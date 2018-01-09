Сергей Чепиков: Кто-то один должен отвечать за мужскую и женскую команды
На 4-м этапе Кубка мира в Оберхофе российские биатлонисты не завоевали ни одной медали.
На 4-м этапе Кубка мира в Оберхофе российские биатлонисты не завоевали ни одной медали.
Мы задали пять главных вопросов двукратному олимпийскому чемпиону, двукратному чемпиону мира Сергею Чепикову.
1. Мужская и женская сборная находятся под серьезными нагрузками. Но только ли в этом состоит главная причина плохих результатов наших биатлонистов?
Мне кажется, во время подготовки были допущены методические ошибки. Например, Тимофей Лапшин, выступающий сейчас за Южную Корею, пропустил
Возможно, на наших биатлонистов влияет еще и психологический фактор. Все эти
2. Можно ли сказать, что тренеры пожертвовали Кубком мира ради возможного успеха на Олимпиаде?
Система выхода на один пик формы за сезон в корне не правильная. Должны быть несколько пиков. Пусть они будут поменьше по амплитуде, чтобы пик и восстановление занимали меньше времени, как это практикуют спортсмены высокого класса.
Ведь спортсмены из других стран держат оптимальную форму даже во время подготовительного периода — участвуют в соревнованиях по горному велосипеду, в беговых кроссах. Важно, чтобы организм постоянно находился на пике высокого эмоционального состояния.
3. Вы верите, что после снижения нагрузок результаты придут?
Мы ведь перед Олимпиадой в Калгари в 1988 году вообще не ездили на этапы Кубка мира. После Нового года заехали в высокогорье, в Бакуриани, и готовились месяц на высоте 1800 метров. Кстати, лыжники тоже с нами были. На Олимпиаде мужская сборная завоевала две золотые медали. Лыжники также выступили хорошо. Тогда горная подготовка дала эффект.
Сейчас в сборной несколько тренировочных групп, надо разобраться, кто как себя чувствует. Если самочувствие нормальное, а скорости нет, тому надо через старты набирать уверенность. Если же
4. Вас не удивляет, что европейский тренер Рикко Гросс руководствуется советскими методиками, загружая спортсменов большими объемами?
Мне кажется, в сборной нет определенного центра принятия решений. Кто-то один должен отвечать за мужскую и женскую команды и принимать решения.
Возможно, Гроссу не дают до конца реализовать свои задумки. И
5. После спринта в Оберхофе Антон Бабиков эмоционально высказался, намекнув, что биатлонисты и тренеры не понимают друг друга. Это значит, что в сборной плохая атмосфера?
Биатлон стал раскрученным видом спорта, говорят, что по телевизионным рейтингам догоняет футбол. Болельщики следят за спортсменами в соцсетях, подписываются тысячами на их инстаграмы. Психологическая нагрузка на биатлонистов сильно возросла. Не все это выдерживают. Ребятам от этого надо стараться абстрагироваться. В этом может помочь харизматичный тренер. Таким был в наше время Александр Иванович Тихонов, он всегда был готов взять всю ответственность на себя. Мы не знаем, что там происходит внутри команды, но, мне кажется, сейчас таких специалистов не хватает.