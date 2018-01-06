Сергей Коновалов: Юрловой-Перхт немного не хватило сил на финишном отрезке

— Хорошо сегодня Катя Юрлова поборолась на финише. Немного на финишном отрезке ей не хватило сил, — цитирует официальный сайт СБР Коновалова. — Но в целом она пусть не так много, но все равно проехала вперед. Конечно, мы понимаем, что впереди лидеры, с которыми достаточно сложно бороться. Думаю, что ее перемещение с 15 на 12 место — это хороший рабочий момент.

Что касается стрельбы, то сегодня по сравнению с первым днем соревнований погодные условия хорошие, стабильные. Ветер незначительный. Даже если и менял направление, то несильно. Девчонки были к этому готовы. Соответственно, стрельба была неплохая: Таня и Катя с одним штрафом, Даша с двумя. Но понятно, что у нее есть другие нюансы, которые, я думаю, она сегодня постаралась исправить.