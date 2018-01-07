О фильме, посвященному победе сборной СССР по баскетболу в финале Олимпиады-1972.
Фуркад не выступит в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе
МОСКВА, 7 янв —
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МОСКВА, 7 янв —
Мужская эстафета, которая завершит программу этапа в Оберхофе, начнется в 16:30 мск.
«Я пропущу гонку, поскольку на следующей неделе у нас напряженный график (на этапе Кубка мира) в Рупольдинге, в среду пройдет индивидуальная гонка, я хочу подойти к этому старту в оптимальном состоянии», — сказал лидер общего зачета Кубка мира, которого цитирует L’Equipe.
Как отмечает издание, за сборную Франции эстафету побегут Эмилен Жаклин,