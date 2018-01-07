Шипулин расстроен четвертым местом в эстафете

Мужская сборная России, в составе которой также выступали Алексей Волков, Александр Логинов и Антон Бабиков, в воскресенье заняла четвертое место в эстафете, проходившей при сильном тумане. Победу одержала команда Швеции.

«Это эстафета, старался биться до последнего. Сегодня только Алексей Волков отработал на отлично. Мы втроем отработали хуже — спишем это на плохую погоду. Рад, что не зашел сегодня на штрафные круги. Кому-то удалось приспособиться к такой погоде, кому-то нет. Туман шел накатами. Расстроен, что мы четвертые», — цитирует Шипулина официальный сайт Союза биатлонистов России.