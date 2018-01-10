Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актрисы, в зрелом возрасте ставшие успешнее, чем в молодости
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Известная теннисистка пропустит престижный турнир из-за сына
Самая богатая женщина Китая заработала за 4 дня $2 млрд
Пара оставила обычную жизнь ради приключений на яхте
Текущие события
Биатлон. Биатлон
4.01
Оберхоф (Германия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
5.01
Оберхоф (Германия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
6.01
Оберхоф (Германия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
6.01
Оберхоф (Германия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
7.01
Оберхоф (Германия)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
7.01
Оберхоф (Германия)
Эстафета (М)
Все события
AMN: авиация РФ отомстила боевикам за попытку напасть на Хмеймим
В проекте Крымского моста найдена ошибка
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
Долгожданная Кайшева и загадочный Шипулин
30 дней до Олимпиады: что нас там ждет?
Екатерина Андреева появилась на публике в облегающих штанах
Дженнифер Лоуренс рассмешила соцсети забавным макияжем
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Преступность в Москве хотят снизить путем сноса хрущевок
Ипотека станет доступнее, но не для всех
Фоторепортажи
25Лучшие спортивные фото 2017 года
9Олегу Романцеву — 64
00:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Йоханнес Бе: Очень рад тому, как складывается сезон, но я могу еще прибавить

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе отметил, что чувствует в себе силы улучшить свои результаты. Он также добавил, что с точки зрения статуса победа на Олимпиаде ценнее, чем в общем зачете Кубка мира.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, в текущем сезоне 24-летний Бе взял 5 золотых медалей в индивидуальных гонках на этапах Кубка мира, а также 2 серебряные и 1 бронзовую. В общем зачете Кубка мира он идет вторым после француза Мартена Фуркада.

— Стрельба на протяжении всего сезона была хорошей, но в паре последних гонок некоторые выстрелы попали не туда. Чувствую, что могу прибавить, — приводит Dagbladet слова Бе. — Я мыслю позитивно. Я очень рад тому, как складывается сезон, я все еще попадаю на подиум, хотя выступаю немного хуже, чем мог бы. Мне не очень нравится быть вторым или третьим, но я могу стрелять лучше и подняться на вершину пьедестала.

Олимпиада или общий зачет Кубка мира? Скорее всего, 50 на 50, или, может, 60 на 40 в пользу Игр. Это две разные вещи. Победа в Кубке мира означает, что ты был лучшим на протяжении более чем 30 гонок. Но с точки зрения статуса, думаю, олимпийское золото ценнее.

Скандал в Казани. Что на самом деле происходит в "Рубине"
Долгожданная Кайшева и загадочный Шипулин
30 дней до Олимпиады: что нас там ждет?
СКА одержал третью победу подряд в КХЛ
Мостовой: Смолов и Кокорин — не великие футболисты
Караваев и «Спартак»: обзор трансферных слухов дня
«Ман Сити» одержал волевую победу в матче Кубка английской лиги
«Локомотив»: вместо Эдера — Дзюба?
Новости
Авто
Когда мы любим «Жигули»: из «шестерки» сделали шедевр Перед вами Жигули «шестерка» 1985 года выпуска. Этой машине 33 года! Но выглядит так она вовсе не из-за своего почетного возраста. Наоборот, эта машина даст фору многим более свежим автомобилям
Hi-Tech
Осторожно: обновление Windows ломает систему Компания приостановила распространение обновления систем против Meltdown и Spectre
Кино
Джоли с сыном, Кидман с наградой: как прошел «Золотой глобус» Триумф женщин, черные наряды звезд и другие яркие моменты премии «Золотой глобус 2018» — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Ипотека станет доступнее, но далеко не для всех
Жители Москвы и Санкт-Петербурга в новом году могут остаться почти без новых крупных ТЦ
Самый высокий в мире отель откроют в Дубае
Леди
Как носить вещи из вельвета и бархата Подчеркнуто декоративный, невероятно фактурный и очень капризный вельвет, равно как и бархат, требует особого обращения.
Дети
Известная теннисистка пропустит престижный турнир из-за сына Спортсменка оспаривает право опеки у бывшего бойфренда.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь