Источник: РИА "Новости"

В ходе текущего розыгрыша Кубка мира из россиян только Антон Шипулин смог завоевать медаль — бронзу в пасьюте на этапе во французском Анси.

«Та методическая база — та, что работала во времена Александра Привалова, Александра Тихонова, Владимира Аликина и даже Сергея Чепикова, Сергея Тарасова и Владимира Драчева, сегодня уже не работает, — сказал Ростовцев. — Дело даже не в том, что система устарела. Просто биатлон стал другим. Более скоростным, более силовым, более агрессивным».

«Я немножко приболел под Новый год — лежал дома с температурой и первый раз в жизни посмотрел свой победный спринт и пасьют 2001 года на чемпионате мира в Поклюке, — продолжил Ростовцев. — Могу сказать, что даже движения сейчас в биатлоне изменились. Так, как бежал Рафаэль Пуаре, как бежал я сам, борясь с соперниками на финишном круге, как бежала вся тогдашняя элита мирового биатлона, так уже не бегают. Все стало интенсивнее, жестче, изменилась техника, характер движений. Произошло это не просто так, но в том числе и потому, что люди стали иначе тренироваться».