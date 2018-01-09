Фуркад и Бе: битва за трон
Там продолжится дуэль за первенство в мировом биатлоне между его признанным лидером Мартеном Фуркадом и дерзким норвежцем Йоханнесом Бе.
Там продолжится дуэль за первенство в мировом биатлоне между его признанным лидером Мартеном Фуркадом и дерзким норвежцем Йоханнесом Бе.
6:4 В ПОЛЬЗУ НОРВЕГИИ
Из десяти уже состоявшихся личных гонок сезона эти двое выиграли десять. То есть, рядом с ними и близко никого нет.
Пока счет по золоту — 6:4 в пользу Бе. Зато в общем кубковом зачете преимущество у Фуркада. За счет стабильности: француз в нынешнем КМ еще ни разу не выпадал из призовой тройки. Фуркад точнее стреляет (статистика — см. ниже), хотя норвежец делает это быстрее — и вдобавок быстрее бежит.
Впрочем, не настолько быстрее, как многим кажется: средний выигрыш скандинава — по секунде за каждый километр. Это немало, но и не «караул». Когда Бе попадает не хуже Фуркада — он выигрывает. Когда нет — то наоборот. Интересно было бы посмотреть вариант «плюс один» по стрельбе в пользу француза, однако такого в этом сезоне еще не случалось.
Когда шесть лет назад Тарьей Бе, в 23 ставший обладателем «большого» Кубка мира, говорил, что еще не «засветившийся» младший брат потенциально сильнее его, это воспринималось с улыбкой. Оказалось, зря:
ВМЕСТО БЬОРНДАЛЕНА И ПУАРЕ
Еще любопытный момент: за мировой биатлонный трон опять дерутся норвежец с французом. Сначала были
Если Пуаре на серьезную популяризацию вида спорта в своей стране особо не претендовал, то Фуркад подошел к проблеме поосновательнее — и
Фуркад очень хотел там выиграть, но его никак не пускал упрямец Бе. Лишь в последнее воскресенье француз
Впрочем, не будем о грустном. Популярность биатлона сейчас настолько велика, что российская публика вполне готова следить за дуэлью Бе с Фуркадом даже при регулярных провалах нашей команды. Типа как за футбольными Месси и Криштиану. Собственно, а почему нет?
РЫЖИЙ И МУШКЕТЕР
У Бе есть еще одно важное преимущество над своим предшественником Бьорндаленом: если
Но и Фуркад — тоже далеко не промах. И в Инстаграмме, и в прочем публичном поле —
В общем, битва идет серьезная. И в ней важны все факторы: начиная с долей секунд на трассе и заканчивая долями процентов симпатии женской биатлонной аудитории. Рыжий норвежский пацан и чернявый французский «мушкетер» — весьма завлекательные персоны, не так ли, дорогие дамы?