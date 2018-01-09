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Мартен Фуркад стартует 23-м в индивидуальной гонке, Йоханнес Бе — 29-м, Шипулин — 34-м
Стал известен стартовый лист мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
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Стал известен стартовый лист мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Лидер общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад уйдет на трассу 23-м, норвежец Йоханнес Бе — 29-м. Первым стартует немец Арнд Пайффер.
Из россиян Александр Логинов начнет гонку 7-м, Евгений Гараничев — 21-м, Антон Шипулин — 34-м, Матвей Елисеев — 37-м, Алексей Волков — 62-м, Юрий Шопин — 103-м.
Индивидуальная гонка пройдет завтра, 10 января, и начнется в 16.20 по московскому времени.