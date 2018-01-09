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09:19 (мск), источник: Р-Спорт

Биатлонистка Юрлова-Перхт пропустит индивидуальную гонку на этапе КМ в Рупольдинге

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт пропустит индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, но выступит в эстафете и масс-старте, сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Источник: РИА "Новости"

Мужская индивидуальная гонка на 20 км в рамках этапа в Рупольдинге состоится 10 января, женская гонка на 15 км пройдет днем позже.

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В женской индивидуальной гонке примут участие Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Ульяна Кайшева и Ирина Услугина. У мужчин гонку пробегут Антон Шипулин, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Алексей Волков, Евгений Гараничев и Юрий Шопин.

«Планируется, что чемпионка мира Екатерина Юрлова пропустит индивидуальную гонку, но выступит в эстафете и масс-старте. Антон Бабиков и Максим Цветков отправились на подготовительный сбор в Италии, но заявлены на этап и могут принять участие в эстафете», — говорится в сообщении СБР.

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