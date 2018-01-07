Бабиков: Во время стрельбы стоя в эстафете ничего не видел из-за тумана

«На рубеже в лучшем случае видел небольшие силуэты. Лежа я видел силуэт мишени, и всё. Никакие просветы, то, что ты делаешь обычно, не подходит. Стоя я ничего не видел. Просто поднимал голову, потому что без диоптра видно установку. Потом опускал голову и стрелял», — сказал Бабиков, слова которого приводятся на сайте Союза биатлонистов России (СБР).
Мужская сборная России, в составе которой выступали Алексей Волков, Александр Логинов, Бабиков и Антон Шипулин, в воскресенье в Оберхофе заняла четвертое место в эстафете, проходившей при сильном тумане. Бабиков бежал на третьем этапе, допустив один промах во время стрельбы из положения лежа и два промаха из положения стоя.
«Обидно, конечно, за четвертое место. У нас самое большое отставание было на втором этапе, но я прекрасно понимаю Александра (Логинова). На его месте любой мог бы сделать то же самое, так выстрелить. Это было не соревнование, а лотерея. Но тем не менее наше четвертое место — результат не каких-то ошибок, а просто случая», — отметил он.
Также Бабиков выразил мнение, что организаторам Кубка мира нужно извлечь урок из ситуаций, при которых погода мешает проведению соревнований.
«Конечно, не хочется отменять соревнования. Но, думаю, нужно извлечь какой-то урок. Год от года условия в Оберхофе создают огромные трудности, привносят эффект лотереи в спорт. Наверное, нужно что-то сделать, ехать куда-то. В той же Германии есть Арбер. Сложное место, но более зимнее, чем здесь», — заявил биатлонист.