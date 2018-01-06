Кузьмина снова побеждает, Россия снова — не в десятке

Источник: Спорт-Экспресс

ЗАГАДКА

ПОЧЕМУ НЕ БЕЖИТ КАЙШЕВА

Стартовый протокол преследования не сулил россиянкам ничего радостного и светлого. Екатерина Юрлова-Перхт отправилась на дистанцию 15-й, с отставанием почти в полторы минуты от лидера Анастасии Кузьминой. Еще две наших спортсменки — Дарья Виролайнен и Татьяна Акимова — отправились в гонку в конце третьего десятка. А об их отставании во временном выражении вообще даже писать не стоит. Больше никто из сборной России в гонку преследования (то есть в число 60 лучших) по итогам спринта не попал.

На этом тусклом фоне набатом прозвучала новость о победе в спринте на Кубке IBU в словацком Осрбли россиянки Ульяны Кайшевой. Наша молодая спортсменка с нулем промахов выиграла у всех резервисток мира, показав, помимо чистой стрельбы, и весьма приличную скорость. Для сравнения, Ирина Старых, которая вплоть до Оберхофа выступала на Кубке мира, в том же спринте на Кубке IBU стала только 25-й, уступив Кайшевой более полутора минут.

Почему же Кайшева, очевидно находящаяся в хорошей форме, до сих пор так и не получила ни одного шанса на Кубка мира? Этот вопрос, как метко пошутил телекомментатор Дмитрий Губерниев, достоин минуты обсуждения знатоков. Тренерский штаб уже анонсировал кубковый дебют Ульяны на следующем этапе, в Рупольдинге. Правда, из личных дисциплин там будет только индивидуалка, которую Кайшева не слишком любит, и масс-старт — куда она, вероятно, не попадет по рейтингу. Но это уже детали.

ЛИДЕР

КУЗЬМИНА НЕДОСЯГАЕМА

Выступающая за Словакию Анастасия Кузьмина в очередной раз подтвердила свой статус явного лидера женского биатлона. Преимущество Кузьминой в преследовании было просто подавляющим. Даже с учетом двух промахов, она уходила с рубежей даже до того, как соперницы приступали к стрельбе. После чистого прохождения последней «стойки», Кузьмина даже позволила себе торжествующий возглас. А на заключительном круге трассы приняла поздравления от супруга Даниэля. Обычно за сдержанной Настей такого не водится. Но слишком уж шикарно у нее сейчас складываются дела.

Явных угроз для доминирования Кузьминой сейчас не просматривается. Анастасия пока настолько быстрее конкуренток на трассе, что может позволить себе даже один-другой лишний промах. В то время как немка Лаура Дальмайер никак не может оправиться после болезни, белоруска Дарья Домрачева восстанавливается после декрета, а финка Кайса Мякяряйнен, похоже, начинает уступать в борьбе с возрастом, Кузьмина собирает победы одну за другой.

Не исключено, что уже в следующем сезоне все может измениться. Поправится Дальмайер, обретет былые кондиции Домрачева, окрепнет талантливая молодая француженка Жюстин Бреза… Но пока, Кузьмина должна наслаждаться моментом. Дай бог, чтобы пик ее торжества пришелся на Игры в Пхенчхане.

НАШИ

ЮРЛОВА-ПЕРХТ И ВИРОЛАЙНЕН В «ПЛЮСЕ»

Екатерине Юрловой-Перхт можно только поаплодировать. В первом сезоне после рождения ребенка Катя выступает удивительно стабильно и смотрится хорошо как на рубежах, так и на трассе. В преследовании россиянке не совсем удался разве что заключительный круг, на который она уходила девятой, а финишировала 12-й.

Но в целом, даже 17-е время на трассе с минутным проигрышем самым быстрым — это далеко не катастрофа. При условии точной стрельбы, Юрлова-Перхт способна претендовать на награды во всех гонках с четырьмя огневыми рубежами. А уж в российской команде она абсолютно лучшая вообще во всех дисциплинах. В сущности, Юрловой удается как минимум не уступать, а в каких-то компонентах даже прибавлять относительно себя самой двух- или трехлетней давности.

Пожалуй, может записать гонку преследования себе в актив и еще одна россиянка — Дарья Виролайнен. С 37-й ей удалось подняться на 24-ю позицию, и это с двумя промахами. По скорости, Дарья сейчас уверенно вторая в нашей команде после Юрловой-Перхт. Татьяна Акимова, которая до новогодней паузы удерживала это звание, сейчас бежит просто катастрофически. На 10 километрах преследования она уступила лидерам почти две минуты, и в итоге с одним промахом показала 33-й результат.