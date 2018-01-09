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9 января, источник: Советский спорт

Васильев: Биатлонисты под нагрузками? Но хотя бы какие-то результаты должны быть

Мы продолжаем подводить итоги 4-го этапа Кубка мира.

Источник: Советский спорт

«Советский спорт» подготовил пять главных вопросов и задает их нашим экспертам. Вчера вы могли прочитать мнение двукратного олимпийского чемпиона Сергея Чепикова. Сегодня на наши вопросы отвечает еще один двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

1. Мужская и женская сборная находятся под серьезными нагрузками. Но только ли в этом состоит главная причина плохих результатов наших биатлонистов?

— Мне кажется, разговоры про большие нагрузки, это отговорки. Олимпийские игры покажут, кто был прав, но как-то тревожно уже — полсезона прошло, а результатов никаких нет.

2. Можно ли сказать, что тренеры пожертвовали Кубком мира ради возможного успеха на Олимпиаде?

— Помните, как у Пушкина, я сам обманываться рад. Что-то я уже начинаю сомневаться в этой тактике, должны быть бы какие-то проблески, а их нет совсем. Должны быть хотя бы эпизодические прорывы, какие-то локальные результаты, но ничего такого нет. Даже Шипулин с его ногами, выглядит в нынешнем сезоне невыразительно.

Одна Юрлова вызывает настороженный оптимизм, но при условии, что будет стрелять на ноль. Тогда у нее есть шансы зайти на подиум. У остальных вообще ничего не вижу. А Юрлова ведь готовилась отдельно от команды. В связи с этим возникают вопросы к тренерскому штабу. Чем команда занималась на сборах? Сливко с нулем промахов на первом этапе проигрывает минуту пятнадцать.

3. Вы верите, что после снижения нагрузок наши полетят на легких ногах и появятся результаты?

— Такого не может быть. Должны быть хотя бы какие-то промежуточные результаты. Не может быть такого, что все под нагрузками и все мимо подиума. Так не бывает, хотя бы кто-то, но должен был иногда блеснуть. Мне кажется, во время подготовки были допущены методические ошибки.

4. Вас не удивляет, что европейский тренер Рикко Гросс руководствуется советскими методиками, загружая спортсменов большими объемами?

— Чтобы понимать, о чем речь, надо знать, какие конкретно были нагрузки. Можно грузить спортсменов большими объемами, а можно только скоростной работой загрузить. Если они «сидели» на больших объемах, то, по идее, уже должны были разбежаться. После того, как уменьшаются объемы и начинаются старты, обычно повышается форма и улучшается состояние.

5. После спринта в Оберхофе Антон Бабиков эмоционально высказался, намекнув, что биатлонисты и тренеры не понимают друг друга. Это значит, что в сборной плохая атмосфера?

— Думаю, это все эмоции. Ребята работают, а результатов нет. Из-за этого, понятно, нервничают. Это вполне естественно, иногда спортсмены позволяют себе такие высказывания. Но я считаю, что спортсмен не имеет права в середине сезона критиковать тренерский штаб. Да и по окончании сезона этого делать тоже не надо. Не стоит выносить на всеобщее обсуждение внутреннюю кухню. Спортсмены себя должны сдерживать. Ведь в случае побед всегда герои — спортсмены. В случае поражений всегда виноваты тренеры.

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