Биатлонистка Юрлова-Перхт пропустит индивидуальную гонку на этапе КМ в Рупольдинге
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российская биатлонистка Екатерина
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российская биатлонистка Екатерина
Мужская индивидуальная гонка на 20 км в рамках этапа в Рупольдинге состоится 10 января, женская гонка на 15 км пройдет днем позже.
В женской индивидуальной гонке примут участие Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Ульяна Кайшева и Ирина Услугина. У мужчин гонку пробегут Антон Шипулин, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Алексей Волков, Евгений Гараничев и Юрий Шопин.
«Планируется, что чемпионка мира Екатерина Юрлова пропустит индивидуальную гонку, но выступит в эстафете и