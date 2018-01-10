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00:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Долгожданная Кайшева и загадочный Шипулин

«СЭ» — о главных интригах этапа Кубка мира в Рупольдинге, который начинается уже 10 января.

Источник: Спорт-Экспресс

КАЙШЕВА ДОЖДАЛАСЬ ДЕБЮТА

Пожалуй, главной интригой соревнований в Рупольдинге станет долгожданный дебют на Кубке мира Ульяны Кайшевой. На уровне Кубка IBU эта 22-летняя спортсменка выступает в сезоне просто потрясающе. Там она уже выиграла пять из восьми личных гонок, а еще однажды была на пьедестале. Удивительно, что даже на фоне этих результатов и удручающего в целом положения дел в основной команде свой шанс на Кубке мира Кайшева получила только сейчас.

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В Рупольдинге она наверняка побежит индивидуальную гонку и эстафету. Это далеко не лучшие дисциплины для дебюта: длинные гонки в силу возраста и склонности скорее к бегу, чем к стрельбе, Кайшева не слишком любит, а в эстафете наверняка столкнется с проблемой повышенной ответственности.

С другой стороны, терять сейчас ей нечего. Даже попадания в десятку или удачного эстафетного этапа ей может хватить, чтобы попасть в олимпийский состав в Пхенчхан. Год назад в Рупольдинге Кайшева уже выступала, и тогда ее результаты сногсшибательными не стали: 37-е место в спринте и 33-е в преследовании.

Но сейчас Кайшева, которая готовилась к сезону вместе с Виталием Норицыным, в целом смотрится увереннее. Вряд ли от нее можно ждать на первом же этапе подвигов вроде попадания на пьедестал, но стать одной из лучших в российской команде она способна.

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ШИПУЛИН НА ПУТИ К ФОРМЕ

Лидер нашей мужской команды Антон Шипулин проводит один из самых тяжелых сезонов за последнее время. В десяти личных гонках он лишь однажды был подиуме, став третьим в преследовании в Анси. В общем зачете Кубка мира Шипулин сейчас идет четвертым, уступая не только французу Мартену Фуркаду и норвежцу Йоханнесу Бе, но и представителю Словении Якову Факу.

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Такие результаты в олимпийский год, конечно, не могут устроить Шипулина и его тренеров. Накануне старта в Рупольдинге он провел совместную тренировку с сестрой Анастасией Кузьминой, которая в этом году, наоборот, хороша, как никогда и возглавляет общий зачет Кубка мира. Зарядившись от родного человека позитивной энергией, в Рупольдинге Шипулин способен на хороший результат. Особенно — в масс-старте, где он традиционно силен.

Несмотря на отдельные проблемы, Шипулин, как никто, умеет собираться в решающие моменты и делать правильные выводы из собственного состояния. Время до Олимпиады еще есть, и постепенно наш лидер должен нащупать правильный баланс.

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БАБИКОВ И ЦВЕТКОВ СКРЫЛИСЬ В ГОРАХ

Индивидуальные гонки в Рупольдинге пропустят сразу трое биатлонистов из основного состава: Екатерина Юрлова-Перхт, Антон Бабиков и Максим Цветков. В случае с первой — чемпионкой мира как раз в этой дисциплине — причина очевидна. Юрлова-Перхт с начала сезона не пропустила ни одной гонки, и даже в рождественскую паузу выступала в шоу в Гельзенкирхене. Лишний день отдыха поможет ей лучше восстановиться и, возможно, выполнить необходимую тренировочную работу. В эстафете и масс-старте Юрлова-Перхт на старт наверняка выйдет.

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А вот с мужским дуэтом все гораздо сложнее. Результаты Бабикова и Цветкова на предыдущем этапе в Оберхофе были катастрофическими. Настолько, что сам Цветков в интервью употребил слово «дно». Тренировочный сбор в горах, который биатлонисты проведут вместо этапа в Рупольдинге — пожалуй, последний шанс до Олимпиады что-то серьезно изменить в их состоянии. Это, конечно, рискованно — ведь подъем формы после гор придется на очередные этапы Кубка мира, а к старту Игр в Пхенчхане может снова наступить спад. Но в их нынешнем состоянии терять нашим спортсменам нечего. Лучше пытаться что-то делать, чем просто плыть по течению. Впрочем, есть вероятность, что мы увидим Бабикова и Цветкова в Рупольдинге — они заявлены на этап и, возможно, выступят в эстафете или масс-старте.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Женщины. Татьяна Акимова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина.
Мужчины. Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Юрий Шопин.

РАСПИСАНИЕ ЭТАПА

10 января, среда. 16.20. Индивидуальная гонка. Мужчины.
11 января, четверг. 16.20. Индивидуальная гонка. Женщины.
12 января, пятница. 16.30. Эстафета. Мужчины.
13 января, суббота. 16.30. Эстафета. Женщины.
14 января, воскресенье. 14.15. Масс-старт. Мужчины. 16.40. Масс-старт. Женщины.

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