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7 января, источник: Р-Спорт

Юрлова-Перхт объяснила, почему ошиблась на последнем этапе эстафеты

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заявила, что считает четвертое место своей команды в эстафете на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе поражением, и отметила, что плохо видела мишени на последнем огневом рубеже из-за тумана.

Источник: РИА "Новости"

«Обидно до слез! Очень расстроена из-за стрельбы стоя. Было плохо видно мишени из-за тумана. Торопилась, старалась не “зацеливаться”. Безумно хотела закрыть эту мишень. Сегодня можно было быть в тройке, поэтому лично для себя считаю четвертое место поражением», — сказала Юрлова-Перхт, слова которой приводятся на сайте Союза биатлонистов России.

Сборная России в составе Виктории Сливко, Дарьи Виролайнен, Татьяны Акимовой и Юрловой-Перхт заняли четвертое место в эстафете, уступив более минуты одержавшей победу команде Франции. На последнем огневом рубеже Юрлова закрыла четыре мишени с восьми попыток, получила штрафной круг и не смогла вмешаться в борьбу за медали. Вторыми стали немки, третьими — шведки.

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