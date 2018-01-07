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7 января, источник: Р-Спорт

Фуркад не выступит в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе

МОСКВА, 7 янв — Р-Спорт. Мартен Фуркад не поможет сборной Франции в эстафетной гонке на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Источник: РИА "Новости"

Мужская эстафета, которая завершит программу этапа в Оберхофе, начнется в 16:30 мск.

«Я пропущу гонку, поскольку на следующей неделе у нас напряженный график (на этапе Кубка мира) в Рупольдинге, в среду пройдет индивидуальная гонка, я хочу подойти к этому старту в оптимальном состоянии», — сказал лидер общего зачета Кубка мира, которого цитирует L’Equipe.

Как отмечает издание, за сборную Франции эстафету побегут Эмилен Жаклин, Жан-Гийом Беатрикс, Кентен Фийон-Мейе и Антонен Гигонна.

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