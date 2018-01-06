Кузьмина снова побеждает, Россия снова — не в десятке
Представительница Словакии Анастасия Кузьмина выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Лучшая из россиянок Екатерина
Представительница Словакии Анастасия Кузьмина выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Лучшая из россиянок Екатерина
ЗАГАДКА
ПОЧЕМУ НЕ БЕЖИТ КАЙШЕВА
Стартовый протокол преследования не сулил россиянкам ничего радостного и светлого. Екатерина
На этом тусклом фоне набатом прозвучала новость о победе в спринте на Кубке IBU в словацком Осрбли россиянки Ульяны Кайшевой. Наша молодая спортсменка с нулем промахов выиграла у всех резервисток мира, показав, помимо чистой стрельбы, и весьма приличную скорость. Для сравнения, Ирина Старых, которая вплоть до Оберхофа выступала на Кубке мира, в том же спринте на Кубке IBU стала только 25-й, уступив Кайшевой более полутора минут.
Почему же Кайшева, очевидно находящаяся в хорошей форме, до сих пор так и не получила ни одного шанса на Кубка мира? Этот вопрос, как метко пошутил телекомментатор Дмитрий Губерниев, достоин минуты обсуждения знатоков. Тренерский штаб уже анонсировал кубковый дебют Ульяны на следующем этапе, в Рупольдинге. Правда, из личных дисциплин там будет только индивидуалка, которую Кайшева не слишком любит, и
ЛИДЕР
КУЗЬМИНА НЕДОСЯГАЕМА
Выступающая за Словакию Анастасия Кузьмина в очередной раз подтвердила свой статус явного лидера женского биатлона. Преимущество Кузьминой в преследовании было просто подавляющим. Даже с учетом двух промахов, она уходила с рубежей даже до того, как соперницы приступали к стрельбе. После чистого прохождения последней «стойки», Кузьмина даже позволила себе торжествующий возглас. А на заключительном круге трассы приняла поздравления от супруга Даниэля. Обычно за сдержанной Настей такого не водится. Но слишком уж шикарно у нее сейчас складываются дела.
Явных угроз для доминирования Кузьминой сейчас не просматривается. Анастасия пока настолько быстрее конкуренток на трассе, что может позволить себе даже
Не исключено, что уже в следующем сезоне все может измениться. Поправится Дальмайер, обретет былые кондиции Домрачева, окрепнет талантливая молодая француженка Жюстин Бреза… Но пока, Кузьмина должна наслаждаться моментом. Дай бог, чтобы пик ее торжества пришелся на Игры в Пхенчхане.
НАШИ
Екатерине
Но в целом, даже 17-е время на трассе с минутным проигрышем самым быстрым — это далеко не катастрофа. При условии точной стрельбы,
Пожалуй, может записать гонку преследования себе в актив и еще одна россиянка — Дарья Виролайнен. С 37-й ей удалось подняться на 24-ю позицию, и это с двумя промахами. По скорости, Дарья сейчас уверенно вторая в нашей команде после
Почему вполне боеспособную Виролайнен не ставили на этапы Кубка мира в Хохфильцене и Анси? Что сделали с Акимовой, которая еще в прошлом году по скорости подбиралась к мировым лидерам? Вопросы, вопросы…