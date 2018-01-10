Алексей Волков: У нашей команды такие результаты, что вопрос по участию в Пхенчхане стоит не только по мне

— Почему наша сборная сегодня столько мазала?
— Здесь коварный ветерок. Даже если флажки немного поднимаются — нужно моментально делать поправку. Это показала еще вчерашняя тренировка. Концентрацию терять нельзя вообще. Не знаю, как стреляли парни, но мой промах — исключительно моя ошибка, моя невнимательность.
— Все говорили, что сегодня момент истины для Бьорндалена. Это был его последний шанс отобраться на Олимпийские игры. Мне кажется, для вас эта гонка была тоже во многом определяющей.
— Не знаю. Мне кажется, у команды сейчас такие результаты, что вопрос стоит не только мне. По многим.
— Есть вообще понимание, по каким принципам у нас определяется олимпийский состав? У норвежцев, например, четкие критерии. Вы знаете, как нужно выступать, чтобы попасть в Пхенчхан?
— Не знаю. Моя задача — хорошо выступать, показывать результат, а дальше, насколько я понимаю, решать будет тренерский штаб. Если они посчитают, что я нужен на Олимпиаде, наверное, меня возьмут. Нет — так нет.
— Но конкретного разговора на эту тему у вас не было?
— Есть определяющие задачи, которые стоят перед каждым спортсменом, гонки на которых он должен выглядеть хорошо. У кого-то цель — сильно бежать в эстафете, у кого-то — не провалиться в спринте и быть близко в преследовании.
— Этап в Антерсельве будет иметь значение в плане отбора на Игры-2018?
— Думаю, все будет понятно уже после этого этапа. Может быть, даже после сегодняшнего старта.
— Что думаете относительно своих шансов?
— Завтра будет новый день — будет новая пища.
Матвей ЕЛИСЕЕВ: «ПОКА СЕЗОН НЕ ЗАКОНЧЕН, НИЧЕГО НА СТАРШЕГО ТРЕНЕРА СВАЛИВАТЬ НЕ БУДУ»
24-летний спортсмен об очередной неудаче сборной.
— У всей сборной были проблемы со стрельбой. Как думаете: почему?
— Ветра сегодня не было, я даже не представляю с чем это связать.
— Могло ли сказаться на стрельбе не самое лучшее функциональное состояние?
— У меня не было такого, чтобы прям голова кружилась. Я не задыхался, руки не тряслись.
— Не было мыслей поехать с Антоном Бабиковым и Максимом Цветковым на высоту, пропустить пару гонок?
— Нет, надеялся, что состояние улучшится. Похоже, этого не произошло.
— Некоторые считают, что в не самом лучшем состоянии спортсменов виноват старший тренер. Тоже так считаете или у вас есть какие-то претензии к себе, может, где-то недоработали?
— Что я недоработал — такого точно нет. Если только переработал. Что касается старшего тренера, то пока идет сезон, я не буду ничего на него сваливать. Он работает не один — у нас связка. И пока до главного старта есть какое-то время, будем работать до конца. Ведь за оставшийся месяц что-то глобально изменить невозможно. Была разработана большая проблема, почти на год. Надо дойти до конца.
— Но опасения, что вы переработали — есть?
— Возможно. Желание было слишком большое. Больше, чем надо. А это всегда мешает.
— Насколько сказывается неопределенность по поводу олимпийского состава? Это сидит в голове?
— Это немного давит. Но все-таки шансов поехать больше, чем не поехать. И потихоньку эти переживания отходят на второй план.
Владимир ИВАНОВ
из Рупольдинга.