Юрлова-Перхт объяснила, почему ошиблась на последнем этапе эстафеты

«Обидно до слез! Очень расстроена из-за стрельбы стоя. Было плохо видно мишени из-за тумана. Торопилась, старалась не “зацеливаться”. Безумно хотела закрыть эту мишень. Сегодня можно было быть в тройке, поэтому лично для себя считаю четвертое место поражением», — сказала Юрлова-Перхт, слова которой приводятся на сайте Союза биатлонистов России.