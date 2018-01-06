Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Правительство России упростило подачу документов при усыновлении
Васильева рассказала о домогательствах в кинематографе в СССР
СМИ: у 55-летней Деми Мур роман с 25-летним певцом
Текущие события
Биатлон. Биатлон
6.01
Оберхоф (Германия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
6.01
Оберхоф (Германия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
2017
Анси (Франция)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
2017
Анси (Франция)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
4.01
Оберхоф (Германия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
5.01
Оберхоф (Германия)
Спринт (М)
Все события
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
Агуэро и Гюндоган — два гения субботы. Вот доказательства
Лучший вратарь НХЛ — снова русский. Но теперь это не Бобровский
СМИ: у 55-летней Деми Мур роман с 25-летним певцом
Британку оскорбила «сексистская» шапка дочери
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Чем нас лечат от похмелья
В Москве скончалась от пневмонии известная врач-телеведущая РТР-1
Пилота убило дверью самолета при вылете в Россию
Фоторепортажи
25Лучшие спортивные фото 2017 года
1017-я победа «Ман Сити» подряд и другие события выходных
6 января, источник: Спорт-Экспресс

Сергей Коновалов: Юрловой-Перхт немного не хватило сил на финишном отрезке

Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов остался доволен гонкой преследования в исполнении Екатерины Юрловой-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Источник: РИА "Новости"

Она с одним промахом финишировала 12-й.

— Хорошо сегодня Катя Юрлова поборолась на финише. Немного на финишном отрезке ей не хватило сил, — цитирует официальный сайт СБР Коновалова. — Но в целом она пусть не так много, но все равно проехала вперед. Конечно, мы понимаем, что впереди лидеры, с которыми достаточно сложно бороться. Думаю, что ее перемещение с 15 на 12 место — это хороший рабочий момент.

Что касается стрельбы, то сегодня по сравнению с первым днем соревнований погодные условия хорошие, стабильные. Ветер незначительный. Даже если и менял направление, то несильно. Девчонки были к этому готовы. Соответственно, стрельба была неплохая: Таня и Катя с одним штрафом, Даша с двумя. Но понятно, что у нее есть другие нюансы, которые, я думаю, она сегодня постаралась исправить.

1.
Кузьмина А.
Словакия
2.
Вирер Д.
Италия
3.
Семеренко В.
Украина
6.01.2018, 14:15 Оберхоф (Германия) Гонка преследования (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Анастасия Кузьмина Словакия 30.49,5
2 Доротея Вирер Италия +01.04,4
3 Вита Семеренко Украина +01.10,2
4 Вероника Новаковска Польша +01.17,1
5 Кайса Мякяряйнен Финляндия +01.23,4
6 Дарья Домрачева Беларусь +01.28,8
7 Лаура Дальмайер Германия +01.29,1
8 Анна Фролина Южная Корея +01.36,0
9 Жюстин Бреза Франция +01.37,0
10 Анаис Бескон Франция +01.37,1
Смотреть полные результаты гонки

Главный трансферный инсайд дня! Про Смолова и не только
Агуэро и Гюндоган — два гения субботы. Вот доказательства
Лучший вратарь НХЛ — снова русский. Но теперь это не Бобровский
«Барселона» объявила о покупке футболиста «Ливерпуля» Коутиньо
Источник: ФИФА запросила информацию о допинг-пробах игроков ЦСКА
Конькобежец Кулижников завоевал золото чемпионата Европы
М. Фуркад выиграл гонку преследования в Оберхофе
Кузьмина выиграла гонку преследования на этапе КМ в Оберхофе
Спорт-Экспресс
Авто
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа (лучшее за 2017) Спустя 35 лет мы приехали на амфибии УАЗ-3907 к месту её тайных испытаний
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
15 искрометных цитат Адриано Челентано и его героев Самый известный и самый любимый комедийный итальянский актер отмечает 80-летний юбилей. В честь круглой даты вспоминаем хлесткие высказывания его героев и самого артиста
Недвижимость
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Названы 15 крупнейших ипотечных кредиторов России
Леди
Российские топ-модели, которые покорили иностранцев Рассказываем про Ирину Шейк и других звезд, успешно завоевавших не только международные подиумы, но и заграничных мужчин.
Дети
Кристина Асмус трогательно поздравила дочку с днем рождения Актриса не стала сдерживать эмоций.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь