Биатлонистка Юрлова-Перхт пропустит индивидуальную гонку на этапе КМ в Рупольдинге

Стал известен состав сборной России на этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

«Планируется, что чемпионка мира Екатерина Юрлова пропустит индивидуальную гонку, но выступит в эстафете и масс-старте. Антон Бабиков и Максим Цветков отправились на подготовительный сбор в Италии, но заявлены на этап и могут принять участие в эстафете», — говорится в сообщении СБР.