Долгожданная Кайшева и загадочный Шипулин

Это счастье, когда у близких людей есть повод улыбаться) Люблю тебя, сестра @nastja.kuzminova . Спасибо за отличную совместную тренировку и пару хороших советов! ;)

A post shared by Anton Shipulin (@anton_shipulin) on Jan 8, 2018 at 9:28am PST