Фуркад выиграл. А где же наши?
Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Лучший из россиян Антон Шипулин стал 12-м.
Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Лучший из россиян Антон Шипулин стал 12-м.
ВОПРОС
ЧТО С ШИПУЛИНЫМ
Стартовая позиция практически не оставляла Шипулину надежд на высокий результат. 28-е место в 1 минуте и 43 секундах отставания от лидера — это самая трясина, середина протокола. Биатлонисты здесь располагаются в считанных секундах друг от друга, а цена одного точного выстрела — десяток или даже более мест на финише. Выбраться отсюда и дотянуться до медальных разборок крайне сложно.
Тем не менее, Антону удалось вплотную приблизиться к борьбе за первую «десятку» и с одним промахом прорваться на 12-е место. Рывок на 16 позиций, по сравнению со спринтом — это, конечно, весьма достойно. Но 46 секунд проигрыша на трассе норвежцу Йоханнесу Бе
Еще на декабрьских этапах Кубка мира Шипулин был в целом быстрее Логинова. Сейчас же на протяжении всего этапа в Оберхофе Александр доказывает свое лидерство на трассе. Тенденция развития формы нашего лидера настораживает. Дай бог, чтобы это оказалась просто усталость после длительного сбора и уже в Рупольдинге Антон разбежался. Иначе
ИНТРИГА
ФУРКАД ПРОТИВ НОРВЕЖЦЕВ
Лидеру Кубка мира Мартену Фуркаду в этом сезоне приходится крайне несладко. Сначала француза начал регулярно обыгрывать норвежец Йоханнес Бе. А в Оберхофе победу в спринте одержал еще один знаменитый викинг — Эмиль Хегле Свендсен.
В преследовании Свендсен блестяще прошел два рубежа лежа, в то время как Фуркад совершил необычную для себя ошибку на первой же стрельбе. К третьей «стойке» они пришли вместе и синхронно закрыли все пять мишеней. Группу преследователей составили двое братьев Бе — Йоханнес и Тарьей.
К заключительному огневому рубежу Фуркаду удалось сделать из Свендсена буквально грушу для битья. Норвежец оказался настолько измотан скоростью и рывками француза, что еле держался на лыжах. Неудивительно, что после этого последовала и ошибка на стрельбе. Что позволило братьям Бе сделать шаг вперед и вместе оказаться на пьедестале. Причем впереди оказался более бодрый на трассе Йоханнес.
В целом, Фуркад за счет стабильности выглядит пока сильнейшим биатлонистом мира. Но испытывает сейчас, пожалуй, самую сильную конкуренцию за все годы своего доминирования.
КАТАСТРОФА
СЕМЬ ПРОМАХОВ БАБИКОВА
Выступление в преследовании Максима Цветкова и Антона Бабикова иначе, как катастрофой, не назовешь. И дело тут даже не только в том, что они расположились в протоколе соответственно на 45-й и 55-й позициях. Были на нашей памяти места и похуже. Ужаснуться заставляют обстоятельства, при которых эти позиции были завоеваны.
Так, Цветков показал абсолютно худший результат на лыжне среди всех 57 финишировавших участников. То есть медленнее Максима в этот день на трассе не было вообще никого, включая малоизвестных эстонцев, финнов и прочих представителей биатлонного «третьего мира». Цветков проиграл только на трассе
Возможное объяснение для подобной гонки — это болезнь или травма. Вопрос, зачем в таком состоянии выходить на дистанцию. О том, что данный результат может быть объективным показателем готовности спортсмена, даже думать не хочется.
Характерно, что Бабиков и Цветков рассматриваются как твердые члены эстафетного квартета. Как вывести их из пике и почему они вообще там оказались? Тренерам еще предстоит поломать голову…
|6.01.2018, 17:00
|Оберхоф (Германия)
|Гонка преследования (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|32.23,6
|2
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+06,3
|3
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+30,9
|4
|Эмиль Хегле Свендсен
|Норвегия
|+01.04,7
|5
|Дмитрий Пидручный
|Украина
|+01.16,2
|6
|Лукас Хофер
|Италия
|+01.21,6
|7
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+01.21,8
|8
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+01.21,9
|9
|Бенедикт Долль
|Германия
|+01.25,9
|10
|Арнд Пайффер
|Германия
|+01.28,5