на стрельбе не самое лучшее функциональное состояние?

— У меня не было такого, чтобы прям голова кружилась. Я не задыхался, руки не тряслись.

— Не было мыслей поехать с Антоном Бабиковым и Максимом Цветковым на высоту, пропустить пару гонок?

— Нет, надеялся, что состояние улучшится. Похоже, этого не произошло.

— Некоторые считают, что в не самом лучшем состоянии спортсменов виноват старший тренер. Тоже так считаете или у вас есть какие-то претензии к себе, может, где-то недоработали?

— Что я недоработал — такого точно нет. Если только переработал. Что касается старшего тренера, то пока идет сезон, я не буду ничего на него сваливать. Он работает не один — у нас связка. И пока до главного старта есть какое-то время, будем работать до конца. Ведь за оставшийся месяц что-то глобально изменить невозможно. Была разработана большая проблема, почти на год. Надо дойти до конца.

— Но опасения, что вы переработали — есть?

— Возможно. Желание было слишком большое. Больше, чем надо. А это всегда мешает.

— Насколько сказывается неопределенность по поводу олимпийского состава? Это сидит в голове?

— Это немного давит. Но все-таки шансов поехать больше, чем не поехать. И потихоньку эти переживания отходят на второй план.

Владимир ИВАНОВ
из Рупольдинга.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Моравец О.
Чехия
3.
Бе Й.
Норвегия
10.01.2018, 16:20 Рупольдинг (Германия) Индивидуальная гонка (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 44.27,9
2 Ондржей Моравец Чехия +01.01,0
3 Йоханнес Бе Норвегия +01.06,3
4 Роман Рес Германия +01.19,1
5 Михал Крчмарж Чехия +01.36,6
6 Доминик Ландертингер Австрия +02.21,9
7 Симон Эдер Австрия +02.23,8
8 Михал Шлезингр Чехия +02.26,5
9 Лукас Хофер Италия +03.00,3
10 Красимир Анев Болгария +03.02,3
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