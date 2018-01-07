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7 января, источник: Sports.kz

Казахстанские биатлонисты — 15-е в эстафете этапа Кубка мира

На этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершилась мужская эстафета.

«Золото» завоевали биатлонисты Швеции, второй результат — у команды Италии, третьей стала сборная Норвегии.

Команда Казахстана в составе Максима Брауна, Василия Подкорытова, Владислава Витенко и Тимура Хамитгатина завершила эстафету с 15-м результатом.

Биатлон. Кубок мира. Оберхоф (Германия)
Мужчины. Эстафета. 7.5×4 километров. Восемь огневых рубежей.

1. Швеция — 1:19:44.1 (0+4 1+5)
2. Италия — +1:10.8 (0+4 2+7)
3. Норвегия — +2:04.6 (3+8 0+6)

15. Казахстан.

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