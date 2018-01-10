Йоханнес Бе: Очень рад тому, как складывается сезон, но я могу еще прибавить

Напомним, в текущем сезоне 24-летний Бе взял 5 золотых медалей в индивидуальных гонках на этапах Кубка мира, а также 2 серебряные и 1 бронзовую. В общем зачете Кубка мира он идет вторым после француза Мартена Фуркада.

— Стрельба на протяжении всего сезона была хорошей, но в паре последних гонок некоторые выстрелы попали не туда. Чувствую, что могу прибавить, — приводит Dagbladet слова Бе. — Я мыслю позитивно. Я очень рад тому, как складывается сезон, я все еще попадаю на подиум, хотя выступаю немного хуже, чем мог бы. Мне не очень нравится быть вторым или третьим, но я могу стрелять лучше и подняться на вершину пьедестала.