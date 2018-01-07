Туманные перспективы. Швеция вытянула золотой билет, Россия — нет

Источник: РИА "Новости"

Эстафетная загадка

В последние годы в мужской биатлонной сборной выросло целое поколение крепких, сильных, в меру быстрых спортсменов, умеющих добраться до высоких результатов, пусть и не регулярно. Однако солидная обойма позволяла российским болельщикам всегда с особым нетерпением ждать мужскую эстафетную гонку — уж там-то наши парни себя покажут!

Но только не в Оберхофе.

Состояние нынешней мужской сборной за месяц до старта Олимпиады внушает уже на опасение, а ужас. Невысокий темп, неудачная стрельба, западение скорости на последнем круге — все проблемы налицо. В спринте россияне не добрались даже до топ-20, в преследовании чуть продвинулись вперёд, но не попали в десятку. Чего же тогда ждать от эстафеты?

Чего ждать, не знают, видимо, не только болельщики, но и тренеры. Ведь состав иначе как странным не назовёшь. Зачем Бабиков, если это четвёрка лучших прямо сейчас? Зачем Логинов, если это обкатка олимпийских вариантов? Зачем Шипулин, если это желание поскорее разделаться с этапом в Оберхофе и забыть его? Железобетонным выглядит только место в составе Алексея Волкова. Действующий чемпион мира и олимпийский чемпион, чуть было не списанный на пенсию, в сложившихся обстоятельствах получил шанс набрать вистов.

Строить прогнозы было трудно, особенно в непредсказуемых погодных условиях Оберхофа. Тем более что ведущие сборные выставили на гонку экспериментальные составы. Не было Фуркада, Беатрикса, младшего Бё, Свендсена, Шемппа, Лессера. Соперники словно сами давали шанс россиянам. Важно было не ударить в раскисший немецкий снег лицом и добиться результата!

Волков сделал своё дело

Не секрет, что Алексею Волкову на первом этапе нужно было выжать из себя все соки, чтобы показать хороший результат и повысить свои шансы поехать на Олимпиаду. Как ни крути, Алексей — мастеровитый и опытный эстафетный боец, способный своей чистой стрельбой нивелировать невысокую скорость. В Оберхофе задача перед «забойщиком» сборной России стояла привычная: чисто отстрелять и сильно не потерять в тумане от тех, кто бежит быстро.

На «лёжке» Волков не был безупречен — промахнулся один раз. Но этого было достаточно, чтобы удержаться в группе лидеров, поскольку без ошибок в условиях недостаточной видимости отстреляли всего пять спортсменов. На выходе с огневого рубежа первая тройка выглядела необычно: норвежец Кристиансен, румын Фаур и экс-немец Рёш, давно уже защищающий цвета сборной Бельгии. Российский спортсмен вышел шестым в восьми секундах от лидера, но, что любопытно, тут же подтянулся к ведущей группе, которую возглавил француз Жаклен.

На втором круге Волков работал в приемлемом для себя темпе, а потому в полном порядке подошёл к «стойке» и сделал то, что от него ждали — отстрелял быстро, точно и первым покинул стрельбище. Михаэль Рёш сумел зацепиться за россиянина, а все остальные серьёзно отстали. Кристиансен шёл третьим в 17 секундах, остальные — в полуминуте и более. Волков мог бы заслужить за свой этап «пятёрку с плюсом», если бы не пропустил вперёд Рёша. Но и шесть десятых секунды отставания от первого места — отличный результат для первого номера.

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Сенсация в тумане

Дуэль Волков — Рёш плавно переросла в сражение Логинова и Клода. Быстрейший российский спортсмен в Оберхофе не торопился обгонять бельгийца — до первого стрелкового упражнения держался прямо за его спиной. Неспешный ход двух лидеров оказался на руку бельгийцу: в молочном тумане, который залил всё стрельбище он, хоть и с двумя дополнительными патронами, но закрыл все мишени. Л’Абе-Лунд, Хофер, Нелин и Логинов пустились в погоню, проведя на стрельбище по две минуты, при этом норвежец и россиянин пошли на штрафные круги. Впрочем, один круг Александра — не великое горе. У француза, украинца, немца, японца и австрийца было по четыре штрафа — стреляли они практически на ощупь. А над гонкой повисла угроза отмены.

Когда бельгиец Клод вернулся на стадион, видимость стала чуть лучше, и он отстрелял из шести, сохранив большое преимущество! А Логинов промахнулся пять раз и побежал на два штрафных круга, пропустив вперёд полдюжины соперников. До бельгийца была минута и 47 секунд, до потенциальной медали — минута. Сборная России вернулась к столь привычной в последнее время задаче — атаковать из глубины, отыгрывать позиции и пытаться геройствовать.

Туман тем временем сгущался не только над нашей командой, но и над всем стадионом. Камера всё чаще ловила в объектив рейс-директора Борута Нунара, в чьей власти было прекратить мучения биатлонистов. Однако гонка продолжалась: счёт штрафных кругов у сборных Германии, Финляндии и Беларуси пошёл на второй десяток, а итальянец Виндиш и швед Самуэльссон всё ближе подбирались к бельгийцу Лангеру и нагнали его на стрельбище. Оба преследователя отстреляли без штрафных кругов и вышли на первое-второе места. Бельгиец стал третьим, но тут же был «съеден» Биркеландом. А пятым уже шёл Бабиков, отработавший «из шести».

У подножия пьедестала

На «стойке» третьего этапа лидеры разделились: Виндиш отправил в цель все пять мишеней, а Самуэльссон пошёл на штрафной круг, давая шанс преследователям из Норвегии, Бельгии, России и Швейцарии. Лучше всех этим шансом воспользовался Биркеланд. Бельгиец удержал за собой четвёртую позицию, а россиянин и швейцарец оказались в парадоксальной ситуации — от лидера они отставали на две минуты, но шансы на медали не потеряли. Произойти могло что угодно!

Единственное, чего уже не могло случиться, — аннулирования результатов. В тот момент, когда Виндиш передал эстафету Шеналю, гонка преодолела 75-процентный порог и в случае её досрочного завершения, итоговым результатом стало бы текущее положение команд.

А в текущем протоколе Бабиков и Финелло почти догнали Лангера: Шипулину, Долдеру и Лаайе-Гоффару предстояло бороться на трассе за четвёртое место. Но, как выяснилось на стрельбище, на большее замахнуться было не суждено. Шеналь, Линдстрём и Бё попали в просвет, а Шипулин и Долдер стреляли уже в тумане. Россиянин использовал все дополнительные патроны, но на круг не ушёл, а швейцарец оставил незакрытыми две мишени — дальше Антон побежал в одиночестве.