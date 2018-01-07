Фуркад не выступит в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе

«Я пропущу гонку, поскольку на следующей неделе у нас напряженный график (на этапе Кубка мира) в Рупольдинге, в среду пройдет индивидуальная гонка, я хочу подойти к этому старту в оптимальном состоянии», — сказал лидер общего зачета Кубка мира, которого цитирует L’Equipe.