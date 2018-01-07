Бабиков: Во время стрельбы стоя в эстафете ничего не видел из-за тумана

Источник: РИА "Новости"

«На рубеже в лучшем случае видел небольшие силуэты. Лежа я видел силуэт мишени, и всё. Никакие просветы, то, что ты делаешь обычно, не подходит. Стоя я ничего не видел. Просто поднимал голову, потому что без диоптра видно установку. Потом опускал голову и стрелял», — сказал Бабиков, слова которого приводятся на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Мужская сборная России, в составе которой выступали Алексей Волков, Александр Логинов, Бабиков и Антон Шипулин, в воскресенье в Оберхофе заняла четвертое место в эстафете, проходившей при сильном тумане. Бабиков бежал на третьем этапе, допустив один промах во время стрельбы из положения лежа и два промаха из положения стоя.

«Обидно, конечно, за четвертое место. У нас самое большое отставание было на втором этапе, но я прекрасно понимаю Александра (Логинова). На его месте любой мог бы сделать то же самое, так выстрелить. Это было не соревнование, а лотерея. Но тем не менее наше четвертое место — результат не каких-то ошибок, а просто случая», — отметил он.

Также Бабиков выразил мнение, что организаторам Кубка мира нужно извлечь урок из ситуаций, при которых погода мешает проведению соревнований.