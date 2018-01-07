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7 января, источник: Чемпионат.com

Круг от лидера. Как Россия проиграла женскую эстафету

Российские биатлонистки могли завоевать серебро в эстафете, а остались без медалей. Дрогнула Юрлова. А Пихлер радовался.

Источник: РИА "Новости"

Ну как же так, Катя! Наверняка так подумали все российские болельщики после заключительной стрельбы в женской эстафете. В руки сборной России шла медаль, нужно было просто закрыть все мишени, пусть хоть восемью выстрелами. Но один чёрный глазок так и остался чернеть. Вторая эстафета в сезоне — и второе четвёртое место женской команды. При этом соперники выступали не в сильнейших составах. Но и у сборной России есть резерв.

Все бежали, Сливко шла

Надо решить что-то с первым этапом, который достался Виктории Сливко. Первые 500 метров держалась лидером, но потом всё встало на свои места. Виктория оказалась в середине пелотона. Первую стрельбу она начала последней — слишком долго изготавливалась, но на дистанцию ушла седьмой с отставанием всего лишь в 10 секунд от лидера. Пять выстрелов — пять закрытых мишеней.

Однако дистанционная скорость Виктории была настолько «впечатляющей», что ко второму рубежу она проигрывала уже 26 (!) секунд. А с рубежа, несмотря на вновь точную стрельбу, ушла 10-й с отставанием в 35,5 секунды от итальянки Лизы Виттоцци. А на последнем круге Сливко остановилась. Ну и какой смысл в её присутствии на первом — да и на любом другом — этапе, если она вообще не бежит?

Как после этого бороться остальным, когда уже на первой передаче эстафеты сборная России проигрывала 1 минуту и 16 секунд?! И передача от Сливко к Виролайнен едва состоялась, поскольку Виктория всего лишь через 6 км гонки не могла поднять руку. Да можно взять любую спортсменку из Кубка России — хуже совершенно точно не будет. Для сравнения, Анна Фролина из сборной Южной Кореи свой этап завершила пятой, уступив француженке Анаис Бескон всего 28 секунд.

Виролайнен и бежала, и стреляла

Но это спорт, бороться нужно. И Дарья Виролайнен делала, что могла. Ходом она не проиграла лидерам, а отстреляла на лёжке блестяще. В итоге отставание от лидеров сократилось ровно до одной минуты, а сборная России вернулась в первую десятку.

Лидером же после первой стрельбы второго этапа стала Доротея Вирер. Красавица-итальянка не рвалась за Анаис Шевалье, шла своим темпом, и на рубеже отработала здорово. А француженка использовала все дополнительные патроны и оставила незакрытой одну мишень. Следом за Вирер на дистанцию ушли сборные Белоруссии, Чехии, Украины, Японии, Франции.

Стойку Вирер отработала очень быстро, просто мгновенно, хоть и пришлось потратить два дополнительных патрона. Шевалье на сей раз хватило пять патронов. С рубежа одна за другой уходили биатлонистки команд Украины, Швеции, Японии, Белоруссии. Виролайнен, для которой стойка не является сильной стороной, потратила семь патронов. И отставание сразу увеличилось до 1.06.

Но в отличие от Сливко, Виролайнен последний круг пробежала отлично, сумев выбрать 10 секунд. Она передала эстафету Татьяне Акимовой с отставанием в 56,6 секунды. Правда, с самой передачей получилась небольшая заминка, так как Дарья едва не проехала коридор, не дотронувшись до подруги по команде.

Возвращение в шестёрку

Акимова ходом уступала лидерам, но совсем не критично. Зато на первом рубеже своего этапа она показала очень быструю и точную стрельбу, сократив отставание от лидеров до 46 секунд и вывела сборную России на шестое место. Это было уже что-то. И если бы не провальный первый этап…

Лидерами по-прежнему оставались сборные Франции и Италии, продолжавшие свою дуэль. Селия Эмони перехватила инициативу у Николь Гонтье уже после первой стрельбы, а после второй рассчитывала на то, что убежит в одиночку. Она и убежала, но только на втором месте. Первой стала Франциска Пройсс, которая закрыла все мишени пятью выстрелами. Гонтье побежала на штрафные круги.

Акимовой дополнительные патроны вновь не понадобились. Татьяна вернула сборную России в первую шестёрку, уйдя с рубежа с отставанием в 30 секунд. Последний круг она не смогла пройти столь же сильно, но отставание на передаче составило менее 44 секунд. Впереди были только Германия (на первом этапе Ванесса Хинц бежала круг), Франция (тоже со штрафным кругом), Финляндия (!) и Швеция. А далее наши с практически идеальной стрельбой.

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Счастье было так близко!

Екатерина Юрлова совершила, казалось, невозможное после провала на первом этапе. Она практически через 500 метров настигла и «съела» финку Тойванен, и практически догнала переместившуюся на третье место Мону Брорссон. А со стрельбища Юрлова ушла с преимуществом в 20 секунд над шведкой!

Екатерина отправила точно в цель пять выстрелов и бросилась за Жюстин Бреза и Марен Хаммершмидт, от которых отставала всего на 34 секунды. Всё должно было решиться на второй стрельбе. Бреза отработала из восьми и убежала к французской победе, а Хаммершмидт стреляла медленно и неточно, и в итоге убежала на штрафной круг.

Лучшей возможности для Юрловой и представить было нельзя. Но лидер нашей команды дрогнула. Один доппатрон, второй, третий, а незакрытая мишень так и осталась незакрытой. Брорссон была точнее, а потому и финишировала третьей. К радости наставника женской сборной России Вольфганга Пихлера. А второй с двумя штрафными кругами стала сборная Германии.

У сборной России второе четвёртое место в сезоне, а у болельщиков — смешанные чувства.

1.
Франция
2.
Германия
3.
Швеция
7.01.2018, 13:30 Оберхоф (Германия) Эстафета (женщины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Франция Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюстин Бреза 01:12.42,4
2 Германия Ванесса Хинц, Дениза Херманн, Франциска Пройсс, Марен Хаммершмидт +32,4
3 Швеция Лина Перссон, Анна Магнуссон, Элизабет Хегберг, Мона Брорссон +48,2
4 Россия Виктория СЛИВКО, Дарья ВИРОЛАЙНЕН, Татьяна АКИМОВА, Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ +01.04,7
5 Украина Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко, Елена Пидгрушная +01.15,8
6 Италия Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Николь Гонтьер, Федерика Санфилиппо +02.06,9
7 Финляндия Венла Лехтонен, Кайса Мякяряйнен, Мари Лаукканен, Лаура Тойванен +02.34,7
8 Польша Моника Хойниш, Магдалена Гвиздон, Кристина Гузик, Вероника Новаковска +02.52,6
9 Чехия Ева Пускарчикова, Йессика Ислова, Маркета Давидова, Вероника Виткова +03.04,8
10 Норвегия Ингрид Таннреволь, Сюнневе Солемдаль, Хильда Фенне, Марта Ольсбу +03.22,9
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