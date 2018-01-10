Восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален не выполнил критерии отбора на ОИ-2018
РУПОЛЬДИНГ /Германия/, 10 января. /ТАСС/. Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону
РУПОЛЬДИНГ /Германия/, 10 января. /ТАСС/. Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону
В среду на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге Бьорндален занял 42-е место в индивидуальной гонке, которая являлась заключительным отборочным стартом на Игры. Спортсмену в этом сезоне ни разу не удалось занять призовое место на этапах Кубка мира или дважды оказаться в числе шести сильнейших, что гарантировало бы ему участие в ОИ-2018.
При этом критерии отбора уже выполнили пять норвежских биатлонистов — Йоханнес и Тарьей Бё, Эмиль Свендсен, Ларс Биркеланд и Хенрик Л’Абе Лунн. Шестой возможный участник норвежской сборной на Олимпиаде, Эрленд Овренг Бьонтегорд, не сумел выполнить критерии отбора, но по результатам на этапах Кубка мира превзошел Бьорндалена.
До старта Олимпиады пройдет еще один этап — в итальянском Антхольце, однако в нем, по заверению тренерского штаба сборной Норвегии, примут участие только те биатлонисты, которые отобрались на Олимпийские игры.
Самый титулованный биатлонист мира Бьорндален, для которого Игры в Пхёнчхане могли стать седьмыми в карьере, теперь может попасть в олимпийскую команду только в случае травмы одного из вышеупомянутых спортсменов или по специальному решению тренеров команды, однако такой вариант пока не обсуждался. На счету норвежца 13 олимпийских наград, из которых восемь золотых. 20 раз норвежец выигрывал чемпионаты мира, еще шесть раз он становился победителем Кубка мира.
|
|
|
|10.01.2018, 16:20
|Рупольдинг (Германия)
|Индивидуальная гонка (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|44.27,9
|2
|Ондржей Моравец
|Чехия
|+01.01,0
|3
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+01.06,3
|4
|Роман Рес
|Германия
|+01.19,1
|5
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+01.36,6
|6
|Доминик Ландертингер
|Австрия
|+02.21,9
|7
|Симон Эдер
|Австрия
|+02.23,8
|8
|Михал Шлезингр
|Чехия
|+02.26,5
|9
|Лукас Хофер
|Италия
|+03.00,3
|10
|Красимир Анев
|Болгария
|+03.02,3