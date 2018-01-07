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12:42 (мск), источник: Р-Спорт

Ростовцев: Могу сказать, что даже движения сейчас в биатлоне изменились

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Трехкратный чемпион мира и бывший тренер женской сборной России по биатлону Павел Ростовцев заявил в интервью РИА Новости, что методики, которые используют российские тренеры, давно перестали работать и приносить результат.

Источник: РИА "Новости"

В ходе текущего розыгрыша Кубка мира из россиян только Антон Шипулин смог завоевать медаль — бронзу в пасьюте на этапе во французском Анси.

«Та методическая база — та, что работала во времена Александра Привалова, Александра Тихонова, Владимира Аликина и даже Сергея Чепикова, Сергея Тарасова и Владимира Драчева, сегодня уже не работает, — сказал Ростовцев. — Дело даже не в том, что система устарела. Просто биатлон стал другим. Более скоростным, более силовым, более агрессивным».

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«Я немножко приболел под Новый год — лежал дома с температурой и первый раз в жизни посмотрел свой победный спринт и пасьют 2001 года на чемпионате мира в Поклюке, — продолжил Ростовцев. — Могу сказать, что даже движения сейчас в биатлоне изменились. Так, как бежал Рафаэль Пуаре, как бежал я сам, борясь с соперниками на финишном круге, как бежала вся тогдашняя элита мирового биатлона, так уже не бегают. Все стало интенсивнее, жестче, изменилась техника, характер движений. Произошло это не просто так, но в том числе и потому, что люди стали иначе тренироваться».

Ростовцев предположил, что российские тренеры все еще не могут отойти от прежнего биатлонного менталитета с громадными объемами в определенных фазах подготовки. «Сначала мы должны выполнить эти объемы, потом “поскоростить”, поймать легкость, выйти через старты на какую-то оптимальную форму и там уже начинать соревноваться всерьез. А мир давно стал работать по-другому», — заключил собеседник агентства.

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