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10:54 (мск), источник: Советский спорт

Сергей Чепиков: Кто-то один должен отвечать за мужскую и женскую команды

На 4-м этапе Кубка мира в Оберхофе российские биатлонисты не завоевали ни одной медали.

Источник: Советский спорт

Мы задали пять главных вопросов двукратному олимпийскому чемпиону, двукратному чемпиону мира Сергею Чепикову.

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1. Мужская и женская сборная находятся под серьезными нагрузками. Но только ли в этом состоит главная причина плохих результатов наших биатлонистов?

Мне кажется, во время подготовки были допущены методические ошибки. Например, Тимофей Лапшин, выступающий сейчас за Южную Корею, пропустил из-за травмы большую часть подготовительного сезона, а обыгрывает половину нашей сборной. Катя Юрлова тоже готовилась отдельно и обыгрывает всю команду. Александр Логинов неплохо выглядит. Правда, не ясно, сможет ли он выступить на Олимпиаде.

Возможно, на наших биатлонистов влияет еще и психологический фактор. Все эти допинг-скандалы, отстранения не прошли бесследно. Но наши лыжники выступают хорошо, хотя у них отстранили многих лидеров.

2. Можно ли сказать, что тренеры пожертвовали Кубком мира ради возможного успеха на Олимпиаде?

Система выхода на один пик формы за сезон в корне не правильная. Должны быть несколько пиков. Пусть они будут поменьше по амплитуде, чтобы пик и восстановление занимали меньше времени, как это практикуют спортсмены высокого класса.

Ведь спортсмены из других стран держат оптимальную форму даже во время подготовительного периода — участвуют в соревнованиях по горному велосипеду, в беговых кроссах. Важно, чтобы организм постоянно находился на пике высокого эмоционального состояния.

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3. Вы верите, что после снижения нагрузок результаты придут?

Мы ведь перед Олимпиадой в Калгари в 1988 году вообще не ездили на этапы Кубка мира. После Нового года заехали в высокогорье, в Бакуриани, и готовились месяц на высоте 1800 метров. Кстати, лыжники тоже с нами были. На Олимпиаде мужская сборная завоевала две золотые медали. Лыжники также выступили хорошо. Тогда горная подготовка дала эффект.

Сейчас в сборной несколько тренировочных групп, надо разобраться, кто как себя чувствует. Если самочувствие нормальное, а скорости нет, тому надо через старты набирать уверенность. Если же кто-то и чувствует себя не очень хорошо, и скорости нет, тому надо дать небольшой отпуск. Пусть съездят на высокогорье, просто покатаются в хороших условиях, разгрузят мышцы и голову.

4. Вас не удивляет, что европейский тренер Рикко Гросс руководствуется советскими методиками, загружая спортсменов большими объемами?

Мне кажется, в сборной нет определенного центра принятия решений. Кто-то один должен отвечать за мужскую и женскую команды и принимать решения.

Возможно, Гроссу не дают до конца реализовать свои задумки. И где-то ему приходится идти на компромисс, где-то другим членам тренерского штаба приходится в чем-то уступать. Но это только мое мнение. Я не нахожусь внутри команды.

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5. После спринта в Оберхофе Антон Бабиков эмоционально высказался, намекнув, что биатлонисты и тренеры не понимают друг друга. Это значит, что в сборной плохая атмосфера?

Биатлон стал раскрученным видом спорта, говорят, что по телевизионным рейтингам догоняет футбол. Болельщики следят за спортсменами в соцсетях, подписываются тысячами на их инстаграмы. Психологическая нагрузка на биатлонистов сильно возросла. Не все это выдерживают. Ребятам от этого надо стараться абстрагироваться. В этом может помочь харизматичный тренер. Таким был в наше время Александр Иванович Тихонов, он всегда был готов взять всю ответственность на себя. Мы не знаем, что там происходит внутри команды, но, мне кажется, сейчас таких специалистов не хватает.

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