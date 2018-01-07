Юрлова-Перхт объяснила, почему ошиблась на последнем этапе эстафеты

«Обидно до слез! Очень расстроена из-за стрельбы стоя. Было плохо видно мишени из-за тумана. Торопилась, старалась не “зацеливаться”. Безумно хотела закрыть эту мишень. Сегодня можно было быть в тройке, поэтому лично для себя считаю четвертое место поражением», — сказала Юрлова-Перхт, слова которой приводятся на сайте Союза биатлонистов России.
Сборная России в составе Виктории Сливко, Дарьи Виролайнен, Татьяны Акимовой и Юрловой-Перхт заняли четвертое место в эстафете, уступив более минуты одержавшей победу команде Франции. На последнем огневом рубеже Юрлова закрыла четыре мишени с восьми попыток, получила штрафной круг и не смогла вмешаться в борьбу за медали. Вторыми стали немки, третьими — шведки.