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7 января, источник: Р-Спорт

Шипулин расстроен четвертым местом в эстафете

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что расстроен четвертым местом сборной России в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Источник: РИА "Новости"

Мужская сборная России, в составе которой также выступали Алексей Волков, Александр Логинов и Антон Бабиков, в воскресенье заняла четвертое место в эстафете, проходившей при сильном тумане. Победу одержала команда Швеции.

«Это эстафета, старался биться до последнего. Сегодня только Алексей Волков отработал на отлично. Мы втроем отработали хуже — спишем это на плохую погоду. Рад, что не зашел сегодня на штрафные круги. Кому-то удалось приспособиться к такой погоде, кому-то нет. Туман шел накатами. Расстроен, что мы четвертые», — цитирует Шипулина официальный сайт Союза биатлонистов России.

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