Антон Смольский заменит Владимира Чепелина на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

По сравнению с недавним кубковым этапом в Оберхофе у белорусов лишь одно изменение — в мужской сборной Владимира Чепелина заменит Антон Смольский. Вместе с ним выступят Роман Елётнов, Сергей Бочарников, Максим Воробей и Дмитрий Абашев. В обойме женской дружины Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Надежда Писарева и Динара Алимбекова.

После четырех кубковых этапов белорусские биатлонисты не входят в число лидеров общего зачета. Среди женщин лучший результат у Дарьи Домрачевой и Ирины Кривко, которые имеют по 209 очков и делят 18−19-е места. Впереди представительница Словакии Анастасия Кузьмина — 422, на второй позиции финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен — 375, третьей идет француженка Жюстин Бреза — 368.

Среди мужчин нет равных лидеру последних шести сезонов французу Мартену Фуркаду — 552 балла, второе место у норвежца Йоханнеса Бё — 514, на третьей строке словенский биатлонист Яков Фак — 372. Из белорусских стреляющих лыжников только двое набирали зачетные очки: у Сергея Бочарникова их 47 (49-е место), у Романа Елётнова — 8 (74).

Расписание гонок в Рупольдинге:

10 января — мужская индивидуальная гонка на 20 км;.

11 января — женская индивидуальная гонка на 15 км;.

12 января — мужская эстафета 4×7,5 км;.

13 января — женская эстафета 4×6 км;.