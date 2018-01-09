Анфиса Резцова: Я бы хотела помочь нашим биатлонистам, мне даже денег не надо

«У нашей команды есть определенное продвижение вперед. По крайней мере, мы чуть меньше проигрываем ходом. Мне кажется, что Рупольдинг, где пройдет следующий этап, это то место, где нам везет. То же самое касается и Антерсельвы. Если посмотреть на картину выступления наших биатлонистов на этих трассах в предыдущие годы, то фортуна здесь всегда была на нашей стороне», — считает Резцова, слова которой приводит sportbox.ru.