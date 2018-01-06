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6 января, источник: Спорт-Экспресс

Фуркад выиграл. А где же наши?

Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Лучший из россиян Антон Шипулин стал 12-м.

Источник: Спорт-Экспресс

ВОПРОС

ЧТО С ШИПУЛИНЫМ

Стартовая позиция практически не оставляла Шипулину надежд на высокий результат. 28-е место в 1 минуте и 43 секундах отставания от лидера — это самая трясина, середина протокола. Биатлонисты здесь располагаются в считанных секундах друг от друга, а цена одного точного выстрела — десяток или даже более мест на финише. Выбраться отсюда и дотянуться до медальных разборок крайне сложно.

Тем не менее, Антону удалось вплотную приблизиться к борьбе за первую «десятку» и с одним промахом прорваться на 12-е место. Рывок на 16 позиций, по сравнению со спринтом — это, конечно, весьма достойно. Но 46 секунд проигрыша на трассе норвежцу Йоханнесу Бе все-таки внушают опасения. Для сравнения, товарищ по команде Александр Логинов проиграл Бе-младшему на лыжне всего 28 секунд. 20 «лишних» секунд — это практически цена штрафного круга, то есть слишком много.

Еще на декабрьских этапах Кубка мира Шипулин был в целом быстрее Логинова. Сейчас же на протяжении всего этапа в Оберхофе Александр доказывает свое лидерство на трассе. Тенденция развития формы нашего лидера настораживает. Дай бог, чтобы это оказалась просто усталость после длительного сбора и уже в Рупольдинге Антон разбежался. Иначе что-то кардинально изменить за месяц до Олимпиады уже будет крайне сложно.

ИНТРИГА

ФУРКАД ПРОТИВ НОРВЕЖЦЕВ

Лидеру Кубка мира Мартену Фуркаду в этом сезоне приходится крайне несладко. Сначала француза начал регулярно обыгрывать норвежец Йоханнес Бе. А в Оберхофе победу в спринте одержал еще один знаменитый викинг — Эмиль Хегле Свендсен.

В преследовании Свендсен блестяще прошел два рубежа лежа, в то время как Фуркад совершил необычную для себя ошибку на первой же стрельбе. К третьей «стойке» они пришли вместе и синхронно закрыли все пять мишеней. Группу преследователей составили двое братьев Бе — Йоханнес и Тарьей.

К заключительному огневому рубежу Фуркаду удалось сделать из Свендсена буквально грушу для битья. Норвежец оказался настолько измотан скоростью и рывками француза, что еле держался на лыжах. Неудивительно, что после этого последовала и ошибка на стрельбе. Что позволило братьям Бе сделать шаг вперед и вместе оказаться на пьедестале. Причем впереди оказался более бодрый на трассе Йоханнес.

В целом, Фуркад за счет стабильности выглядит пока сильнейшим биатлонистом мира. Но испытывает сейчас, пожалуй, самую сильную конкуренцию за все годы своего доминирования.

КАТАСТРОФА

СЕМЬ ПРОМАХОВ БАБИКОВА

Выступление в преследовании Максима Цветкова и Антона Бабикова иначе, как катастрофой, не назовешь. И дело тут даже не только в том, что они расположились в протоколе соответственно на 45-й и 55-й позициях. Были на нашей памяти места и похуже. Ужаснуться заставляют обстоятельства, при которых эти позиции были завоеваны.

Так, Цветков показал абсолютно худший результат на лыжне среди всех 57 финишировавших участников. То есть медленнее Максима в этот день на трассе не было вообще никого, включая малоизвестных эстонцев, финнов и прочих представителей биатлонного «третьего мира». Цветков проиграл только на трассе Бе-младшему 2 минуты и 46 секунд. Неудивительно, что даже приличная стрельба с одним промахом позволила россиянину подняться всего на одну позицию, по сравнению со спринтом.

Возможное объяснение для подобной гонки — это болезнь или травма. Вопрос, зачем в таком состоянии выходить на дистанцию. О том, что данный результат может быть объективным показателем готовности спортсмена, даже думать не хочется.

По-своему отличился в Оберхофе и самый позитивный наш биатлонист — Антон Бабиков. Если Цветков был худшим на трассе, Бабиков — одним из худших в стрельбе. На четырех рубежах он умудрился допустить семь промахов: 1—3—2—1. Плохо, что ошибался Бабиков стабильно на каждой стрельбе, то есть срыв никак не объяснить внезапным порывом ветра или поломкой прицела. Да и условия для работы на рубеже в этот день были вполне приемлемыми — стабильная стрельба лидеров это подтвердила.

Характерно, что Бабиков и Цветков рассматриваются как твердые члены эстафетного квартета. Как вывести их из пике и почему они вообще там оказались? Тренерам еще предстоит поломать голову…

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Бе Й.
Норвегия
3.
Бе Т.
Норвегия
6.01.2018, 17:00 Оберхоф (Германия) Гонка преследования (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 32.23,6
2 Йоханнес Бе Норвегия +06,3
3 Тарьей Бе Норвегия +30,9
4 Эмиль Хегле Свендсен Норвегия +01.04,7
5 Дмитрий Пидручный Украина +01.16,2
6 Лукас Хофер Италия +01.21,6
7 Беньямин Вегер Швейцария +01.21,8
8 Михал Крчмарж Чехия +01.21,9
9 Бенедикт Долль Германия +01.25,9
10 Арнд Пайффер Германия +01.28,5
Смотреть полные результаты гонки

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