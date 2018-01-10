Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
Люди определили больных по лицу
Рекламу в журнале превратили в тест на беременность
Стала известна причина смерти народного артиста Михаила Державина
Боня и Бузова в блестящих нарядах повеселились на вечеринке
Текущие события
Биатлон. Биатлон
10.01
Рупольдинг (Германия)
Индивидуальная гонка (М)
Биатлон. Биатлон
5.01
Оберхоф (Германия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
6.01
Оберхоф (Германия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
6.01
Оберхоф (Германия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
7.01
Оберхоф (Германия)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
7.01
Оберхоф (Германия)
Эстафета (М)
Все события
Как восприняли украинскую конференцию Собчак
СМИ: Какие страны голосовали против России в ООН
Массовое сокращение сотрудников ГИБДД: теперь официально
Платные парковки во дворах: нужны или нет?
Трое россиян примут участие в Матче всех звезд НХЛ
«Челси» и «Арсенал» не выявили победителя в матче Кубка лиги
Кейт Миддлтон надела платье за $90
«Осунувшееся лицо» Меньшовой вызвало беспокойство у поклонников
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Названа опасность дневного сна
Утверждены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Фоторепортажи
8Загитова и другие триумфаторы ЧР по фигурному катанию
1017-я победа «Ман Сити» подряд и другие события выходных
10 января, источник: ТАСС

Восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален не выполнил критерии отбора на ОИ-2018

РУПОЛЬДИНГ /Германия/, 10 января. /ТАСС/. Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален, которому 27 января исполнится 44 года, не сумел выполнить критерии отбора в национальную команду Норвегии для попадания на предстоящие Олимпийские Игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

В среду на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге Бьорндален занял 42-е место в индивидуальной гонке, которая являлась заключительным отборочным стартом на Игры. Спортсмену в этом сезоне ни разу не удалось занять призовое место на этапах Кубка мира или дважды оказаться в числе шести сильнейших, что гарантировало бы ему участие в ОИ-2018.

Читайте также
Остывающие звезды: топ-биатлонисты в плохой форме

При этом критерии отбора уже выполнили пять норвежских биатлонистов — Йоханнес и Тарьей Бё, Эмиль Свендсен, Ларс Биркеланд и Хенрик Л’Абе Лунн. Шестой возможный участник норвежской сборной на Олимпиаде, Эрленд Овренг Бьонтегорд, не сумел выполнить критерии отбора, но по результатам на этапах Кубка мира превзошел Бьорндалена.

До старта Олимпиады пройдет еще один этап — в итальянском Антхольце, однако в нем, по заверению тренерского штаба сборной Норвегии, примут участие только те биатлонисты, которые отобрались на Олимпийские игры.

Самый титулованный биатлонист мира Бьорндален, для которого Игры в Пхёнчхане могли стать седьмыми в карьере, теперь может попасть в олимпийскую команду только в случае травмы одного из вышеупомянутых спортсменов или по специальному решению тренеров команды, однако такой вариант пока не обсуждался. На счету норвежца 13 олимпийских наград, из которых восемь золотых. 20 раз норвежец выигрывал чемпионаты мира, еще шесть раз он становился победителем Кубка мира.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Моравец О.
Чехия
3.
Бе Й.
Норвегия
10.01.2018, 16:20 Рупольдинг (Германия) Индивидуальная гонка (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 44.27,9
2 Ондржей Моравец Чехия +01.01,0
3 Йоханнес Бе Норвегия +01.06,3
4 Роман Рес Германия +01.19,1
5 Михал Крчмарж Чехия +01.36,6
6 Доминик Ландертингер Австрия +02.21,9
7 Симон Эдер Австрия +02.23,8
8 Михал Шлезингр Чехия +02.26,5
9 Лукас Хофер Италия +03.00,3
10 Красимир Анев Болгария +03.02,3
Смотреть полные результаты гонки

Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
Манчини не исключил, что уже летом уйдет из "Зенита"
Тихонов: Антон Шипулин целеустремленно шел к уровню 54-го места
Sky Sports: Смолов хочет перейти в «Вест Хэм»
Трое россиян примут участие в Матче всех звезд НХЛ
«Челси» и «Арсенал» не выявили победителя в матче Кубка лиги
Стала известна дата боя Емельяненко за чемпионский пояс Bellator
Определился еще один участник плей-офф КХЛ
Российские клубы по-прежнему не проигрывают в Топ-16 Еврокубка
Спорт-Экспресс
Авто
В Китае произошла авария «из анекдотов» (виновнику не до смеха) Кому-то это ДТП может показаться смешным, но только не его виновнику, которому теперь придется раскошелиться на очень серьезную сумму
Hi-Tech
Осторожно: китайские смартфоны опасны В итоге в рамках выставки CES у Huawei сорвалось несколько сделок
Кино
Памяти Михаила Державина: 8 фильмов с любимым актером 10 января ушел из жизни народный артист России Михаил Державин. «Кино Mail.Ru» представляет подборку фильмов с участием великого актера
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Ипотека станет доступнее, но далеко не для всех
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
В Финляндии открыли ледяной отель для фанатов «Игры престолов»
Леди
Крем от первых морщин: пора или не пора Как бы ты себя ни успокаивала, крем от первых морщин — это все же антивозрастной уход за кожей. Поможем определить, нужен ли он тебе прямо сейчас.
Дети
На Камчатке школьницы спасли провалившегося под лед одноклассника Юные героини не оставили друга в беде.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь