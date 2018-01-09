Где ты, дно?! Российский биатлон — самый бессмысленный вид спорта в стране

Источник: Советский спорт

Еще недавно сосредоточием всех проблем российского спорта считался футбол. В него и по сей день вваливаются килотонны бюджетных денег примерно с нулевой отдачей, но сейчас хотя бы понятен смысл его существования. Летом в нашей стране пройдет главное футбольное событие последних четырех лет, которое подарит россиянам ощущение невероятного праздника, даже если наша сборная не выйдет из группы. В конце концов, после чемпионата мира у нас останутся 12 крутейших стадионов, на которые будет приятно ходить, и плевать, что на поле будут бегать команды второго дивизиона.

Поэтому в настоящий момент звание самого бессмысленного вида спорта в России постепенно переходит к биатлону, который популярен едва ли не больше, чем футбол. В масштабах страны денег здесь все-таки поменьше, но все равно очень много и тратятся они так же эффективно, как в футбольном «Торпедо», которое за последние годы дважды признавалось банкротом и лишалось профессионального статуса.

Позади четыре этапа Кубка мира, а у сборной России по биатлону — одна медаль. В команде творится настоящий ад. Биатлонисты едва ли не умирают на дистанции от чудовищных нагрузок, под которыми их упорно держат тренеры, а потом на всю страну практически открытым текстом заявляют о том, что их мнением в тренировочном процессе никто не интересуется.

И никто даже не пытается объяснить ситуацию. Председатель тренерского совета СБР Валерий Барнашов чеканит заученные фразы о том, что у тренеров все под контролем и работа ведется в соответствии с утвержденными планами. Президент СБР Александр Кравцов демонстративно отмалчивается. Слишком много всего наговорил в прошлом и ни за что ответить не может. Результатов нет, за месяц до главного старта четырехлетия сборная выдает худший сезон в своей истории, а лучший по скорости российский биатлонист не поедет на Олимпиаду из-за допинговой истории.

Критерии отбора в сборную, кажется, не понимает никто. Даже сами спортсмены. Тренеры принимают алогичные решения, отцепляя от команды лучших и оставляя, например, Викторию Сливко, которая в этом сезоне ни разу не заехала в топ-20. Но их можно понять. Они вынуждены метаться и постоянно вздрагивать, услышав зычный голос очередного руководителя, призывающего вызывать в сборную спортсмена по фамилии N.

К экстенсивным методам подготовки, которые так любили в советское время, сейчас не прибегает никто. В мире давно научились составлять тренировочные планы таким образом, что спортсмены по ходу сезона проходят несколько пиков формы. Мы же в очередной раз складываем все яйца в одну корзину, убиваем биатлонистов дикими нагрузками в надежде, что на фоне резкого снижения объемов по олимпийским трассам Пхенчхана они полетят со сверхзвуковой скоростью.

Получающий гигантскую зарплату (около 400 тысяч евро) тренер мужской сборной Рикко Гросс смотрит на все происходящее сквозь пальцы. Складывается впечатление, что он просто отбывает вахту за хорошие деньги. В сборную его привел член Правления СБР — губернатор Тюменской области Владимир Якушев, чтобы Евгению Гараничеву было комфортно. Вот только сам Гараничев свой единственный сезон под руководством Гросса провалил, а последние два года работает по индивидуальным планам.