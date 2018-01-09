Васильев: Биатлонисты под нагрузками? Но хотя бы какие-то результаты должны быть
Мы продолжаем подводить итоги 4-го этапа Кубка мира.
Мы продолжаем подводить итоги 4-го этапа Кубка мира.
«Советский спорт» подготовил пять главных вопросов и задает их нашим экспертам. Вчера вы могли прочитать мнение двукратного олимпийского чемпиона Сергея Чепикова. Сегодня на наши вопросы отвечает еще один двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.
1. Мужская и женская сборная находятся под серьезными нагрузками. Но только ли в этом состоит главная причина плохих результатов наших биатлонистов?
— Мне кажется, разговоры про большие нагрузки, это отговорки. Олимпийские игры покажут, кто был прав, но
2. Можно ли сказать, что тренеры пожертвовали Кубком мира ради возможного успеха на Олимпиаде?
— Помните, как у Пушкина, я сам обманываться рад.
Одна Юрлова вызывает настороженный оптимизм, но при условии, что будет стрелять на ноль. Тогда у нее есть шансы зайти на подиум. У остальных вообще ничего не вижу. А Юрлова ведь готовилась отдельно от команды. В связи с этим возникают вопросы к тренерскому штабу. Чем команда занималась на сборах? Сливко с нулем промахов на первом этапе проигрывает минуту пятнадцать.
3. Вы верите, что после снижения нагрузок наши полетят на легких ногах и появятся результаты?
— Такого не может быть. Должны быть хотя бы
4. Вас не удивляет, что европейский тренер Рикко Гросс руководствуется советскими методиками, загружая спортсменов большими объемами?
— Чтобы понимать, о чем речь, надо знать, какие конкретно были нагрузки. Можно грузить спортсменов большими объемами, а можно только скоростной работой загрузить. Если они «сидели» на больших объемах, то, по идее, уже должны были разбежаться. После того, как уменьшаются объемы и начинаются старты, обычно повышается форма и улучшается состояние.
5. После спринта в Оберхофе Антон Бабиков эмоционально высказался, намекнув, что биатлонисты и тренеры не понимают друг друга. Это значит, что в сборной плохая атмосфера?
— Думаю, это все эмоции. Ребята работают, а результатов нет.