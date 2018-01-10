Долгожданная Кайшева и загадочный Шипулин

Источник: Спорт-Экспресс

КАЙШЕВА ДОЖДАЛАСЬ ДЕБЮТА

Пожалуй, главной интригой соревнований в Рупольдинге станет долгожданный дебют на Кубке мира Ульяны Кайшевой. На уровне Кубка IBU эта 22-летняя спортсменка выступает в сезоне просто потрясающе. Там она уже выиграла пять из восьми личных гонок, а еще однажды была на пьедестале. Удивительно, что даже на фоне этих результатов и удручающего в целом положения дел в основной команде свой шанс на Кубке мира Кайшева получила только сейчас.

В Рупольдинге она наверняка побежит индивидуальную гонку и эстафету. Это далеко не лучшие дисциплины для дебюта: длинные гонки в силу возраста и склонности скорее к бегу, чем к стрельбе, Кайшева не слишком любит, а в эстафете наверняка столкнется с проблемой повышенной ответственности.

С другой стороны, терять сейчас ей нечего. Даже попадания в десятку или удачного эстафетного этапа ей может хватить, чтобы попасть в олимпийский состав в Пхенчхан. Год назад в Рупольдинге Кайшева уже выступала, и тогда ее результаты сногсшибательными не стали: 37-е место в спринте и 33-е в преследовании.

Но сейчас Кайшева, которая готовилась к сезону вместе с Виталием Норицыным, в целом смотрится увереннее. Вряд ли от нее можно ждать на первом же этапе подвигов вроде попадания на пьедестал, но стать одной из лучших в российской команде она способна.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BdsmVsInnbz/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BdsmVsInnbz/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Это счастье, когда у близких людей есть повод улыбаться) Люблю тебя, сестра @nastja.kuzminova . Спасибо за отличную совместную тренировку и пару хороших советов! ;)</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/anton_shipulin/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Anton Shipulin</a> (@anton_shipulin) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-08T17:28:16+00:00">Jan 8, 2018 at 9:28am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ШИПУЛИН НА ПУТИ К ФОРМЕ

Лидер нашей мужской команды Антон Шипулин проводит один из самых тяжелых сезонов за последнее время. В десяти личных гонках он лишь однажды был подиуме, став третьим в преследовании в Анси. В общем зачете Кубка мира Шипулин сейчас идет четвертым, уступая не только французу Мартену Фуркаду и норвежцу Йоханнесу Бе, но и представителю Словении Якову Факу.

Такие результаты в олимпийский год, конечно, не могут устроить Шипулина и его тренеров. Накануне старта в Рупольдинге он провел совместную тренировку с сестрой Анастасией Кузьминой, которая в этом году, наоборот, хороша, как никогда и возглавляет общий зачет Кубка мира. Зарядившись от родного человека позитивной энергией, в Рупольдинге Шипулин способен на хороший результат. Особенно — в масс-старте, где он традиционно силен.

Несмотря на отдельные проблемы, Шипулин, как никто, умеет собираться в решающие моменты и делать правильные выводы из собственного состояния. Время до Олимпиады еще есть, и постепенно наш лидер должен нащупать правильный баланс.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BducZPFlMfw/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:31.458333333333332% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BducZPFlMfw/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Нас с @babantosha засыпало снегом в горах Италии... Но мы и сами себе можем трассу подготовить, тренировки в любых условиях</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/maksim_tsvetkov/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Максим Цветков, Биатлон</a> (@maksim_tsvetkov) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-09T11:03:17+00:00">Jan 9, 2018 at 3:03am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

БАБИКОВ И ЦВЕТКОВ СКРЫЛИСЬ В ГОРАХ

Индивидуальные гонки в Рупольдинге пропустят сразу трое биатлонистов из основного состава: Екатерина Юрлова-Перхт, Антон Бабиков и Максим Цветков. В случае с первой — чемпионкой мира как раз в этой дисциплине — причина очевидна. Юрлова-Перхт с начала сезона не пропустила ни одной гонки, и даже в рождественскую паузу выступала в шоу в Гельзенкирхене. Лишний день отдыха поможет ей лучше восстановиться и, возможно, выполнить необходимую тренировочную работу. В эстафете и масс-старте Юрлова-Перхт на старт наверняка выйдет.

А вот с мужским дуэтом все гораздо сложнее. Результаты Бабикова и Цветкова на предыдущем этапе в Оберхофе были катастрофическими. Настолько, что сам Цветков в интервью употребил слово «дно». Тренировочный сбор в горах, который биатлонисты проведут вместо этапа в Рупольдинге — пожалуй, последний шанс до Олимпиады что-то серьезно изменить в их состоянии. Это, конечно, рискованно — ведь подъем формы после гор придется на очередные этапы Кубка мира, а к старту Игр в Пхенчхане может снова наступить спад. Но в их нынешнем состоянии терять нашим спортсменам нечего. Лучше пытаться что-то делать, чем просто плыть по течению. Впрочем, есть вероятность, что мы увидим Бабикова и Цветкова в Рупольдинге — они заявлены на этап и, возможно, выступят в эстафете или масс-старте.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Женщины . Татьяна Акимова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина.

Мужчины . Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Юрий Шопин.

РАСПИСАНИЕ ЭТАПА