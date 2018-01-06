Сергей Коновалов: Юрловой-Перхт немного не хватило сил на финишном отрезке
Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов остался доволен гонкой преследования в исполнении Екатерины
Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов остался доволен гонкой преследования в исполнении Екатерины
Она с одним промахом финишировала 12-й.
— Хорошо сегодня Катя Юрлова поборолась на финише. Немного на финишном отрезке ей не хватило сил, — цитирует официальный сайт СБР Коновалова. — Но в целом она пусть не так много, но все равно проехала вперед. Конечно, мы понимаем, что впереди лидеры, с которыми достаточно сложно бороться. Думаю, что ее перемещение с 15 на 12 место — это хороший рабочий момент.
Что касается стрельбы, то сегодня по сравнению с первым днем соревнований погодные условия хорошие, стабильные. Ветер незначительный. Даже если и менял направление, то несильно. Девчонки были к этому готовы. Соответственно, стрельба была неплохая: Таня и Катя с одним штрафом, Даша с двумя. Но понятно, что у нее есть другие нюансы, которые, я думаю, она сегодня постаралась исправить.
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|6.01.2018, 14:15
|Оберхоф (Германия)
|Гонка преследования (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|30.49,5
|2
|Доротея Вирер
|Италия
|+01.04,4
|3
|Вита Семеренко
|Украина
|+01.10,2
|4
|Вероника Новаковска
|Польша
|+01.17,1
|5
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+01.23,4
|6
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|+01.28,8
|7
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+01.29,1
|8
|Анна Фролина
|Южная Корея
|+01.36,0
|9
|Жюстин Бреза
|Франция
|+01.37,0
|10
|Анаис Бескон
|Франция
|+01.37,1