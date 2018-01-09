Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Видео с глухим ребенком, впервые услышавшим музыку, удивило соцсети
Васильева рассказала о домогательствах в кинематографе в СССР
Пара оставила обычную жизнь ради приключений на яхте
Текущие события
Биатлон. Биатлон
4.01
Оберхоф (Германия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
5.01
Оберхоф (Германия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
6.01
Оберхоф (Германия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
6.01
Оберхоф (Германия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
7.01
Оберхоф (Германия)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
7.01
Оберхоф (Германия)
Эстафета (М)
Все события
AMN: авиация РФ отомстила боевикам за попытку напасть на Хмеймим
В проекте Крымского моста найдена ошибка
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
СКА одержал третью победу подряд в КХЛ
Мостовой: Смолов и Кокорин — не великие футболисты
Меган Маркл смутилась на встрече в Лондоне (фото)
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились
Женщины живут дольше мужчин, но тяжелее переносят зимнюю депрессию
Названа опасность дневного сна
Преступность в Москве хотят снизить путем сноса хрущевок
Ипотека станет доступнее, но не для всех
Фоторепортажи
25Лучшие спортивные фото 2017 года
9Олегу Романцеву — 64
9 января, источник: Спорт-Экспресс

Дорен-Абер планирует завершить карьеру по окончании сезона

Французская биатлонистка Мари Дорен-Абер отметила, что собирается завершить карьеру по окончании сезона-2017/18.

Источник: РИА "Новости"

Она также добавила, что не уверена, что сможет выступить на Олимпиаде 2018 года.

— Я долго не показывала таких плохих результатов, я не уверена в себе и не знаю, что нужно сделать, чтобы все исправить, — приводит L'Equipe слова Дорен-Абер. — Нахожусь в таком состоянии с октября и пока без улучшений. Не знаю, смогу ли вернуться.

Я задаюсь вопросом насчет своего выступления на Олимпиаде-2018. Не представляла такой ситуации. Я потеряла форму, и это влияет на меня психологически. В сегодняшнем состоянии я не получаю удовольствие от спорта.

Я приняла решение завершить карьеру еще до начала сезона, но не хотела говорить об этом прессе. Я не закрывала дверь для того, чтобы вернуться, если выдам хороший сезон. Хотела бы завершить карьеру в марте, но если я уйду в январе, это будет разочарованием. Все возможно.

Напомним, что в текущем сезоне для 31-летней француженки лучшим результатом в личных гонках стало 14-е место в гонках преследования в Эстерсунде и Хохфильцене.

Скандал в Казани. Что на самом деле происходит в "Рубине"
Долгожданная Кайшева и загадочный Шипулин
30 дней до Олимпиады: что нас там ждет?
СКА одержал третью победу подряд в КХЛ
Мостовой: Смолов и Кокорин — не великие футболисты
Караваев и «Спартак»: обзор трансферных слухов дня
«Ман Сити» одержал волевую победу в матче Кубка английской лиги
«Локомотив»: вместо Эдера — Дзюба?
Спорт-Экспресс
Авто
Когда мы любим «Жигули»: из «шестерки» сделали шедевр Перед вами Жигули «шестерка» 1985 года выпуска. Этой машине 33 года! Но выглядит так она вовсе не из-за своего почетного возраста. Наоборот, эта машина даст фору многим более свежим автомобилям
Hi-Tech
Осторожно: обновление Windows ломает систему Компания приостановила распространение обновления систем против Meltdown и Spectre
Кино
Джоли с сыном, Кидман с наградой: как прошел «Золотой глобус» Триумф женщин, черные наряды звезд и другие яркие моменты премии «Золотой глобус 2018» — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
РБК: власти Москвы решили снизить уровень преступности путем сноса хрущевок
Роспотребнадзор опроверг введение особых требований по инсоляции
Ипотека станет доступнее, но далеко не для всех
Леди
Как носить вещи из вельвета и бархата Подчеркнуто декоративный, невероятно фактурный и очень капризный вельвет, равно как и бархат, требует особого обращения.
Дети
Известная теннисистка пропустит престижный турнир из-за сына Спортсменка оспаривает право опеки у бывшего бойфренда.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь