Анфиса Резцова: Я бы хотела помочь нашим биатлонистам, мне даже денег не надо
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала выступление российских биатлонистов в текущем сезоне Кубка мира.
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала выступление российских биатлонистов в текущем сезоне Кубка мира.
«У нашей команды есть определенное продвижение вперед. По крайней мере, мы чуть меньше проигрываем ходом. Мне кажется, что Рупольдинг, где пройдет следующий этап, это то место, где нам везет. То же самое касается и Антерсельвы. Если посмотреть на картину выступления наших биатлонистов на этих трассах в предыдущие годы, то фортуна здесь всегда была на нашей стороне», — считает Резцова, слова которой приводит sportbox.ru.
«Я бы просто хотела помочь спортсменам. Мне даже денег не надо. Вижу проблемы и в женской, и в мужской команде. Но я не очень удобный человек для руководителей. Надеюсь, что в следующем четырехлетнем цикле смогу помочь нашей команде подготовиться к Олимпийским играм», — добавила Резцова.