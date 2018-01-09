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9 января, источник: Советский спорт

Фуркад и Бе: битва за трон

Там продолжится дуэль за первенство в мировом биатлоне между его признанным лидером Мартеном Фуркадом и дерзким норвежцем Йоханнесом Бе.

Источник: Советский спорт

6:4 В ПОЛЬЗУ НОРВЕГИИ

Из десяти уже состоявшихся личных гонок сезона эти двое выиграли десять. То есть, рядом с ними и близко никого нет.

Пока счет по золоту — 6:4 в пользу Бе. Зато в общем кубковом зачете преимущество у Фуркада. За счет стабильности: француз в нынешнем КМ еще ни разу не выпадал из призовой тройки. Фуркад точнее стреляет (статистика — см. ниже), хотя норвежец делает это быстрее — и вдобавок быстрее бежит.

Впрочем, не настолько быстрее, как многим кажется: средний выигрыш скандинава — по секунде за каждый километр. Это немало, но и не «караул». Когда Бе попадает не хуже Фуркада — он выигрывает. Когда нет — то наоборот. Интересно было бы посмотреть вариант «плюс один» по стрельбе в пользу француза, однако такого в этом сезоне еще не случалось.

Когда шесть лет назад Тарьей Бе, в 23 ставший обладателем «большого» Кубка мира, говорил, что еще не «засветившийся» младший брат потенциально сильнее его, это воспринималось с улыбкой. Оказалось, зря: Бе-младший, раскрывшийся минувшей осенью, действительно заставил всерьез попотеть самого Фуркада. Тоже, кстати, младшего брата из биатлонной семьи: старший Симон только что съездил в запас сборной Франции на Кубок IBU, но в Рупольдинге должен вернуться обратно.

ВМЕСТО БЬОРНДАЛЕНА И ПУАРЕ

Еще любопытный момент: за мировой биатлонный трон опять дерутся норвежец с французом. Сначала были Уле-Айнер Бьорндален и Рафаэль Пуаре, потом Пуаре сменил Фуркад, теперь вот на скандинавскую «вахту» заступил Бе. Постоянство норвежского участия в этих битвах не удивляет, а вот французское… Да у них там еще лет 20 назад не было толком вообще никакого биатлона!

Если Пуаре на серьезную популяризацию вида спорта в своей стране особо не претендовал, то Фуркад подошел к проблеме поосновательнее — и пробил-таки этот барьер! В середине декабря на этапе в Анси стадион был не полупустым, как прежде, а переполненным — и ревел так, что любые «штатные» немцы умерли бы от зависти.

Фуркад очень хотел там выиграть, но его никак не пускал упрямец Бе. Лишь в последнее воскресенье француз добрался-таки до золота, и ликование — как всеобщее, так и самого Мартена — было великолепным. Ей-богу, у России есть повод для белой зависти, ведь на их месте могли бы быть мы. Со своим регулярно-обильным снегом и огромными пространствами, но… Увы, в сегодняшнем биатлоне не шибко снежная Франция запросто бьет Россию. И, к сожалению, не только она.

Впрочем, не будем о грустном. Популярность биатлона сейчас настолько велика, что российская публика вполне готова следить за дуэлью Бе с Фуркадом даже при регулярных провалах нашей команды. Типа как за футбольными Месси и Криштиану. Собственно, а почему нет?

РЫЖИЙ И МУШКЕТЕР

У Бе есть еще одно важное преимущество над своим предшественником Бьорндаленом: если Уле-Айнер никогда не тяготел к публичности и все время норовил куда-нибудь от журналистов сбежать — будь то личный огромный супертрейлер или какая-то высокогорная тренировочная база (правда, события последних лет показали, что замкнутость Бьорндалена была слегка преувеличена или, если быть точным, просто сошла на нет с возрастом — все-таки не каждому ухажеру под силу «захомутать» такую статную красотку, как Дарья Домрачева), то Йоханнес — это признанный весельчак-хулиган. Настоящий Рыжий! Все время шутит в телекамеры и по любому поводу готов устроить какое-нибудь безобразие — вроде массового снятия штанов на трассе с партнерами по команде.

Но и Фуркад — тоже далеко не промах. И в Инстаграмме, и в прочем публичном поле — как-никак он только что выпустил в свет свою автобиографическую книгу. И на трассе мастерски владеет искусством «дозволенных провокаций» — например, прийдя на огневой рубеж чуть позже конкурента, «засунуть» тому свой первый выстрел «под руку» — на долю секунды раньше его первого выстрела. Что ни говорите, а это отличный способ сбить конкурента с толку.

В общем, битва идет серьезная. И в ней важны все факторы: начиная с долей секунд на трассе и заканчивая долями процентов симпатии женской биатлонной аудитории. Рыжий норвежский пацан и чернявый французский «мушкетер» — весьма завлекательные персоны, не так ли, дорогие дамы?

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