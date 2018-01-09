Дорен-Абер планирует завершить карьеру по окончании сезона

Источник: РИА "Новости"

Она также добавила, что не уверена, что сможет выступить на Олимпиаде 2018 года.

— Я долго не показывала таких плохих результатов, я не уверена в себе и не знаю, что нужно сделать, чтобы все исправить, — приводит L'Equipe слова Дорен-Абер. — Нахожусь в таком состоянии с октября и пока без улучшений. Не знаю, смогу ли вернуться.

Я задаюсь вопросом насчет своего выступления на Олимпиаде-2018. Не представляла такой ситуации. Я потеряла форму, и это влияет на меня психологически. В сегодняшнем состоянии я не получаю удовольствие от спорта.

Я приняла решение завершить карьеру еще до начала сезона, но не хотела говорить об этом прессе. Я не закрывала дверь для того, чтобы вернуться, если выдам хороший сезон. Хотела бы завершить карьеру в марте, но если я уйду в январе, это будет разочарованием. Все возможно.